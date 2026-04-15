San-ai Resort × PEACH JOHN





*着用中の効果









水着・リゾートウェアを販売している株式会社Ai(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：高谷 能将)は、2026年4月15日(水)に株式会社ピーチ・ジョンのPEACH JOHNとコラボレーションした「ナイスバディ水着」をSan-ai Resort公式WEB SHOP、一部店舗※1、外部ECサイト※1で発売しました。また、PEACH JOHN公式通販サイト及び、一部店舗※1でも販売します。





ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランド「San-ai Resort」とランジェリーブランド「PEACH JOHN」とのコラボレーションとして、PEACH JOHNでシリーズ累計売上392万枚を突破※2、大人気の「ナイスバディブラ」のカップを使用した、ビキニタイプの水着全2型をラインナップ。

※2 PEACH JOHN内 集計期間：2019年1月～2024年3月(ショーツも含む)





第3弾となる今回は前回即完売した「ワイヤービキニ」がカシュクールタイプとなってパワーアップ！

さらに、フェミニンな印象のドット柄のチュールレース「フリルワイヤービキニ」が新登場！





PEACH JOHNが提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5：1を実現する「ナイスバディブラ」のメリハリメソッドを落とし込んだ特別なデザインで、“水着になっても*ナイスバディ”を叶えます。





*着用中の効果





San-ai Resort × PEACH JOHN NICE BODY SWIM対比





「San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着」商品詳細ページ

https://www.san-ai.com/peachjohn









【San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着】

トレンドの表面変化素材「ナイスバディ水着 ワイヤービキニ」にカシュクールデザインが新登場！





ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ-1

ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ-2

ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ-3





ふかふかした綿を内蔵した「ナイスバディブラ」のパッドを搭載。

トップ位置を高くキープしボリュームをプラスして、しっかり谷間をメイクします。

柔らかなソフトタッチワイヤー入りで軽いフィット感。

ツイストさせた胸元部分のデザインでバストを中央に寄せ上げ、ボリュームアップを叶えます。

トレンドの表面変化素材と、胸元のカシュクールがアクセント。

セットのショーツはクールなカットアウトデザインと幅のあるシルエットで、程良いカバー力もあるのがポイント。





ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ-4





「ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ」

税込価格： 19,800円(本体価格 18,000円)

サイズ ： 9M・11L

カラー ： ホワイト・グリーン・ブラック(全3色)

URL ： https://www.san-ai.com/i/55-53-6-1266









【San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着】

ドット柄のチュールレース 二の腕やおなか周りをおしゃれにカバー「ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ」





ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ-1

ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ-2

ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ-3





ふかふかした綿を内蔵した「ナイスバディブラ」のパッドを搭載。

トップ位置を高くキープしボリュームをプラスして、しっかり谷間をメイクします。

柔らかなソフトタッチワイヤー入りで軽いフィット感。

深めにあいたVネックにギャザーを寄せて、中央に寄ったバストをきれいに見せます。

華やかに見せる大きめフリルは、ドット柄のチュールレースを使用。

二の腕やおなか周りをおしゃれにカバーしてくれます。

ハイウエストのショーツはお腹をすっきり見せてくれ、折り返しても使用できてスタイリングを楽しめます。





ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ-4





「ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ」

税込価格： 25,300円(本体価格 23,000円)

サイズ ： 9M・11L

カラー ： ホワイト・ブラック(全2色)

URL ： https://www.san-ai.com/i/55-53-6-1267









■イメージ動画

https://www.youtube.com/shorts/kiYl8gRnjCw









※1 ■「ナイスバディ水着」取り扱い店舗

San-ai Resort公式WEB SHOP

ZOZOTOWN

Amazon

ワコールウェブストア

ONWARD CROSSET

Rakuten Fashion

and ST





【San-ai Resort】

ルミネエスト新宿店

NISHIGINZA店

SHIBUYA109店

ルミネ池袋店

ルミネ横浜店

ルミネ大宮店

名古屋パルコ店





【San-ai Resort northerly】

札幌アピア店

梅田HEP FIVE店

福岡ソラリアプラザ店





サンアイリゾート店舗一覧： https://www.san-ai.com/shoplist





【PEACH JOHN】

PEACH JOHN公式通販サイト

新宿店

大阪店

池袋店

横浜店

タカシマヤ ゲートタワーモール店

渋谷店

有楽町店

なんば店

福岡店

SALON by PEACH JOHN 銀座店





PEACH JOHN店舗一覧： https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store









【会社概要】

会社名 ： 株式会社Ai

所在地 ： 〒102-8506 東京都千代田区麹町1-1 ワコール麹町ビル6F

代表者 ： 代表取締役社長 高谷 能将

設立 ： 2015年4月1日

資本金 ： 1,000万円

事業内容： 水着、下着等の製造小売

URL ： https://www.san-ai.com/









【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社Ai お客様相談係

Mail： 834131@san-ai.com