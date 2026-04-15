バッグのタフさを、頭上に纏う。Tokio hat × ASOMATOUS EVA生地を用いた異素材コラボハットを発売

オーロラ株式会社

オーロラ株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前2-7-7 代表取締役社長：若林康雄）は、渋沢栄一が1892年に創業し、2007年に事業を継承した国内初の帽子ブランド＜Tokio hat（トーキョーハット）＞にて、独創的なプロダクトで支持を集める株式会社ASOMATOUS（所在地：京都府相楽郡笠置町小字佃9 代表：吉田 宝）とのコラボレーションアイテムを発売いたします。

本作は＜ASOMATOUS＞が展開するバッグシリーズ「EVACON」に採用しているEVA生地を使用し、＜Tokio hat＞の熟練した職人技によって帽子へと昇華したものです。バッグに求められる軽さ、タフさ、保形性といった機能性を、日常からアウトドアまで対応できる全天候型ヘッドウェアとして再構築しました。

■ コラボレーションの背景：伝統の技が「バッグ素材」に命を吹き込む

今回のプロジェクトの核は、＜ASOMATOUS＞が展開するバッグシリーズ「EVACON」に採用されている、EVAを生地化したマテリアルです。

一体成型で使われることの多いEVAを生地として再構築し、軽量性、耐久性、保形性を実現。「バッグに求められるタフな機能性を帽子に落とし込んだらどうなるか？」という問いに対し、130年以上の歴史を持つ＜Tokio hat＞が呼応。本来、帽子用ではない難易度の高い異素材を、長年培われた木型設計と縫製技術によって、美しいシルエットを持つプロダクトへと仕立て上げました。

チルバハット（ブラック）チルバハット（ライトグレー）チューリップハット（ブラック）チューリップハット（ライトグレー）キャップ（ブラック）キャップ（ライトグレー）

■ 次世代の機能素材「EVA」がもたらすメリット

「バッグのタフさ」を象徴する素材特性により、従来の帽子にはない機能性を実現しました。

驚異的な軽量性： 長時間着用しても疲れにくく、アクティブなシーンに最適。

優れた耐水・防汚性： 水を弾き、汚れもサッと拭き取れるため、雨の日やフェスでも安心。

独自の保形性： 特有のハリ感により、バッグのように型崩れしにくく、美しいラインをキープ。

モードな質感： マットで都会的な触感は、現代のストリート・モードスタイルを格上げします。

■ 商品ラインナップ

素材の質感が際立つ「ライトグレー」と「ブラック」の各2色展開。

EVACON CAP（キャップ） ｜ 9,900円（税込）

EVACON TULIP HAT（チューリップ ハット） ｜ 11,000円（税込）

EVACON CHILLBA HAT（チルバ ハット） ｜ 9,900円（税込）

左からキャップ、チューリップ ハット、チルバ ハット

■ 販売スケジュール

本コレクションは、以下のスケジュールにて順次展開いたします。

2026年4月29日(水)～5月12日(火)

博多阪急 6階 紳士バッグ ポップアップ（先行販売）

2026年5月9日(土)～10日(日)

FIELDSTYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） https://field-style.jp(https://field-style.jp)

出展ブース番号：182 ASOMATOUS×AURORA

2026年5月中旬より順次

全国主要百貨店

THE UNFORM STORE (https://www.instagram.com/the_unform_store(https://www.instagram.com/the_unform_store))

アソマタス公式オンラインストア (https://unform.official.ec(https://unform.official.ec))

オーロラ公式オンラインストア (https://aurora-store.jp(https://aurora-store.jp))

■ ブランドプロフィール

Tokio hat（トーキョーハット） 1892年（明治25年）、渋沢栄一によって創業された日本初の製帽会社を母体とする帽子ブランド。伝統の継承と革新を積み重ね、日本の帽子文化を牽引し続けています。

ASOMATOUS（アソマタス） 2021年設立。「思いつきを形に」をコンセプトに、アウトドアと日常をつなぐライフスタイルプロダクトを企画・開発・販売。他社の製品製造代行や、イベント企画、ブッキングなど事業は多岐に渡り、アウトドアの現場起点の発想で新しい体験を提案する。

【本件に関するお問い合わせ先】

オーロラ株式会社 担当：広報宣伝室

Email：press@aurora-accent.co.jp

URL：https://aurora-store.jp