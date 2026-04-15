【ロフト】「広島パルコロフト」オープン！ロフト限定アイテムやお買上げプレゼントも

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、「広島パルコロフト」を2026年４月24日(金)、「広島PARCO」(株式会社パルコ/東京都渋谷区/代表取締役 兼 社長執行役員 川瀬賢二)本館７階にオープンいたします。広島県内では６店舗目、広島市内では広島ロフトに次いで２店舗目です。市内メインストリートの本通商店街、金座街商店街が交差し専門店が集まる袋町・並木通りエリアに位置する広島PARCOにオープンする「広島パルコロフト」では、最新のトレンドや季節を感じる旬の雑貨を通して、ロフトならではの新しい売場づくりを展開します。開店記念企画としてお買上げプレゼントも実施予定です。

■“新しいモノ、ワクワクするコトが必ず見つかる”、雑貨の“旬”を体感できるお店を目指します

営業面積は約183坪(約603平方メートル )、都市型店舗として標準的な店舗規模、買い回りしやすいワンフロアタイプの最新のレイアウトで、品ぞろえはトータルでおよそ15,800種類。美容・健康雑貨(5,000種類)、文具雑貨(8,500種類)、バラエティ雑貨(1,800種類)、生活雑貨(500種類)の４領域にて、市(旬)と蔵(定番)の商品を展開いたします。

■商品例：※価格は税込み

【ロフト限定「Miffy Little Fruit Parade by LOFT」】

(C) Mercis bv

広島パルコロフトオープン日の４月24日(金)に新発売！ロフト限定「ミッフィー」の雑貨コレクションが全41種類登場。フルーツをモチーフにした淡くやさしいパステルカラーが広がる、“大人かわいい”シリーズです。

●＜新商品＞ マスキングテープ全3種類(グリーンフラッシュ) 各352円

●<新商品＞ ダイカットステッカー 全3種類(グリーンフラッシュ) 各418円

●＜新商品＞ スクエアリングノート 全3種類(グリーンフラッシュ) 各715円

(C) Mercis bv

【美容成分入りやクールタイプも！2026年注目のUVケアアイテム】

パーツ別に使えるアイテムのほか日差しをよけるファッションアイテムなど、さまざまなUVケアアイテムを取りそろえます。

●＆ONDOアンドオンド COOL遮熱ハット サンドベージュ(サーモス) 2,970円

●乾燥さん 保湿力UVミスト(スタイリングライフ・ホールディングス) 1,980円

●紫外線予報 炭酸UVヘッドスパF(石澤研究所) 1,870円

【韓国コスメが盛りだくさん！「ロフト Kコスメフェスティバル 2026SS」】

ジューシーな質感が魅力のメイクアップアイテムや春夏にうれしいスキンケアアイテムも。

●＜新商品＞ Lakaラカ サンシールドグローイーチーク 全11色(JT) 1,980円

●＜新商品＞ MENOKINメノキン 30秒クイックバブルマスク 70ml(STORiiY) 1,980円

●＜新商品＞ ウォンジョンヨ メイクコーティング キープミスト(Rainmakers) 1,320円

【人気のペルチェ式タイプや大風量ターボファンなど新作ハンディファン】

人気のコンパクトサイズを中心に、冷たさを肌で感じることができるペルチェ式を拡充し、

大風量タイプやナトリウムイオン電池を搭載した新モデルなどを種類豊富に展開します。

●＜新商品＞ アイファン フィノフリーズ(エレス) 3,520円

●＜新商品＞ 日傘クリップ付き小型ジェットファン(オウルテック) 3,058円

●＜新商品＞ コンパクトハンディーファン(エレコム) 3,980円

【個性豊かなデザインに注目！「LOFTOYSHOW 2026 SS」】

国内外のグローバルポップカルチャーフィギュアがそろう「LOFTOYSHOW」では、

ぬいぐるみキーリングの新作も取りそろえます。

●DORA モフモフアニマルズ ソフビぬいぐるみ(TNT) 2,860円

●OZAI エモーションプリズムぬいぐるみ(HEYONE) 2,860円

【広島パルコロフトオープン記念キャンペーン】

●ロフトアプリユーザー限定「ロフトク5％OFF」

ロフトアプリで広島パルコロフトの店舗をお気に入り登録すると、１回のお会計

合計税抜1,000円以上で5％OFF。期間中何度でも利用可能。

期間：４月24日(金)～5月６日(水・振)

●「ロフトオリジナルトートバッグ」プレゼント！

４月24日(金)より広島パルコロフトで合計税込3,000円以上お買上げのお客さま先着2,000名さまに、デザイン・ユニット「COCHAE(コチャエ)」イラストデザインの「ロフトオリジナルトートバッグ」を1点プレゼント。

Illustration：COCHAE(コチャエ)

“あそびのデザイン”をテーマに活動する軸原ヨウスケ、武田美貴、長友真昭(2025～)によるデザイン・ユニット。 2003年結成、「折紙をもっとポップに！」をキーワードにグラフィック折紙を制作。現在は新しい視点を持った玩具や雑貨の開発、パッケージデザイン、商品企画、展示やワークショップなど幅広い活動を行っている。

【店舗 概要】

◇店舗名：広島パルコロフト

◇開店日：2026年4月24日(金)

◇所在地：広島県広島市中区本通10-1本館7階

◇売場面積：約183坪(約603平方メートル )

◇営業時間：午前10時～午後８時30分

◇休 業 日：広島PARCOに準ずる

【広島PARCO 概要】

◇開業日：1994年4月9日

◇運営会社：株式会社パルコ

◇アクセス：広島電鉄 八丁堀電停より徒歩1分

◇HP：https://hiroshima.parco.jp/

＜ 株式会社ロフト 会社概要 ＞ ※2026年4月15日現在

◇所在地：東京都渋谷区宇田川町18番2号

◇設立：1996年8月8日

◇代表者：代表取締役社長 安藤 公基

◇資本金：7億5000万円

◇展開店舗数：国内184店舗(直営157店舗/FC 27店舗)、海外6店舗(直営3店舗/FC 3店舗)

◇ロフトHP：https://www.loft.co.jp/

◇ロフトアプリ会員数：966万人(2026年3月末)