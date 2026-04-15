介護施設のクルールにて、メイクアップやフェイスマッサージ、ネイルケアなどの「介護美容」サービスの実施をスタート

株式会社アフェクトホールディングス

東海エリアで17の介護施設を展開するクルールグループのサービス付き高齢者住宅「クルール豊田吉原東館・西館」では、「介護美容さくら」の山内紗耶香さんをお招きして、毎月2回の「介護美容」サービスをスタートしました。

心身の健康・活力・癒しをお届けできる介護美容は、ご参加いただいた入居者様やご家族様にもお喜びいただいており、普段より生き生きとした表情で楽しんでいらっしゃいます。

介護美容さくら プロフィール

介護美容さくら 山内 紗耶香

エステティシャンから介護美容セラピストへ転身。美容と健康の専門家として、施設やご自宅へ訪問し、心と身体に寄り添うケアをお届けしています。

愛知県三河エリアを中心に活動。

・介護職員初任者研修課程修了

・ビューティータッチセラピスト

・健康美容運動士

[Instagram]

https://www.instagram.com/sakura_sayaka.y/

介護美容メニュー

●フェイシャルエステ

フェイスマッサージでお顔の血色がよくなり、艶やかになります。

●メイクアップ

お好みの口紅の色がのると、表情がぱっと華やぎ自然と笑顔がこぼれ、入居者様同士の会話も弾みます。

●ネイル

お好きな色と、デコレーションシールを選んで、爪に施します。

●ハンドマッサージ＆トリートメント、フットマッサージ

手足の血行促進でポカポカとあたたかくなり、トリートメントでしっとりなめらかな肌に。リラックスしていただける手足マッサージは、男性にもとても人気です。

●レクリエーション

季節の歌や楽しいリズムに合わせて身体を動かします。会場全体がひとつになるような一体感が生まれ、笑い声が広がり、幸せな時間が流れます。

「楽しみや喜び」が生まれるイベントを企画・実施しています

豊田エリアで始まった「介護美容」サービスは反響が大きく、他のエリアでの実施も検討が始まりました。総合介護サービスのクルールグループでは、介護美容だけでなく様々なイベントを企画し、入居者様とご家族様に笑顔と幸せをお届けしています。

直近では、レスリングの名将 栄和仁監督をお招きしてトークショーやストレッチ、写真撮影会のイベントを行ったり、系列店である総合施設「ACT BELLEZZA（アクトベレッザ）(https://act-bellezza.studio.site/)」のトレーナーによるストレッチ体操を毎月実施したりしています。

[栄監督訪問イベントの詳細はこちら]

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000145199.html



[アクト体操の詳細はこちら]

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000145199.html

また、各施設のスタッフが工夫を凝らした季節ごとの楽しいイベントもあり、入居者様やご家族様に大変ご好評いただいております。

クルール豊田吉原東館・西館のご紹介

クルール豊田吉原東館（サービス付き高齢者向け住宅）

[所在地]

〒473-0916

愛知県豊田市吉原町鶴喰40番23

[居室数]

個室タイプ 30室

[入居費用]

敷金：50,000円～100,000円

月額利用料金： 139,000円

※その他

・医療費・介護保険料自己負担分

・寝具一式リース代(1日100円)

・消耗品代

※おむつ、シャンプー、リンス、ボディーソープ等の日用品雑貨など

[ホームページ]

https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/toyota_yoshihara.php

[Instagram]

https://www.instagram.com/couleur.toyotayosiwara/

クルール豊田吉原西館（サービス付き高齢者向け住宅）

[所在地]

〒473-0916

愛知県豊田市吉原町鶴喰40番24

[居室数]

個室タイプ 30室

[入居費用]

敷金：50,000円～100,000円

月額利用料金： 139,000円

※その他

・医療費・介護保険料自己負担分

・寝具一式リース代(1日100円)

・消耗品代

※おむつ、シャンプー、リンス、ボディーソープ等の日用品雑貨などの消耗品代などがかかります。

[ホームページ]

https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/okazaki_yamato.php

[Instagram]

https://www.instagram.com/couleur.toyotayoshiwaranishi/

クルールグループはこれからも

皆様の健康と”Happiness（幸せ）”に寄与するべく取り組みを進めて参ります。

クルールグループは株式会社アフェクトホールディングスが運営しています

株式会社アフェクトホールディングス(https://affecthd.com/)

サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなど介護施設17施設をはじめとしてパーソナルジム、インドアゴルフ、エステなどを運営。 2011年岡崎市に（株）ビバントとして愛知県岡崎市に創業。介護施設を中心に店舗展開を続け、2024年複合施設ACT BELLEZZAをオープン。企業理念の「Happiness A Lot」をキーワードに事業展開を続ける。

2024年あいち女性輝きカンパニー 奨励賞を受賞、2025年女性活躍推進法に基づく認定制度「えるぼし」において、最高位である「プラチナえるぼし」認定を取得しました。「プラチナえるぼし」を取得している企業は愛知県で４社のみです。

お問い合わせ

左から：トモニン・プラチナえるぼし・あいち女性輝きカンパニー奨励賞・あいち女性の活躍プロモーションリーダー

株式会社アフェクトホールディングス メディア企画課

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-9 三晃社ビル3F

TEL:052-962-0966 FAX:052-962-0967

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