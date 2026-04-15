外国人向けお遍路情報ポータルサイト「OHENRO.ONLINE」公開！(ニュースレター)

大和ハウス工業株式会社

株式会社伸和エージェンシー（大阪市、代表取締役社長：大仁 公一）、株式会社こころ旅行社（愛媛県上浮穴郡久万高原町、代表取締役：鈴村 嘉右）、株式会社こんにちハロー（東京都中央区、代表取締役CEO: 早見 星吾）の3社で構成する「お遍路の魅力を世界に発信プロジェクト委員会」は、外国人向けお遍路情報ポータルサイト「OHENRO.ONLINE」を4月15日に公開しました。本サイトでは、四国八十八カ所巡礼を検討している海外の旅行者や巡礼経験者に向けて、お遍路文化の魅力や精神性について動画で発信します。

【「OHENRO.ONLINE」のホームページ】

四国八十八カ所巡礼とは、四国4県（徳島・香川・愛媛・高知）に点在する、弘法大師空海ゆかりの88の寺院を巡る約1200kmに及ぶ巡礼の旅のことです。国籍や宗教・宗派を問わず「お遍路さん」として弘法大師の足跡を辿りながら巡礼を行うことができる点が特徴で、現在も各地で巡礼が続けられています。近年は欧米を中心に外国人巡礼者も増加しており、海外メディアや旅行ガイドでも紹介されるなど国際的な関心が高まっています。

一方で、外国人巡礼者にとっては「巡礼情報が日本語中心」「文化や作法の背景が理解しづらい」「地域との関わり方がわかりにくい」といった課題がありました。

そこで、四国八十八カ所巡礼を検討している海外の旅行者や、巡礼経験のある方を対象に、AIと人の手による動画翻訳を活用し、動画を中心とした巡礼情報を8言語で発信するポータルサイトを制作しました。本サイトでは、寺院の住職や地域に暮らす人々の声を多言語動画にし、写真や文章とあわせて掲載することで、お遍路文化の魅力や精神性を紹介します。また、将来的に巡礼・旅行ツアーを企画することで、お遍路を目的とした誘客を図り、地域の活性化につなげていきます。

さらに本サイトでは、長年にわたり四国遍路を歩き続けてきた外国人巡礼者の第一人者 Don Weiss氏の“最後の巡礼（LAST WALK）”を追う特別コンテンツも公開します。その歩みや巡礼への想いを記録した映像コンテンツを4月中旬より順次発信予定です。

■サイト概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2645_1_d78b6dda54681353046f8a388666595d.jpg?v=202604150651 ]

ポータルサイト紹介動画 https://youtu.be/-ZeGBBT8ykI

■「お遍路の魅力を世界に発信プロジェクト」とは

多言語動画を活用して、お遍路の魅力を世界に発信するプロジェクトです。お遍路の背景にある文化的知識のほか、マナーや実用知識も動画で正しく伝えることで、安全・安心に旅ができる環境づくりを進めます。

このプロジェクトを通じて、単なるインバウンドの促進にとどまらず、地域や文化への理解と共感を伴う「新しい遍路ツーリズム」の創出を目指しています。

■「お遍路の魅力を世界に発信プロジェクト委員会」の参画企業

・株式会社伸和エージェンシー

所在地：大阪市西区阿波座1丁目5番16号 大和ビル7階

大和ハウス工業のグループ企業として旅行事業と広告事業を展開。

・株式会社こころ旅行社

所在地：愛媛県上浮穴郡久万高原町久万348

巡礼文化と地域文化を体験できる元宿泊施設『旧おもご旅館』を運営。

・株式会社こんにちハロー

所在地：東京都中央区築地3丁目2番10-1106

AIを活用した多言語動画翻訳事業を展開。

以 上