Bank of America、2026年第1四半期決算を発表





ノースカロライナ州シャーロット, 2026年4月16日 /PRNewswire/ -- Bank of Americaは、2026年第1四半期決算を発表しました。報道発表資料、補足資料、投資家向けプレゼンテーション資料は、Bank of Americaの投資家向けウェブサイト（https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings ）にてご覧いただけます。

Bank of Americaの財務結果を含むフォーム8-Kは、米国証券取引委員会（SEC）のウェブサイト（https://www.sec.gov）でもご覧いただけます。

投資家向け電話会議情報

Brian Moynihan（会長兼最高経営責任者（CEO））とAlastair Borthwick（上級副社長兼最高財務責任者（CFO））は、本日午前8時30分（米国東部時間）から投資家向け電話会議で決算内容について説明する予定です。電話会議へのリスニングのみの接続は、1.877.200.4456（米国）または1.785.424.1732（国際）におかけください。会議IDは79795となります。電話会議が開始する10分前にお掛けください。

同社のInvestor Relationsウェブサイト「Events and Presentations」のセクションで、電話会議のライブ音声を聞き、プレゼンテーションのスライドを閲覧することができます。

投資家向け電話会議再生情報

投資家の皆様は、4月15日正午から4月24日午後11時59分（米国東部時間）まで、投資家向け情報ウェブサイトまたは1.800.934.4850（米国）もしくは1.402.220.1178（国際）にて、投資家向け電話会議のリプレイを視聴することが可能です。

Bank of America

Bank of Americaは世界有数の金融機関であり、個人消費者、中小企業、大企業に対し、銀行業務、投資、資産運用、その他の金融およびリスク管理の商品とサービスを提供しています。同社は米国において、約3,500か所のリテール金融センター、約15,000台のATM（現金自動支払機）、約5,900万人の認証済デジタル・ユーザを持つ受賞歴のあるデジタル・バンキングによって、約7,000万人の消費者と中小企業のお客様にサービスを提供し、他に類を見ない利便性を実現しています。Bank of Americaは、ウェルス・マネジメント、コーポレート・バンキング、投資銀行、幅広い資産クラスのトレーディングにおけるグローバル・リーダーとして、世界中の企業、政府、機関、個人を対象にサービスを提供しています。 Bank of Americaは、革新的で使いやすい一連のオンライン商品・サービスを通じて、約400万世帯の中小企業を業界最高水準でサポートしています。米国とその領土、35か国以上で事業を展開し、お客様にサービスを提供しています。Bank of America Corporation（NYSE：BAC）の株式は、New York Stock Exchangeに上場しています。

配当に関する発表やその他の重要な情報を含むBank of Americaのニュースについては、Bank of Americaのニュースルームをご覧ください。また、ニュースのEメールアラートにご登録ください。

投資家向け問い合わせ先

Lee McEntire、Bank of America

電話番号：1.980.388.6780

lee.mcentire@bofa.com

Bank of America（確定利付き投資）、Jonathan G. Blum

電話番号：1.212.449.3112

jonathan.blum@bofa.com

記者向け問い合わせ先

Jocelyn Seidenfeld、Bank of America

電話番号：1.646.743.3356

jocelyn.seidenfeld@bofa.com

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（日本語リリース：クライアント提供）

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