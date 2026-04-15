Lean on Me、NTTビジネスソリューションズのAIを活用したアンコンシャスバイアスチェック・トレーニングツール「karafuru AI」へ障がい理解に基づく実践シナリオを提供開始

株式会社Lean on Me

障がい理解を深めるeラーニング「Special Learning（スペシャルラーニング）」などを展開し、インクルーシブな社会を実現するための“社会的基盤”の構築をめざす株式会社Lean on Me（本社：大阪府高槻市、代表取締役：志村 駿介、以下「リーンオンミー」）は、福祉特化eラーニングを通じてAI時代における“人にしかできない支援”の価値を高め、テクノロジーによって支援の質と安全性の底上げを図っています。

この度、NTTビジネスソリューションズ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：木上 秀則、以下「NTTビジネスソリューションズ」）と業務提携し、同社が提供する生成AIを活用したアンコンシャス・バイアス チェック・トレーニングツール「karafuru AI（カラフルAI）」において、障がい理解に基づく実践的なトレーニングシナリオ（設問）の提供を開始したことをお知らせいたします。

■ 業務提携の背景

近年、法定雇用率の引き上げや「障害者差別解消法」の改正に伴う合理的配慮の義務化などを背景に、企業における障がい者雇用の促進とDE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）推進の重要性は一層高まっています。

一方で、現場の管理職や共に働くメンバーからは

「多様な特性を持つ部下への接し方が分からない」

「良かれと思った配慮が、かえって負担になっていないか不安」

といった声も多く聞かれます。

その背景には、「障がい＝こういうものだ」という無意識の思い込みや偏見（アンコンシャス・バイアス）が存在し、コミュニケーションのすれ違いや、当事者のキャリア形成を阻害する要因となるケースも少なくありません。

リーンオンミーはこれまで、障がい福祉の現場や企業に向けたeラーニングを通じて、障がい特性への理解や適切な関わり方に関する知見を蓄積してきました。

本提携では、こうした現場起点の知見と、NTTビジネスソリューションズの生成AI技術を組み合わせることで、「実際の職場で使える対話力」を養うトレーニングの実現を目指します。

■ 提携内容（設問の提供）

本提携により、リーンオンミーは「karafuru AI」内で活用される、1on1を想定したトレーニングシナリオ（設問）を開発・提供いたします。

本シナリオは、以下のような実際の職場で起こりやすいケースをもとに設計されています。

・見えづらい障がい（精神・発達など）を持つメンバーとの面談

・業務上の配慮に関する対話

・パフォーマンスや体調に関するフィードバック場面

利用者は提示されたシチュエーションに対し、「自分ならどう対話するか」をテキストで入力します。

その後、生成AIから

・アンコンシャス・バイアスの有無

・相手の特性への配慮の適切さ

・より望ましい対話の方向性

といった観点でフィードバックを受けることで、自身の思考や発言の傾向に気づき、インクルーシブなコミュニケーションへの行動変容を促進します。

■ 本取り組みの特徴

本取り組みの特徴は、単なる知識習得ではなく「対話の質」を変える点にあります。

リーンオンミーが提供するシナリオは、障がい特性の理解にとどまらず、

「どう聞くか」「どう受け止めるか」「どう伝えるか」

といった、日常のマネジメントに直結する対話の設計に重点を置いています。

これにより、制度理解や一般論では補いきれない、現場での意思決定や関わり方の質を高めることが可能になります。

■ 「karafuru AI（カラフルAI）」について

「karafuru AI」は、NTTビジネスソリューションズが提供する、生成AIを活用したアンコンシャス・バイアスチェックおよびトレーニングツールです。

職場でよくある1on1のシーンを題材に、AIを相手に繰り返しトレーニングを行うことで、内省と行動変容を促進します。（「HRアワード2025」入賞）

・サービス詳細：https://www.nttbizsol.jp/service/karafuru-ai/

■ 今後の展開

Lean on MeとNTTビジネスソリューションズは、本提携を通じて、企業の管理職や人事担当者のD&Iマネジメント力向上を支援し、アンコンシャス・バイアスを乗り越えた質の高いコミュニケーションの定着を図ります。

今後も両社は連携を深め、障がいの有無に関わらず、すべての人が自分らしく能力を発揮できるインクルーシブな社会・組織の実現に貢献してまいります。

■ 会社概要

【NTTビジネスソリューションズ株式会社】

所在地：大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 NTT WEST i-CAMPUS

代表者：代表取締役社長 木上 秀則

設立：2013年10月

事業内容：情報通信システムおよび情報通信ネットワークの企画、設計、開発、構築、保守、運用、管理に関する事業 等

URL：https://www.nttbizsol.jp/

【株式会社Lean on Me】

所在地：大阪府高槻市高槻町11-7-217

代表者：代表取締役 志村 駿介

設立：2014年4月

事業内容：障がい福祉専用eラーニング研修「Special Learning」の提供、企業向け障がい理解研修「Special Learning for business」の提供 等

URL：https://leanonme.co.jp/