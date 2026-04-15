果実と心がやさしくほどける。ひんやり果実氷を楽しむ、新食感フローズンフルーツレモネード登場

株式会社フレッシュネスドリンクイメージ

コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)は、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日（水）より、氷を一切使わず、フルーツを凍らせた果実氷をゴロッと豪快に使用した「フローズンマンゴーレモネードソーダ」と「フローズンライム＆ジンジャーレモネードソーダ」を期間限定発売いたします。

■果実氷で濃厚！ひんやり爽やかフルーツレモネードソーダが登場！

果実を凍らせた“果実氷”を使用し、氷を一切使わずに仕上げるフローズンフルーツレモネードソーダが今年も登場。時間が経っても味が薄まらず、最後まで濃厚な果実感を楽しめるのが特長です。

「フローズンマンゴーレモネードソーダ」は、南国フルーツの王道・マンゴーの果実氷と、店内でじっくりハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせた一杯。ほどよい酸味のミツカンのフルーティス(TM)を使用したマンゴーフルーツビネガーがアクセントとなり、とろける甘みの中に爽やかさが広がります。「フローズンライム＆ジンジャーレモネードソーダ」は、贅沢に1/4カットしたライムの果実氷と、ハチミツ漬けレモンスライスを使用。国産生姜を使った特製ジンジャーソースを合わせ、すっきりとした酸味の中にキリッとした辛みを効かせました。爽快感のある大人の味わいは、スパイスの効いた同時発売のパクチーチキンバーガーとも相性抜群です。どちらも、たっぷりグランデ（G）サイズでゴクゴク飲める大容量。飲み進めるごとに果実の風味が溶け出し、最後はフルーツそのものを味わう楽しみも。

見た目にも華やかで心も体もリフレッシュするトロピカルなソーダです。

ドリンクポスター

【商品概要】

■商品名・価格（税込）：

・フローズンマンゴーレモネードソーダ 560円 ※ミツカンのフルーティス(TM)使用

・フローズンライム＆ジンジャーレモネードソーダ 560円

※プレミアムセットに＋100円で、フローズンフルーツレモネードソーダ各種がお選びいただけます。

■販売期間：2026年4月22日（水）～6月2日（火）

■販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗・動物園店舗除く。

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がございます。

予めご了承ください。

※ハチミツを含みます、1歳未満のお子様には与えないようご注意ください。

フローズンマンゴーレモネードソーダフローズンライム＆ジンジャーレモネードソーダ

■フローズンフルーツレモネードソーダ詳細ページ：

https://www.freshnessburger.co.jp/campaign/2026coriander/?utm_source=release&utm_medium=release-2026coriander#drink(https://www.freshnessburger.co.jp/campaign/2026coriander/?utm_source=release&utm_medium=release-2026coriander#drink)

■同時発売！「パクチーバーガー総選挙」で選ばれたパクチーチキンバーガーとご一緒に！

パクチーチキンバーガー カオマンガイ

パクチー1倍750円 / 3倍850円 / 5倍950円 /リーフレタスに変更750円

タイの屋台料理として親しまれるカオマンガイを、バーガースタイルで表現。店内調理のジューシーなクリスピーチキンに、甜麺醤をベースにコチュジャン、オイスターソースを合わせたオリジナルソースやたっぷりの針生姜・トマトを合わせ、旨みと辛み、香りのバランスを追求。旬の国産フレッシュパクチーの風味がアクセントとなり、本格的でありながら食べやすい一品。

パクチー３倍（定番！）パクチー５倍（信者！）パクチー１倍（初心者！）リーフレタスに変更

パクチーチキンバーガー バインミー

パクチー1倍750円 / 3倍850円 / 5倍950円 /リーフレタスに変更750円

昨年に高い支持を集めた実力派。クリスピーチキンに、レバーペーストのコク、ほどよい酸味のなます、紫キャベツのマリネを重ね、五香粉とナンプラーで本場の味を表現。そこへ旬の国産フレッシュパクチーの爽やかな香りが重なり、奥行きのある味わいに仕上げました。

パクチー３倍（定番！）パクチー５倍（信者！）パクチー１倍（初心者！）リーフレタスに変更

おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。

フレッシュネスロゴ

公式アプリケーション・SNS

■アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness

■X：https://x.com/Freshness_1992

■Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992



会社概要

商号：株式会社フレッシュネス

代表者：代表取締役社長 齋藤 健太朗

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp

グループ概要

社名 ：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

設立 ：1963年4月

資本金 ：438億14百万円

店舗数 ：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）

ホームページ：https://www.colowide.co.jp/



コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。

https://prtimes.jp/a/?f=d26945-208-4354a50c54e37ace6882ffad12e75829.pdf株式会社フレッシュネス

＜本件に関するお問い合わせ先＞

担当：青木

TEL：045-224-7058

MAIL：press@freshness.jp