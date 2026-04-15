final公式ストア サービスリニューアルのお知らせ

株式会社final

株式会社final（代表取締役：細尾満、本社：神奈川県川崎市）は、「final公式ストア」をリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、より安心して、より便利にお買い物をお楽しみいただけるよう、送料改定、保証サービスの拡充、新購入キャンペーンの開始、アウトレット品の販売開始など、複数のアップデートを本日より実施いたします。

主な変更点は以下の通りです。

1.イヤホン・ヘッドホン全品送料無料：これまで有料であった送料を見直し、イヤホン・ヘッドホン商品については、全品送料無料でご購入いただけるようになりました。

2.保証サービスの拡充：通常の製品保証に加え、新たな追加保証サービス「final延長保証 / final延長保証プレミアム」を開始し、万が一の際にも安心してお使いいただける体制を整えました。

3.リニューアル記念キャンペーン：リニューアルを記念し、お得なキャッシュバックキャンペーン「20人に1人！全額キャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。

4.アウトレット品の販売開始：お求めやすい価格でご購入いただけるアウトレット品の取り扱いを開始いたしました。

イヤホン・ヘッドホンが全品送料無料に

これまで1万円以上ご購入の場合のみを対象としておりましたが、この度、イヤホン・ヘッドホン類全品の送料を無料といたしました。

これにより、より多くのお客様に、final製品を気軽にお試しいただける購入環境を整えております。

保証サービスの見直しと追加保証サービス「final延長保証」の開始

製品の通常保証期間1年に加え、新たに追加保証サービス「final延長保証」を開始いたします。

final延長保証では、通常保証にさらに1年間の保証を延長する「final延長保証」プランに加えて、落下や水没などの偶発的な破損にも対応する「final延長保証プレミアム」プランをご用意しております。

日常的に持ち歩いてお使いいただくことの多いイヤホン・ヘッドホン製品を、より安心してご利用いただくための新サービスです。

詳細はこちら(https://final-inc.com/pages/lp-care)

「20人に1人！全額キャッシュバックキャンペーン」を実施

リニューアルを記念し、「20人に1人！ 全額キャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。

対象期間中にfinal公式ストアでご購入いただいたお客様の中から、抽選で20人に1人、ご購入金額を全額（※）キャッシュバックいたします。

この機会に、ぜひfinal公式ストアをご利用ください。

※景品表示法上最大10万円までのキャッシュバックとなります。

キャンペーン詳細はこちら

◎対象期間：2026/04/15～2026/04/30

◎対象製品：finalストア全製品（アクセサリー製品も対象です）

◎応募方法：対象期間中にfinal公式ストアでご購入いただくだけで自動エントリー

◎当選発表：2026/05/08までにご当選者のみに購入時にご登録いただいたメールアドレス宛に順次ご連絡いたします

◎注意事項：

※購入回数に制限はありません。

※お支払い方法は

■ クレジットカード（Visa、Mastercard、American Express、JCB）

■ PayPay

■ Apple pay

■ Google pay

■ Shop pay

■ PayPal

■ コンビニ決済（Paidy翌月払い）

をご使用いただけ、全ての決済方法が本キャンペーンの対象となります。

※キャッシュバック方法は当選者にご案内いたします。

※本キャンペーンは、予告なく変更・終了する場合がございます。

アウトレット品の販売を開始

新たにアウトレット品の販売を開始いたしました。

アウトレット品とは、輸送中にパッケージに小さな傷や汚れが付いた商品や、お客様からの返品で、製品自体の状態は良好である製品を、製品自体の状態は良好である製品を、finalの厳格な基準によりアウトレット品として販売するものです。

品質面に問題のない製品を、よりお求めやすい価格でご提供することで、より多くのお客様にfinal製品をお届けできる機会を広げてまいります。

初回の販売品は以下となります。

■ TONALITE(https://final-inc.com/products/tonalite-outlet)

■ ZE300(https://final-inc.com/products/ze300-outlet)

■ UX5000(https://final-inc.com/products/ux5000-outlet)

■ VR3000 EX for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-ex-for-gaming-outlet)

■ D7000(https://final-inc.com/products/d7000-outlet)

■ A6000(https://final-inc.com/products/a6000-outlet)

■ A5000(https://final-inc.com/products/a5000-outlet)

■ A4000(https://final-inc.com/products/a4000-outlet)

アウトレット品一覧はこちら(https://final-inc.com/collections/outlet)

※アウトレット品の保証期間は製品ごとに異なり、それぞれの商品ページに記載されます。

final公式ストアについて

final公式ストアでは、finalブランドの各種イヤホン、ヘッドホン、アクセサリー類を取り扱っております。今回のリニューアルを通じて、製品をご購入いただく際の安心感と利便性をさらに高め、より快適な購買体験を提供してまいります。

今後もfinalは、製品そのものだけでなく、購入後を含めた体験全体の向上を目指し、サービスの改善に取り組んでまいります。

株式会社final

finalは神奈川県川崎市に本社を置く日本のイヤホン、ヘッドホン専門ブランドです。

再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから手の届きやすいエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。



公式HP：https://final-inc.com/

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