地図を使ったプログラミング学習サービス「地図ぼうけんラボ」正式版を4月15日より提供開始

株式会社 Geolonia

株式会社Geolonia（本社：東京都渋谷区、以下「Geolonia」）は、デジタル地図とプログラミングを組み合わせた地図作品作成サービス「地図ぼうけんラボ」の正式版を、2026年4月15日（水）より提供開始いたします。

地図ぼうけんラボ：https://chizubouken-lab.jp/

「地図ぼうけんラボ」は、デジタル地図とプログラミングを組み合わせた学習サービスです。世界的に有名なビジュアルプログラミングツール「Scratch (Scratch財団の登録商標)」をベースに開発しており、プログラミング初心者でもブロックを組み合わせるだけで、観光案内・防災シミュレーション・宝探しゲーム・地域クイズなど、さまざまなジャンルの地図作品を作ることができます。どなたでも無料でご利用いただけます。

2025年5月のベータ版提供開始以降、学校・学童・個人など全国の多くのユーザーにご利用いただきました。いただいたフィードバックをもとに機能の追加・改善を重ね、この度正式版として提供を開始いたします。

■ 正式版の主な特徴

■ ベータ版からの主なアップデート

- 地図作品を簡単に作成・公開 ：地図上にキャラクター（スプライト）やオブジェクトを配置し、Scratchベースのブロックプログラミングで地図作品を作成。作った作品は「みんなの地図」として公開・共有でき、他のユーザーの作品を見て学ぶこともできます。- 豊富なオープンデータを活用 ：国土地理院の地図（背景地図・空中写真・ハザードマップ等）や国土数値情報（都市計画・施設情報等）を標準搭載。ベースマップやゲーム風マップなど、選べる地図スタイルも用意しています。- 画像アップロード・スタイル変更 ：地図上に表示するオリジナル画像のアップロード機能や、追加した点・線・面の色や太さなどのスタイルを変更するブロックを搭載。より表現力豊かな地図作品を制作できます。- 充実のスプライト ：「女の子」「男の子」「車」「そうがんきょう」などのキャラクターを地図上に配置可能。自分だけのスプライトも作成できるマイスプライト機能も搭載しています。- 教育現場での利用に対応 ：グループ機能を使い、クラスや学年単位でアカウントを一括招待・管理できます。教科横断的な学び（社会科・総合的な学習の時間・防災教育・プログラミング教育）に対応しています。- どなたでも無料で利用可能 ： 公式サイトからアカウントを登録するだけで、すべての機能をお使いいただけます。個人学習、趣味の作品づくり、大学・研究機関での利用など用途を問いません。

2025年5月のベータ版以降、継続的な開発を行い、正式版では以下の機能が追加されました。

■ 活用シーン

■ 推奨動作環境

■ サービス概要

- プロジェクト共有機能（「みんなの地図」として公開）- プロジェクト検索・フィルター・ソート機能- 画像アップロード機能（地図上に画像を配置）- スタイル変更ブロック（点・線・面の色・太さ等を変更）- 新スプライトの追加（女の子・男の子・車・そうがんきょう等）- マイスプライト機能（検索・フィルター・ソート対応）- 都道府県マップ表示・GPS現在地移動機能- ブロック達成度メッセージ（学習進捗の可視化）- 使い方ガイド・スプライトヘルプ・オンボーディング- グループ管理機能（クラス・学年単位のアカウント管理）- 年齢確認・保護者同意ステップの追加- プライバシーポリシー・利用規約の整備- 管理画面のリニューアル- iPad・スマートフォン対応の改善- 宝探しゲーム：地図上にヒントを配置し、宝物を探し出すゲームを作成- 防災シミュレーション：避難経路や危険箇所をマッピングし、防災意識を高める教材に- 観光ルート作成：名所を巡るオリジナル観光ルートを作成し公開- 地域クイズ：地図上の観光地をクリックして答えるクイズアプリ- 自然学習：公園や自然環境について、ゲーム感覚で学べる教材づくり- 地域課題の探究学習：実際の地図データを使い、地域の課題発見と解決策の表現に- Microsoft Windows端末- Mac端末 (Safari対応)- Chromebook端末- iPad端末[表: https://prtimes.jp/data/corp/60265/table/30_1_b349f5e7f98713f6a5d88446280d5c86.jpg?v=202604161251 ]

【株式会社Geoloniaについて】

2019年8月に設立した位置情報スタートアップ。国土地理院パートナー、国連オープンGISイニシアティブのメンバーで、ウェブ地図提供事業、位置情報開発支援事業、ロケーションプラットフォームを提供しています。代表の宮内は、空間ID、ベースレジストリ、不動産IDの検討委員会等のメンバーとして、スマートシティ構築のためのアーキテクチャを提案しています。https://www.geolonia.com/