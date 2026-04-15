【プリンスグランドリゾート軽井沢】昭和の日限定、昭和元年にちなむ＼1,926セットも登場　昭和100年を食で祝う『昭和レトログルメフェア』開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

プリンスグランドリゾート軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢、総支配人：影山裕子）では、今年で昭和100年という歴史的な節目を祝し、『昭和レトログルメフェア』を2026年4月29日（水・祝）より開催いたします。趣向を凝らしたメニューをご用意するとともに、「昭和の日」の4月29日には昭和元年（1926年）にちなんだ特別価格\1,926の「昭和レトロセット」を10セット限定で販売いたします。

ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose「昭和レトロセット」ダイニング ブルーム「おとなのメロンソーダ Pinacle -頂点-」

本フェアでは、鉄板で提供されるナポリタン、グラスの中でゆらめくクリームソーダなど、かつて特別な日に訪れたホテルレストランや、日常に寄り添った昭和の喫茶店での懐かしい記憶を、軽井沢で現代に蘇らせます。軽井沢プリンスホテル ウエストでは気軽に楽しめる昭和洋食メニューを、軽井沢プリンスホテル イーストではあの頃のホテル洋食をそのままに、伝統の昭和クラシックメニューを提供いたします。また、軽井沢 浅間プリンスホテルでは料理長が手がける"進化系"メロンソーダをご提供。どこか懐かしく、少しだけ贅沢なおとなの昭和を、軽井沢でお楽しみください。

「昭和レトログルメフェア」 概要

期間：2026年4月29日（水・祝）～9月7日（月）

※軽井沢 浅間プリンスホテルは2026年6月1日（月）～8月31日（月）

対象レストラン：

▪軽井沢プリンスホテル ウエスト「ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose」

▪軽井沢プリンスホテル イースト「All Day Dining Karuizawa Grill」

▪軽井沢 浅間プリンスホテル「ダイニング ブルーム」

ご予約・お問合せ：

軽井沢プリンスホテル ウエスト/イースト

TEL：0267-42-1111（レストラン予約係/受付時間9:00A.M.～8:30P.M.）

詳細は、公式Webサイトより

軽井沢プリンスホテル ウエスト

https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/plan/primrose/2026.shaowa/

軽井沢プリンスホテル イースト

https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/plan/karuizawa_grill/2026.shaowa/

軽井沢 浅間プリンスホテル

TEL：0267-48-0001（受付時間10:00A.M.～5:00P.M.）

詳細は、公式Webサイトより

https://www.princehotels.co.jp/asama/plan/dining/cream-soda/

軽井沢プリンスホテル ウエスト「ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose」

気軽に楽しめる昭和洋食メニューをご用意。世代を問わず、どこか懐かしい気持ちになれる味わいをお楽しみください。

期間： 2026年4月29日（水・祝）～9月7日（月） 時間： 10:00A.M.～6:00P.M.（L.O.5:30P.M.）

■“あの頃”を味わう「昭和レトロセット」

※販売時間： 11:00A.M.～ L.O.4:30P.M.

フェア初日の4月29日（水・祝）限定で、昭和元年（1926年）にちなんだ特別価格でエビフライ＆ナポリタン、プリン、メロンクリームソーダのセットを10セット限定でご用意。昭和の日にふさわしいひと皿としてお楽しみいただけます。

料金：\1,926

※本メニューは各種割引・優待の対象外となります。 ※表記料金には消費税・サービス料（13%）が含まれております。※おひとりさまにつき1セットまでのご注文とさせていただきます。 ※ご入店時に受付スタッフへご注文をお申し付けください。※ご予約不可、当日先着順 ※限定10セットのため、なくなり次第終了とさせていただきます。

■懐かしの海老フライ＆ナポリタン

サクッと揚げた海老フライと、どこか懐かしい味わいのナポリタンを鉄板でご提供。立ちのぼる香りが食欲をそそります。

昭和の喫茶店メニューを思わせる、満足感あふれる王道の一皿。

料金：\2,800

■喫茶店のクラシックプリン

卵のコクを生かし、なめらかに仕立てたクラシカルなプリン。

ほろ苦いカラメルとともに、端正な味わいに仕上げました。

銀皿にてご提供する、昭和の喫茶店を思わせる一品。

料金：\700

軽井沢プリンスホテル イースト「All Day Dining Karuizawa Grill」

伝統の昭和クラシックメニューをご用意。あの頃のホテル洋食をそのままにお楽しみいただけます。

期間： 2026年4月29日（水・祝）～9月7日（月） 時間： 10:30A.M.～9:00P.M.（L.O.8:30P.M.）

■クラシックビーフシチュー

じっくりと時間をかけて煮込んだ牛肉は、口の中でほどけるやわらかさ。

コク深いデミグラスソースに、旨みが静かに溶け込みます。昭和の時代、特別な日に味わったホテル洋食の王道。

どこか懐かしく、それでいて贅沢な一皿をお楽しみください。

料金：\5,600

■海老と蟹の洋食ピラフ

バターの香りがふわりと広がる、どこか懐かしい洋食の味わい。

ぷりっとした海老と、蟹の旨みを、ふっくらとしたご飯に閉じ込めました。昭和のホテルレストランで親しまれてきた、彩り豊かな一皿。

気軽に楽しめる中にも、上品な味わいが広がります。

料金：\2,800

◎お客さまからのご予約・お問合せ

TEL:0267-42-1111（軽井沢プリンスホテル レストラン予約係／受付時間9:00A.M.～8:30P.M.）

軽井沢プリンスホテル ウエスト

https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/plan/primrose/2026.shaowa/

軽井沢プリンスホテル イースト

https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/plan/karuizawa_grill/2026.shaowa/

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。 ※写真はイメージです。 ※軽井沢プリンスホテル ウエスト「ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose」の商品はラウンジメニューとなります。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途サービス料（13％）を加算させていただきます。（「昭和レトロセット」は除く） ※当レストランにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

軽井沢 浅間プリンスホテル「ダイニング ブルーム」

料理長が贈る"進化系"メロンソーダをご用意。気軽に楽しめる一皿から、マスクメロンとシャンパンを合わせた最高級なものまで3種類をご用意するほか、現代フレンチで表現した「おとなのお子さまランチ」も登場。

懐かしくも新しい食体験で、夏を上質にお楽しみいただけます。

期間： 2026年6月1日（月） ～8月31日（月） 時間： 11:30A.M.～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.)

おとなのメロンソーダ Pinacle -頂点-おとなのお子さまランチ

■おとなのメロンソーダ Pinacle -頂点-

マスクメロンをまるごと1個使用し、メロンのソルベとブルーベリー、金箔をあしらった一品。

シャンパンのハーフボトルをメロンの器に注いでお召しあがりいただくほか、添えたデザートワインはシロップ代わりに味変としてお楽しみいただけます。マスクメロンの濃厚な甘みと、デザートワインの風味のマリアージュも、あわせてご堪能ください。

料金：\30,000

※ご利用の7日前までにご予約ください。

■おとなのメロンソーダ Noble -高貴-

メロンをまるごと1個くりぬいた器に、南仏発祥の香草系リキュール『パスティス』のソーダ割を注いでお召しあがりいただきます。アニスやリコリスの濃厚な香りとすっきりとした清涼感が、メロンの甘みをいっそう際立たせる、夏にふさわしい一品です。

料金：\5,000

※ご利用の3日前までにご予約ください。

■おとなのメロンソーダ Familier -親しみ-

メロンのマリネと白ワインのジュレをグラスの中に盛り付けます。メロンのソルベと八ヶ岳ヨーグルトのムースを添えて、涼しげに仕上げたグラスデザートです。

ア・ラ・カルトだけでなく、コースメニューのデザートでもお召しあがりいただけます。

料金：\2,200

■おとなのお子さまランチ

※こちらのメニューはランチ・ディナータイムでご提供いたします。

ディナー： 5:30P.M.～9:00P.M.(L.O.8:30P.M.)

昭和のこどもたちの憧れ、お子さまランチをおとな向けにアレンジした特別メニュー。サフラン香る活オマール海老のフリットや和牛ハンバーグ ロッシーニ仕立て、トリュフの香るリゾットなど、使用する食材にもこだわり、お酒との相性を意識した贅沢な一皿をご用意しております。懐かしさの中に料理長のこだわりが光る昭和とのオマージュをお楽しみください。

料金：\30,000

※ご利用の3日前までにご予約ください。

◎お客さまからのご予約・お問合せ

TEL：0267-48-0001（軽井沢 浅間プリンスホテル／受付時間10:00A.M.～5:00P.M.）

https://www.princehotels.co.jp/asama/plan/dining/cream-soda/

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。 ※写真はイメージです。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料(13％)を加算させていただきます。 ※当レストランにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。