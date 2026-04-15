5.7GHz帯マイクロ波ワイヤレス給電 - 長距離伝送を本社電波暗室で検証。技術紹介と参考映像を公開

株式会社ビー・アンド・プラス

近年、設備やモビリティ、IoT機器などにおいて、ケーブルレスで電力を供給するニーズが高まっております。B&PLUSは1980年の創業以来、ワイヤレス給電製品の開発・製造に取り組み、多様な試作・量産の実績を有しております。

本件でいうマイクロ波ワイヤレス給電は、5.7GHz帯のWPTに関する構内無線局の制度・技術文脈で検討される方式を指し、空間を介した電力伝送の検証や、長距離性・システム構成の検討に用いられます。従来の近距離・近接型の給電イメージとは異なり、離れた位置への給電や、設置条件に応じた設計が論点となる領域です。

技術のイメージを共有しやすくするため、下記の映像をご参照ください。

解説動画（本編）

【5.7GHz】マイクロ波ワイヤレス給電｜長距離で電力を送る最新技術

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mbjFPrBkGEQ ]

ショート動画

- 5.7GHzのマイクロ波で光を操作してみた（実験）[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dcT8BtPBd1s ]

- - 扇風機にマイクロ波で電気を送ってみた（実験）[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=QcN_CeR_fQE ]- 離れた場所のサボテンが動くデモ（実験）[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=jDQIV_DTFA4 ]

※上記は実験・デモ目的の映像であり、実運用にあたっては関係法令および技術条件に沿った設計・申請・運用が必要です。

電波暗室による検証の意義

マイクロ波給電の評価では、外部電波や反射の影響を抑えた環境が、再現性の高い測定につながります。B&PLUSでは本社に電波暗室を有しており、今後、当該領域の技術検証を支援する取り組みの一環として、関係者の皆様に暗室内デモをご覧いただく機会を整備してまいります。具体的な日程・お申し込み方法などは、次回のプレスリリースにてご案内いたします。

■会社紹介

本社電波暗室。外来電波や反射影響を抑えた評価環境で、再現性のある検証を実施暗室内での評価セットアップ例。送受電条件を変えながら基礎特性を確認5.7GHz帯WPTのデモ装置。アンテナ‧制御を含む送電系の検証イメージ

B&PLUSはワイヤレス給電メーカーとして長年の開発・製造実績を有し、試作から量産まで幅広く支援しております。「まずは作ってみる」「具現化する」といった段階からのご相談にも対応しております。

■お問い合わせ先

〒355-0311

埼玉県比企郡小川町高谷2452-5

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Mail：sales@b-plus-kk.jp

URL : https://www.b-plus-kk.jp/index.html