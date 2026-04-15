オールプレス・エスプレッソ 東京・清澄白河のロースタリーを2026年秋にクローズし、長野・御代田町に移転

オールプレス・エスプレッソ・ジャパン株式会社

オールプレス・エスプレッソ・ジャパン株式会社（本社：東京都江東区／以下オールプレス）は、東京・清澄白河のロースタリーを2026年秋にクローズし、長野県北佐久郡・御代田町へ移転します。約12年にわたり、多くの人々に支えられてきた東京ロースタリーでの活動にひと区切りをつけ、今後は長野県北佐久郡・御代田町の新しい拠点へ焙煎・出荷機能を移行します。

オールプレスは2014年にロースタリーをオープンして以来、全国各地のパートナーカフェに向けてコーヒーを焙煎してきました。東京ロースタリーのクローズと長野・御代田町への移転は、スペシャルティコーヒーブランドとしての長期的な成長を見据え、より多くの人々へコーヒーを届けていくために必要なプロセスとして決定したものです。

自然と文化が交差する御代田町に誕生する新ロースタリーでは、国内外のパートナーカフェに向けた焙煎・出荷を行いながら、新たにアジア市場への事業拡大を見据えた活動を展開していきます。

新ロースタリー拠点 長野・御代田町「MMoP（モップ）」

浅間山の麓に位置する長野・御代田町は、四季折々の自然に恵まれながら、アートや写真、食といったカルチャーが日常に溶け込む場所として国内外から注目を集めています。今回オールプレスが新たなロースタリー拠点として決めたのが、御代田町の中心に位置する文化複合施設「MMoP（モップ）」です。

これまでMMoPは、写真やアートを軸に御代田町ならではのライフスタイルを楽しむ多様な人々が交差する文化拠点として、御代田の魅力を内外へ発信する役割を担ってきました。地域に開かれた場所として育まれてきたMMoPの理念は、コーヒーを通じてオープンなコミュニティ形成を目指すオールプレスの価値観と深く共鳴しています。MMoPが育んできたこの場所であれば、より良い風味と品質を追求するだけでなく、コーヒーのもとに人が集い、会話し、日常の中に新しい視点や価値観が育っていく場所を作っていけると確信し、この地に拠点を構えることを決めました。

新ロースタリーでは、日本国内外へ向けたスペシャルティコーヒーの焙煎・出荷に加え、さまざまなイベントやオープンなアクティビティを行うことで、訪れる人々や地域とともにコーヒーの楽しみ方やその背景にある価値を広げていきます。

MMoP | モップ

「MMoP」は、公園のように開かれたナチュラルガーデンの中に、暮らしの思想をもった個人店が集まる文化複合施設。レストランや食堂、工芸・衣服・雑貨や家具を扱うショップ、自然に寄り添うガーデナーによるショップなど、個性豊かな店舗を通して、雄大な浅間山の麓の町ならではの衣食住を体感していただけます。

「MMoP」は、近年移住先として注目を集める御代田町の中心エリアに位置し、毎年夏にはアートフォトの祭典「浅間国際フォトフェスティバルPHOTO MIYOTA」を開催しています。

施設住所

長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794-1

アクセス

東京駅より JR 北陸新幹線「軽井沢」駅にて下車（約 60 分）、しなの鉄道 「御代田」駅にて下車（約 20 分）／しなの鉄道「御代田」駅より徒歩約 10 分

Webサイト：https://mmop.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/mmop_miyota/

カフェ・オンラインストアではメモリアルプロダクトを販売

東京ロースタリーのクローズを機に、これまで支えてくださったすべての方への感謝を込めたメモリアルプロダクトを制作。東京ロースタリーとつながりのある作り手とのコラボレーションによって生まれた限定アイテムが、2026年4月27日よりカフェとオンラインストアで販売開始となります。

これまで多くの出会いやコラボレーションを重ねてきた東京ロースタリー。その歴史や積み重ねてきた時間への感謝を込め、それぞれのアイテムに想いをのせて制作しました。東京ロースタリーのこれまでの歩みと、これから先へと続くオールプレスのストーリーを感じていただけるプロダクトとなっています。

有田焼 コーヒーマグ

オールプレスの古くからの友人である有田焼職人・岩永 和久（いわなが かずひさ）さんが手掛けたコーヒーマグ。400年以上の歴史を持つ佐賀・有田の地で一つひとつ丁寧に作られたこのマグは取手がついた使いやすい形状で、使うたびに心地良さを感じます。東京ロースタリーのカウンタータイルと土壁を想起させる、タイルブルーとグレージュの2色をご用意しました。

[販売価格] 3,600円 (税込)

- 磁器製（有田焼）- サイズ：8oz（約240 ml）- カラー：タイルブルー / グレージュ

オールプレスのロゴ入りボックス付き

東京ロースタリー メモリアルTシャツ

かつて東京・瑞江にあったオールプレスのパートナーカフェ「Deakin St coffee stand」のオーナー兼イラストレーター Chie Kamiyaさんによる描き下ろしイラストのプリントTシャツ。東京ロースタリーの日常の風景やコーヒーを通じて生まれた人とのつながりを、やさしいタッチで表現しています。オフホワイトとブラックの2色展開。

[販売価格] 5,800円 (税込)

- コットン100%- サイズ：M / L / XL- カラー：オフホワイト / ブラック

左胸のワンポイントにはオールプレスカップオフホワイトとブラックの2色展開

Kiba Blend（キバ ブレンド） *2026年7月より販売開始

東京ロースタリーの創業当初に販売していた、現在のメインブレンド「オールプレス・ブレンド」の元となるコーヒー。ロースタリーのある「木場」という地名にちなんで名付けられたこのブレンドは、毎日飲んでも飽きのこないバランスの良さが特徴。当時のローストプロファイルやフレーバーの方向性をもとに再構築し、親しみやすい風味はそのままに、よりクリーンな後味に仕上げています。

東京ロースタリー 限定イベント

東京ロースタリーは、長年にわたってコーヒーを通じたコミュニティを育んできました。エスプレッソのカップを通じて生まれた数えきれない出会いや会話が、この場所ならではの空気や文化を形づくっています。

クローズまでの期間は、これまでの歩みを振り返りながら、支えてくださったすべての方へ感謝を直接お伝えする機会として、さまざまなイベントの開催を予定しています。コーヒーを片手に人と人が自然につながる、東京ロースタリーならではのひとときをぜひお楽しみください。

*イベントの開催概要については、Instagram・メールマガジンにて随時お知らせします。

Allpress Espresso | オールプレス エスプレッソ

1989年にニュージーランド・オークランドで創業したスペシャルティコーヒーロースター。オークランド市内の小さなコーヒーカートからコーヒーの販売をはじめ、現在はニュージーランド、オーストラリア、イギリス、シンガポール、日本の5ヶ国に拠点を持ち、世界2,200以上のカフェやレストランに向けてコーヒーを焙煎している。

Webサイト：https://allpressespresso.com/ja

オンラインストア：https://jp.shop.allpressespresso.com/ja/

Instagram：https://www.instagram.com/allpressespressojapan/

店舗情報

オールプレス・エスプレッソ 東京ロースタリー&カフェ

[店舗住所] 東京都江東区平野3-7-2

[営業時間] 平日 9:00-17:00 土日祝 10:00-18:00

[アクセス] 東京メトロ半蔵門線、都営大江戸線「清澄白河」駅より徒歩10分

オールプレス・エスプレッソ 虎ノ門カフェ

[店舗住所] 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 2F

[営業時間] 平日 8:00-20:00 土日祝 9:00-18:00

[アクセス] 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅 、銀座線「虎ノ門」駅より直結