DMM GAMES『転職魔王～リストラ勇者のお仕置きセレナーデ～』にて1.5周年限定キャラ第2弾「ポポカ」が登場！記念ログインボーナスや連動ミッションも開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、4月15日（水）から『転職魔王～リストラ勇者のお仕置きセレナーデ～』（以下、『転職魔王』）にて、1.5周年の限定キャラクター第2弾となる「ポポカ」が登場したことをお知らせいたします。新キャラクターの登場を記念したログインボーナスや24時間限定の超お得なセールのほか、引き続き「1.5周年記念キャンペーン」も絶賛開催中です。

■公式サイト：https://tennmao.com/

■公式X：https://x.com/tenshokumaou

■1.5周年限定キャラクター第2弾「ポポカ」が登場！

限定キャラクター「ポポカ」がピックアップガチャに登場します！

▼『期間限定ピックアップガチャ』開催中！

開催期間：2026年4月15日（水）12:00 ～ 2026年4月29日（水）11:59まで

1.5周年のアニバーサリーを彩る限定キャラクター第2弾として、「ポポカ」がピックアップガチャに登場します！「ポポカ」は、敵を貫く強力な火属性のアタッカーです。最大の特徴として、敵にダメージを与えると球が拡散し、多方向へ攻撃が広がる優れた殲滅力を持っています。

群がる敵を一掃する彼女の爽快なアクションを、ぜひゲーム内でお楽しみください！

▼『ポポカ育成パス』開催中！

開催期間：2026年4月15日（水）12:00 ～ 2026年4月29日（水）11:59まで

「ポポカ」の獲得数に応じて豪華報酬が獲得できる「育成パス」が登場！

PLATINUMパスを購入すると、「ポポカ」本体を最大6体（Lv100分）まで追加で獲得可能！さらに「限定スキンチケット」や最大21,000個の竜神石、「誘惑の塗香」などの豪華報酬も手に入ります。服従度を最大強化して、彼女の魅力を余すところなく堪能しましょう。

▼「ポポカ」紹介

トップアイドルのエリサに憧れて、アイドル見習いになった少女。無邪気で明るく、人懐っこい性格だが、心の中では自分の才能に自信が持てず、トップアイドルになれるのか不安を抱いている。

しかも身体が弱く、ライブ中に過呼吸で倒れてしまうこともあった。そういう一面もあり、ファンからはよく可愛がられている。

■ポポカ登場記念キャンペーンを実施！

▼ポポカ登場記念ログインボーナス

開催期間：2026年4月15日（水）12:00 ～ 2026年5月13日（水）メンテナンス まで

新キャラクター「ポポカ」の登場を記念して、特別なログインボーナスを実施いたします。

期間中の12日間、毎日ログインすることで合計1,000個の「竜神石」や、キャラクターの育成に欠かせない強化アイテムを獲得できます！毎日欠かさずログインして、ポポカの育成に役立てましょう。

▼24時間限定！超お得なガチャセール実施中！

「ポポカ」の登場に合わせて、24時間限定でピックアップキャラガチャを超お得に引ける特別なセールを実施中です！この大チャンスをお見逃しなく、強力な限定キャラクターを仲間に迎え入れましょう。

▼お得な竜神石パック販売中！

開催期間：2026年4月15日（水）12:00 ～ 2026年4月29日（水）11:59まで

ショップにて「ポポカ ピックアップキャラガチャチケット」がおまけでついてくるお得なパックを販売中です！

キャラの調教アイテムや装備、キャラの強化アイテムが入手できるパックも多数ご用意しておりますので、お得なパックを活用してゲームを有利に進めましょう！

■新キャラ連動ミニミッション「ポポカのアイドル修行中！」

開催期間：2026年4月15日（水）12:00 ～ 2026年4月29日（水）11:59まで

「ポポカ」の登場と連動した特別なミニミッション「ポポカのアイドル修行中！」を開催します！

用意されたミッションをクリアすることで豪華報酬をゲットできるほか、「ポポカ ピックアップキャラガチャチケット×10」がお得に手に入るチャンスも！

「ポポカ」の立派なアイドルへの道を応援しながら、効率よくアイテムを集めましょう。

■引き続き「1.5周年記念キャンペーン」も絶賛開催中！

開催期間：～ 2026年5月13日（水）メンテナンス まで

最大240連分のガチャチケットがもらえるログインボーナスや、合計3,000個の竜神石プレゼント、アイテムドロップ量2倍など、超豪華な「1.5周年記念キャンペーン」も引き続き大好評開催中です。

新キャラクター「ポポカ」と一緒に、1.5周年のお祭りをまだまだ遊び尽くしてください！

■『転職魔王』とは

最弱勇者、魔王に転職す――

本作は、簡単操作で遊べるローグライクアクションゲームです。

好きな時にPCでもスマホでも遊べ、さらに遊んでいない時間にもアイテムや経験値を手に入れることができます。かわいく可憐な魔族たちと裏切った者達への復讐を果たしましょう。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/tenshoku_maou

▼公式サイト

https://tennmao.com/

▼公式X

https://x.com/tenshokumaou

▼製品概要

タイトル：転職魔王～リストラ勇者のお仕置きセレナーデ～

ジャンル：ローグライクアクションRPG/ハイブリッドカジュアル

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）/スマートフォン（ブラウザ版 / DMM GAMES STORE版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2024 EXNOA LLC