指示ひとつでコンテンツ月100本　「全部自分で」から卒業、AI秘書×サブエージェントで回す自動化セミナー（4/23 オンライン）

2026年4月23日（木）20：00〜21：00【Flashセミナー】 Vol.140 「AIがAIを動かす」コンテンツマーケティング革命

「全部自分でやらなきゃ」と仕事を抱え込んでいませんか？ 一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は4月23日（木）、オンラインセミナー「『AIがAIを動かす』コンテンツマーケティング革命」を開催します。複数のAIを駆使し、リサーチから公開・分析・改善までコンテンツマーケティングを月に100本以上回す仕組みをライブで解説します。浮いた時間で大切な人と過ごしたり、本当にしたかったことに打ち込んだりしませんか。

































































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https://digitalpr.jp/table_img/2934/132995/132995_web_1.png■セミナー概要講師の田中啓之氏は、ブログ・動画・SNS合わせて月100本以上のコンテンツをたった1人で品質を担保しながら運用しています。利用しているのは、コンテンツマーケティングの全工程をAIチームに委ねる仕組みです。リサーチ → 企画・ターゲット設計 → 制作 → 品質チェック（味見） → 公開 → アクセス解析 → 改善施策立案を複数のAIが連携して回し、人間は方向決めと、最後の“味見”だけ行います。ひとつ指示を出すと、AI秘書が複数のサブエージェントを起動。リサーチ担当が市場と読者を調べ、マーケ戦略家がターゲットと切り口を決め、ライターが記事を書き、分身AIがブランドのトーンと読者価値をチェックし、公開後は解析担当が数字を読み、次の改善施策が立ち上がる--。本セミナーでは上記をライブでお見せします。▼このような方におすすめクライアント対応と情報発信を兼務していて、コンテンツ制作に割ける時間が慢性的に足りない個人事業主・フリーランスチームが小さく、やりたいことと人手が釣り合っていない中小企業・スタートアップのマーケ担当者発信本数を増やしたいが、制作クオリティを落としたくないと悩んでいるコンテンツクリエイター・YouTuber・ブロガー投稿ネタ切れ・更新頻度の維持に追われているSNS運用・広報担当者専門知識はあるのに情報発信が後回しになりがちなコンサルタント・士業（税理士・社労士・弁護士など）「AIを使いたいが、ChatGPTで単発の文章を生成する以上のことができていない」と感じている方コンテンツマーケティングに投資したいが、外注費用が重くて内製化を検討している方副業・ひとりビジネスを育てながら本業もこなしており、可処分時間が極端に少ない方■登壇者田中啓之（たなか・ひろゆき）氏株式会社リブウェル｜株式会社総合ライフコンサルタント 代表取締役三方よしAI共創コンサルタント1980年、東京・板橋の惣菜屋生まれ。料理人修行の傍ら15歳でDBアプリを開発。その後、リフォーム業界では独自の戦略で脱チラシ集客を成功、さらに月商6000万円のEC事業を軌道に乗せその集客術をコンサルタントとして提供中。自身の50kg減量体験を綴ったブログが人気を博し書籍化、ヒルナンデスほかメディア出演多数。独自のAIアプリやAI動画がTV番組で紹介される。3児の父として、家族との時間を大切にしながらAIを活用したマーケティング戦略を展開している。■その他・注意事項講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。■主催一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。本件に関するお問合わせ先一般社団法人ウェブ解析士協会seminar@waca.or.jp関連リンクセミナー申し込みhttps://web-mining.doorkeeper.jp/events/196419WACA会員登録https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/WACAとはhttps://www.waca.or.jp/association/