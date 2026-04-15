Uber Japan、車椅子のまま乗車できる「Uber Assist」を提供開始

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社（以下「Uber Japan」）は2026年4月15日（水）、車椅子のまま乗車可能なタクシー車両を指定して配車できるサービス「Uber Assist（ウーバー・アシスト）」の提供を東京23区、武蔵野市、三鷹市にて開始します。

シニア世代に向けた視認性・操作性に優れたアプリ機能「Uberシニア(https://www.uber.com/jp/ja/newsroom/uber-senior-2025/)」（注1）と親和性の高い本サービスの導入により、Uberは高齢者や車椅子をご利用の方、そしてそのご家族に、予約不要で移動できる高い利便性をご提供します。また、ベビーカー利用者の親子連れ、妊娠中の方にもご利用いただけます。

Uber Assistの主な特徴

Uberアプリで乗車場所と目的地を指定した後、車種選択画面で「車椅子タクシー」を選ぶだけの簡単操作でUber Assistを利用できます。予約は不要です。

- 専用車両とドライバーによるサポート：車椅子に乗ったまま乗降できるスロープを搭載したタクシー車両（注2）で、適切なサポート研修（注3）を受講したドライバーがお迎えにあがります（福祉輸送車両ではありません）。また、乗り降りの介助など、到着後も安全かつスムーズなサポートをご提供します。- 通常と変わらない利用料金：利用料金は通常のタクシー配車と同様にメーター運賃に基づくため、特別な追加料金の負担はありません。日々の通院や外出で気軽に利用できます。- 直感的なアプリ操作：「視認性を高めた「シンプルモード」を合わせて活用することで、シニア世代のお客さまでもUberアプリから容易に車両指定および乗降場所を設定できるほか、「Uberシニア」でアカウント連携することで代理配車も可能です。遠方に住むご家族が、お一人で外出される高齢のご家族のために配車し、現在地をリアルタイムで把握することができます。

■Uberシニアの使い方については、以下の動画をご参照ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aDIU-EjIhis ]

本サービスは東京都内の主要エリア（東京23区、武蔵野市、三鷹市）から提供を開始します。今後は、提携するパートナーのタクシー事業者と協議を進めながら、より多くの地域でご利用いただけるよう、順次エリアの拡大を目指します。

Uber Japanは、「Go Anywhere」というビジョンのもと、誰もが行きたい場所へ自由にアクセスできる社会の実現に向け、今後もモビリティサービスの拡充に努めてまいります。

（注1）Uberシニアの概要は以下の公式発表をご参照ください。

https://www.uber.com/jp/ja/newsroom/uber-senior-2025/

（注2）ユニバーサルデザインタクシーであるトヨタ「JPN TAXI」車両を指します。福祉輸送車両ではありません。

（注3）バリアフリー研修推進実行委員会が開発・推進する「タクシー乗務員バリアフリー研修」を指します。

Uberについて

Uber Technologies（以下、Uber）は、誰でもボタンひとつで簡単・快適に、安心して移動できる世界を目指す米国発のテクノロジー企業です。「どうすればボタンひとつで車を呼べるか?」という創始者のシンプルな疑問から、2010年に米国サンフランシスコでアプリを通じた配車サービスをスタートしました。現在 Uberは人の移動だけでなく、食材、料理、日用品などのデリバリーなど、あらゆる人・モノの移動の仕方を変えるプラットフォームを世界70カ国以上・15,000都市以上で展開し、約50言語に対応しています。

Uber Japan株式会社について

Uber Japan株式会社は、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォーム「Uber」を日本国内で運営する企業です。国内約1,000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)」や、札幌市・東京23区・大阪市・福岡市など、9都道府県においてプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県野沢温泉村、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。