国内外でクラウド型通信サービス事業を展開するCloco株式会社(本社：東京都新宿区)は、クラウド型無人電話調査サービス「Clocoオートコール」(海外向けサービス名称：“AutoDialer”)の提供をしています。





現在提供中のオートコールシステムに、追加のオプション機能としてSMS送信機能を実装いたしました。いままでの電話調査に加えて、SMSを送信してホームページのアンケートフォームに誘導することや、セールスページの案内に活用できるようになりました。これにより、電話では回収しきれなかった細かい回答も、ホームページなどを利用して調査、収集、案内が行えるようになります。





「Clocoオートコール」の主な用途は、政党や候補者の支持率調査、商品の認知度調査・需要調査、顧客満足度調査、イベントの出欠確認、安否確認など様々です。一斉連絡などの用途(事務連絡、督促、ファンサービスなど)でも利用可能です。









【特徴】

・インターネットに接続された管理用PCが1台あれば、特別な機器が無くてもブラウザから簡単に設定、利用が可能

・電話調査は自動で行われるため、電話をかけるオペレーターや電話機が不要

・電話番号リストを活用して、同時に一斉電話をかけるので、短期間で電話調査実施が可能









【主な仕様】

・最大660文字のSMSを送信が可能。

・同時に10通以上のSMSをリアルタイムに送信が可能。





SMS_Flow





【SMS設定画面イメージ】





SMS_Setting





「Clocoオートコール」紹介ページ： https://www.clocoinc.com/service/autocall









＜システム利用料は、以下の通りになります。※税別＞

・システム利用料

初期費用：10,000円

月額費用：10,000円





・オートコール用SMSオプション利用料金

初期費用：3,000円

月額費用：3,000円





・SMS送信用電話番号

初期費用：200円

月額費用：200円





・国内固定電話番号・050番号料金

初期費用：200円

月額費用：200円





・オートコールチャネル料金

初期費用：1,500円

月額費用：1,500円





＜オートコール通話料金 ※税別＞

・固定電話向け

料金 ：0.09円

課金単位：秒





・携帯電話向け

料金 ：0.45円

課金単位：秒





＜SMS送信料金 ※税別＞

・全キャリア共通

(SoftBank・docomo・KDDI・楽天モバイル)





送信文字数(全角)：1～70文字

通算換算 ：1通

送信料金 ：10円





送信文字数(全角)：71～132文字

通算換算 ：2通

送信料金 ：20円





送信文字数(全角)：133～198文字

通算換算 ：3通

送信料金 ：30円





送信文字数(全角)：199～264文字

通算換算 ：4通

送信料金 ：40円





送信文字数(全角)：265～330文字

通算換算 ：5通

送信料金 ：50円





送信文字数(全角)：331～396文字

通算換算 ：6通

送信料金 ：60円





送信文字数(全角)：397～462文字

通算換算 ：7通

送信料金 ：70円





送信文字数(全角)：463～528文字

通算換算 ：8通

送信料金 ：80円





送信文字数(全角)：529～594文字

通算換算 ：9通

送信料金 ：90円





送信文字数(全角)：595～660文字

通算換算 ：10通

送信料金 ：100円









■Cloco株式会社について

Cloco株式会社は、クラウドPBXの黎明期より、リーズナブルで可用性の高いクラウドPBXやCTIコールセンターシステムをご提供しています。

JAPiCO個人情報保護認証取得の個人情報管理体制で安全で信頼性の高いシステムをご提供しています。





社名： Cloco株式会社(英字：Cloco Inc.)

URL ： http://www.clocoinc.com

本社： 〒162-0806 東京都新宿区榎町33-1 ザ・スクエアー8F

TEL ： 03-4477-2500









【お問い合わせ】 本件に関するお問い合わせは、下記のフォームよりお願い致します。

https://www.clocoinc.com/sales-form