【体験店舗さらに拡大】電動ワークチェア「LiberNovo Omni」が、LIVING HOUSE. 全国4店舗に登場。特別セールも開催。

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は、同社の電動ワークチェア 「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」の試座・体験ができる店舗として、新たに「心ひろがる世界に住もう。」をタグラインに掲げるインテリア・家具ショップ「LIVING HOUSE.」の全国4店舗を追加したことをお知らせします。

対象店舗は「LIVING HOUSE. コクーンシティさいたま新都心店」「LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店」「LIVING HOUSE. イオンモール豊川店」「LIVING HOUSE. なんばパークス店」で、2026年4月3日から12月31日まで展示中です。

頭部からアームレストまで、身体の動きに合わせて各部が自動的に追従する「 ダイナミックサポート機能 」や、電動で背中をストレッチできる「Omniストレッチ機能」を是非ご体験ください。

また公式ストアにて台数限定の特別セールも開催。LiberNovo Omni（座面奥行き45cmモデル）の人気カラー「モスグリーン」と「ミッドナイトブラック」の2色がMakuake先行販売時の「超早割価格」と同等の【36%OFF】という圧倒的プライスでご提供します。ぜひこの機会にご検討ください。

展示イメージ：LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店展示イメージ：LIVING HOUSE. コクーンシティさいたま新都心店展示イメージ：LIVING HOUSE. なんばパークス店対象店舗情報

LIVING HOUSE. コクーンシティさいたま新都心店

住所：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーンシティ コクーン2・1F

営業時間：10:00～21:00（月～日）

店舗情報：https://shop.livinghouse.co.jp/detail/2340/

LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店

住所：東京都江東区豊洲２丁目４－９ アーバンドックららぽーと豊洲2F

営業時間：10:00～21:00（月～日）

店舗情報：https://shop.livinghouse.co.jp/detail/2130/

LIVING HOUSE. イオンモール豊川店

住所：愛知県豊川市白鳥町兎足1-16 イオンモール豊川 1F

営業時間：10:00～21:00（月～日）

店舗情報：https://shop.livinghouse.co.jp/detail/2350/

LIVING HOUSE. なんばパークス店

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 2F

営業時間：11:00～21:00（月～日）

店舗情報：https://shop.livinghouse.co.jp/detail/2580/

株式会社リビングハウスについて

株式会社リビングハウスは、「心ひろがる世界に住もう。」をコンセプトに、関東・関西を中心に全国で約40店舗を展開するインテリアブランド。ものづくりのテーマは「品のある混沌」。1つのテイストに縛られず、モダンからナチュラルまで幅広いスタイルを取り入れ、多様な世界観が混ざり合うことで生まれる心地よい空間づくりを大切にしている。

初夏の特別タイムセールも開催。見逃し厳禁の特別価格、在庫限りの早い者勝ち！

店舗イメージ：LIVING HOUSE. コクーンシティさいたま新都心店

今回のタイムセールでは、LiberNovo Omni（座面奥行き45cmモデル）の人気カラー「モスグリーン」と「ミッドナイトブラック」の2色をご用意。在庫限りの特別セールとして、Makuake先行販売時の「超早割価格」と同等の【36%OFF】という圧倒的プライスで大放出いたします。

公式ストア限定で、各色わずか100台のみ。お得に手に入る最後のチャンスをお見逃しなく！

セール情報

セール名称：「初夏の特別タイムセール 見逃し厳禁の特別価格、在庫限りの早い者勝ち！ 」

開催期間：2026年4月16日 ～ 4月20日

会場：LiberNovo公式ストアページ（https://jp.libernovo.com/products/libernovo-omni-dynamic-ergonomic-chair）

対象製品

LiberNovo Omni（座面奥行き45cm）モスグリーン

LiberNovo Omni（座面奥行き45cm）ミッドナイトブラック

タイムセール特価（税込）：109,800円 （36% OFF | 各色100台限定）

LiberNovoについて

LiberNovoは、「座ることが集中や創造の妨げになってはならない」という考えから生まれたブランドです。世界大手ドローンメーカー出身のエンジニアチームにより、2023年に設立されました。

創業メンバーは、DJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わってきたテクノロジー分野のエンジニア。長時間のデスクワークを通じて、椅子が作業効率や集中力に大きく影響することを実感した経験から、“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトが生まれました。

その思想を形にした製品が LiberNovo Omni です。

2025年6月にアメリカで初公開され、先行予約総額は約13億円を記録。約60日間で世界中から約1万人のユーザーが参加するなど大きな注目を集めました。

2025年秋には日本市場にも初上陸し、発売から約2か月で売上4.6億円を達成。LiberNovoは今後も、人の創造性や集中力を支えるプロダクト開発を通じて、新しいワークスタイルの提案を続けていきます。

LiberNovo 製品特徴

■ 革新的なサポートテクノロジー

1. ダイナミック・サポート・システム

身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが調節され、常に最適なサポートを維持。プログラマー、ゲーマーなど長時間座り続けるすべての方に向けて、「長時間座ると痛む」という課題を根本から解決します。

2. フレックスフィットバックレスト

バックレストには8つの可動パネルを14のデュアル接続ポイントで連結した構造を採用。二重球状ブラケットと16のピボットポイントにより、柔軟性と安定性を両立し、あなたの脊椎に合わせてパーソナライズされたサポートを提供します。肩こり、腰痛、脊椎の違和感にお悩みの方に特におすすめです。

3. 4段階のリクライニング・モード

105°： プログラマーやリモートワーカーの深い集中を支える。

120°： ゲーマーが没入できる理想的な姿勢をキープ。

135°： クリエイティブなチームやビジネスシーンの対話に。

160°： 長時間のデスクワークによる疲労を回復。

4. Omniストレッチ

すでに痛みがある方、座りっぱなしで身体が固まっている方は、Omniストレッチを活用してください。腰や背中の緊張を効果的に和らげ、日常的な快適性を飛躍的に高めます。

5. パーソナライズされた調整機能（4Dアームレスト、3Dヘッドレスト等）

体型、デスクの高さ、キーボードの位置に合わせて柔軟にカスタマイズ。一人ひとりに最適なフィッティングを実現します。

■ デスクワークによる健康リスクへの対策

- プログラマー ＆ クリエイター： 長時間の高強度な集中により、肩・首・腰に最大の悩みを抱える方。

- ゲーマー： 数時間同じ姿勢を維持することによる、腰痛や腕の疲労リスクが高い方。

- リモートワーカー： 自宅の作業環境が不十分で、効率低下や身体の不調を感じている方。

- ウェルビーイング志向層： より健康的で生産性の高いライフスタイルを能動的に求める方。

- 慢性的な痛みを持つユーザー： 生活の質を向上させるため、科学的根拠に基づいたサポート構造を必要とする方。

■ 現代社会が抱える課題

最新の業界研究によると、世界の就業人口の60%以上が毎日6時間以上のデスクワークに従事しています。これが脊椎疾患、慢性疲労、そして集中力低下の主な原因となっており、今や正しい「座り方」は個人の健康と企業の生産性における最重要課題となっています。LiberNovoのワークチェアは、こうした課題を解決するために生まれた製品です。

〈LiberNovo会社概要〉

社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED

代表者：王振旭

所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造

LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan

X：https://x.com/libernovo_japan

Instagram：https://www.instagram.com/libernovo_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/LiberNovoJapan/

本件に関するお問い合わせ先

LiberNovo Japan広報窓口： japan_pr@libernovo.com