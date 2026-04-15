「地域から最前線へ。地方からの逆襲が、今始まる」

株式会社JICU

佐賀県を拠点に、自治体や企業の伴走型支援を展開する株式会社JICU（本社：佐賀県基山町、代表取締役：水田侑宏）は、創業4期目を迎え、ロゴおよび公式サイトを全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルは、単なるデザインの刷新ではありません。JICUが掲げる「地域で働くことが最も誇らしい選択肢である社会」というビジョンを、デザイン・写真・言葉のすべてで体現するための「リブランディング」です。コンサルティング企業のイメージを覆す、躍動感あふれるビジュアルを通じて、私たちが目指す新しい組織の在り方を社会へ発信します。

HPリンクはこちら(https://jicu.jp/?fbclid=IwY2xjawRFoMdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF6MXNQWXpCbEpXcEkyRXpvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqGdkXKdk8ZkGPS2Ele67-yinhJyMDGgOBaGcQTo_PBr3N-NmYL6MHPRgh7f_aem_Bls5dpMC-8GKxufei314Gw)

ビジュアルコンセプト：なぜ「スポーツチーム」を意識したのか

JICUはこれまで、佐賀を中心とした地域企業の「チームの一員」として、クライアントに何度も訪問し、ひざを突き合わせ、その右腕役を担いながら、戦略立案から現場でのITツールの実装やAIを活用した実践的な研修まで一貫して寄り添う支援を続けてきました。

今回、自社の強みを「プロスポーツチーム」になぞらえて表現した背景には、そんなJICUが追い求める、理想とする支援の在り方が込められています。

「自律」と「連動」の体現：指示を待つのではなく、刻々と変わるフィールド（経営現場）において、メンバー一人ひとりがプロとして瞬時に状況を判断し、互いに連動してゴールを目指す。この高い機動力と現場感こそが、JICUの支援の本質です。

「監督」ではなく「選手」として：外部から意見を伝える「評論家」の立場ではなく、クライアントと共にフィールドに立ち、共に汗をかいて勝利（目標達成）を掴み取る「選手」でありたい。その決意を、ユニフォーム姿のビジュアルに託しました。

この思想を直感的に伝えるため、新サイトではフットサルコートでの撮影を実施。ユニフォームを纏い、躍動感のあるビジュアルを採用することで、地域経営に「熱量」と「スピード感」をもたらすチームであることを象徴しています。

デザインの意図：冷静さと情熱の共存

旧HP新HP

ロゴやサイトカラーには、JICUメンバーの特色でもある、冷静な判断力と誠実さを表す「ブルー」と、現場に火を灯す情熱を表す「オレンジ」を採用しました。相反する二色が混ざり合うことで、論理的な戦略と、泥臭い実行支援の両面から経営を支えるJICUのアイデンティティを表現しています。

代表・水田 侑宏（みずた ゆきひろ）より：地域から最前線へ

株式会社JICU代表 水田 侑宏

『クライアントの変化を支援する我々こそが、誰よりも率先して変化する姿を示さなければならない』。そんな想いで。今回のリニューアルでは、あえて予定調和を崩すような強いクリエイティブに挑戦しました。それは、私たちがクライアントの皆様にとって、常に新しい視点と勇気を与える存在であり続けたいからです。佐賀という地方で挑戦しているJICU（ジク）だからこそ、伝えられるメッセージがあると思っています。JICUはこれからも、佐賀、そして地域の未来を面白くする企業として、最前線を走り続けます。」

■株式会社JICUについて

「地域で働くことが最も誇らしい選択肢である社会」をビジョンに掲げ、九州・佐賀県でデジタル領域のタレント事務所として中小企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）やAX（AIトランスフォーメーション）の支援を行う。

社名： 株式会社JICU（ジク）

所在地： 佐賀県鳥栖市

設立： 2023年4月

代表者： 代表取締役 水田 侑宏

事業内容：経営コンサルティング、DXコンサルティング、AI活用支援

HP：https://jicu.jp/(https://jicu.jp/?fbclid=IwY2xjawRFoMdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF6MXNQWXpCbEpXcEkyRXpvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqGdkXKdk8ZkGPS2Ele67-yinhJyMDGgOBaGcQTo_PBr3N-NmYL6MHPRgh7f_aem_Bls5dpMC-8GKxufei314Gw)

■ 制作・クリエイティブディレクション

宮川 伸吾（Shingo Miyagawa）／ 株式会社AwwDesign 代表

熊本を拠点とするクリエイティブオフィス「AwwDesign（アーデザイン）」代表。多角的なアプローチを通じて、社会の「あたりまえ」を少し広げる表現を使命とする。ブランディングからITコンサルティング、さらにはドライブインシアターの運営まで、領域を限定しない活動を展開している。

社名： 株式会社AwwDesign

所在地： 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2268-33

事業内容： ブランドデザイン、CI・VI設計、WEB・システム開発、映像・楽曲制作、ITコンサルティング