韓国美容トレンド最前線、siRNAスカルプケア「CosmeRNA」サロン向け無料導入・収益化プログラム開始

株式会社VIUM塗布するだけのシンプルなケアで、抜け毛が気になり始める“原因段階”に着目し、頭皮環境へアプローチする新しいスカルプケア。

背景（市場構造の変化）

国内では約4,200万人が薄毛・脱毛に悩むとされ、ヘアケア市場は拡大を続けています。

一方で市場には、

・日常的な継続負担

・体感までの時間差

・ホルモン作用への心理的不安

といった“継続障壁”が存在しています。

これにより、「効果以前に継続できない」という構造的課題が顕在化しています。

CosmeRNAのポジション

株式会社VIUMは、CosmeRNAの正規代理店として本製品を展開しています。

CosmeRNAは、RNA干渉（siRNA）技術に基づき、毛包のアンドロゲン受容体（AR）に着目したスカルプケアです。

従来のようにホルモン全体へ作用するのではなく、

局所的・選択的にアプローチする設計思想を採用しています。

これにより、継続性と使用ハードルの低減を両立し、新たなスカルプケア市場の選択肢を提示します。

製品特性（継続性へのアプローチ）

・週1回のケア設計

・男女兼用

・外用ケアとして導入しやすい設計

これらにより、従来製品における“継続の難しさ”への対応が図られています。

※本製品は化粧品であり、疾病の治療・予防を目的とするものではありません

本プログラムの本質（差別化）

本プログラムは、単なる無料提供ではなく、

「症例データを起点とした事業共創モデル」として設計されています。

導入施設は、実際の症例取得を通じて、

施術価値の検証と収益モデルの構築を同時に進めることが可能です。

※数に限りがございますのでお早めのお問い合わせお待ちしております。

プログラム概要

【提供内容】

・6ml × 2本（1名分）

※導入規模・症例数に応じて複数提供の場合あり

・12回分（約3ヶ月施術設計）

・完全無料提供

→在庫リスクなしで即メニュー化・収益化が可能

【目的】

・症例データの取得

・施術プロトコル最適化

・継続的な収益モデルの構築

【参加条件】

・症例写真の提供（ビフォー／アフター）

・簡易レポート提出

※提出内容は販促・事例として活用する場合があります

お問い合わせ（CosmeRNA 正規取扱い）

CosmeRNAの導入・お取り扱いに関するご相談は、下記よりお問い合わせください。

【会社情報】

株式会社VIUM

代表取締役：橘 里奈

【お問い合わせ先】

TEL：03-4560-0040

Email：info@vium.co.jp

【ショールーム】

〒103-0027

東京都中央区日本橋3丁目1-4 日本橋さくらビル 6階

【事業内容】

美容製品の企画・開発・販売

美容クリニック・サロンへの商材卸（B2B）

化粧品の輸入・販売

【許認可】

・化粧品製造販売業許可（許可番号：13C0X12302）

・化粧品製造業許可

【公式サイト】

https://lhalala.vium.co.jp/

【Instagram】

https://www.instagram.com/cosmerna_jp_vium/