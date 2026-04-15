【アパレル業界向け無料レポート公開】「接客は控えるべき」は勘違い？データが明かす、再来店につながる店舗の条件

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、アパレル業界向けに「アパレル業態に集まるクチコミ分析レポート」を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_apparel-2/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

突然ですが、貴社の店舗において、お客様に「しつこい」と思われないよう声かけを極力控える接客方針をとっていませんか？

また、豊富なサイズ展開やトレンドアイテムを揃えることこそが、顧客満足度を上げる最適解だとお考えの担当者様も多いはずです。

最新のクチコミデータを紐解くと、これまで現場で良しとされてきたこれらの常識と、お客様が本当に求めているものとの間に、少しずつ「ズレ」が生じている実態が浮かび上がってきました。

本レポートでは、明日からの店舗運営を少しアップデートするだけで、お客様からの「またこのお店で買いたい（再来店）」を自然に引き出すヒントをご紹介します。

■ データが示す、顧客の期待と現場の認識の「ズレ」

消費者の声を横断的に分析した結果、良質な商品を取り揃えること以上に、店舗での「体験」や「コミュニケーション」において重視すべきポイントがデータから読み取れます。

現場の接客力の向上や、オンライン・オフラインをまたいだ情報発信にすぐ活用いただける、以下の3つのポイントを解説しています。

▼この資料でわかること

- 声かけを控える現場の「思い込み」を解き、静かな顧客離れ（サイレント・クレーマー）を防ぐ接客のポイント- 商品の「質」や「数」に依存せず、試着室での提案力でリピート意向を高めるアプローチ- ネットと実店舗の連携において、評価の急落を防ぐための在庫情報の重要性と正しい伝え方

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_apparel-2/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes(https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_apparel-2/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

カンリー導入企業（一部抜粋）

■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/demo

カンリー福利厚生（フクリー）掲載クーポン（一部抜粋）

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://jp.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com