San-ai Resort × PEACH JOHN 大好評コラボ第3弾！「ナイスバディ水着」全2型が4月15日(水)に発売 ～ 水着になっても*ナイスバディ ～
San-ai Resort × PEACH JOHN
*着用中の効果
水着・リゾートウェアを販売している株式会社Ai(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：高谷 能将)は、2026年4月15日(水)に株式会社ピーチ・ジョンのPEACH JOHNとコラボレーションした「ナイスバディ水着」をSan-ai Resort公式WEB SHOP、一部店舗※1、外部ECサイト※1で発売しました。また、PEACH JOHN公式通販サイト及び、一部店舗※1でも販売します。
ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランド「San-ai Resort」とランジェリーブランド「PEACH JOHN」とのコラボレーションとして、PEACH JOHNでシリーズ累計売上392万枚を突破※2、大人気の「ナイスバディブラ」のカップを使用した、ビキニタイプの水着全2型をラインナップ。
※2 PEACH JOHN内 集計期間：2019年1月～2024年3月(ショーツも含む)
第3弾となる今回は前回即完売した「ワイヤービキニ」がカシュクールタイプとなってパワーアップ！
さらに、フェミニンな印象のドット柄のチュールレース「フリルワイヤービキニ」が新登場！
PEACH JOHNが提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5：1を実現する「ナイスバディブラ」のメリハリメソッドを落とし込んだ特別なデザインで、“水着になっても*ナイスバディ”を叶えます。
*着用中の効果
San-ai Resort × PEACH JOHN NICE BODY SWIM対比
「San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着」商品詳細ページ
https://www.san-ai.com/peachjohn
【San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着】
トレンドの表面変化素材「ナイスバディ水着 ワイヤービキニ」にカシュクールデザインが新登場！
ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ-1
ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ-2
ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ-3
ふかふかした綿を内蔵した「ナイスバディブラ」のパッドを搭載。
トップ位置を高くキープしボリュームをプラスして、しっかり谷間をメイクします。
柔らかなソフトタッチワイヤー入りで軽いフィット感。
ツイストさせた胸元部分のデザインでバストを中央に寄せ上げ、ボリュームアップを叶えます。
トレンドの表面変化素材と、胸元のカシュクールがアクセント。
セットのショーツはクールなカットアウトデザインと幅のあるシルエットで、程良いカバー力もあるのがポイント。
ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ-4
「ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ」
税込価格： 19,800円(本体価格 18,000円)
サイズ ： 9M・11L
カラー ： ホワイト・グリーン・ブラック(全3色)
URL ： https://www.san-ai.com/i/55-53-6-1266
【San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着】
ドット柄のチュールレース 二の腕やおなか周りをおしゃれにカバー「ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ」
ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ-1
ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ-2
ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ-3
ふかふかした綿を内蔵した「ナイスバディブラ」のパッドを搭載。
トップ位置を高くキープしボリュームをプラスして、しっかり谷間をメイクします。
柔らかなソフトタッチワイヤー入りで軽いフィット感。
深めにあいたVネックにギャザーを寄せて、中央に寄ったバストをきれいに見せます。
華やかに見せる大きめフリルは、ドット柄のチュールレースを使用。
二の腕やおなか周りをおしゃれにカバーしてくれます。
ハイウエストのショーツはお腹をすっきり見せてくれ、折り返しても使用できてスタイリングを楽しめます。
ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ-4
「ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ」
税込価格： 25,300円(本体価格 23,000円)
サイズ ： 9M・11L
カラー ： ホワイト・ブラック(全2色)
URL ： https://www.san-ai.com/i/55-53-6-1267
■イメージ動画
https://www.youtube.com/shorts/kiYl8gRnjCw
※1 ■「ナイスバディ水着」取り扱い店舗
San-ai Resort公式WEB SHOP
ZOZOTOWN
Amazon
ワコールウェブストア
ONWARD CROSSET
Rakuten Fashion
and ST
【San-ai Resort】
ルミネエスト新宿店
NISHIGINZA店
SHIBUYA109店
ルミネ池袋店
ルミネ横浜店
ルミネ大宮店
名古屋パルコ店
【San-ai Resort northerly】
札幌アピア店
梅田HEP FIVE店
福岡ソラリアプラザ店
サンアイリゾート店舗一覧： https://www.san-ai.com/shoplist
【PEACH JOHN】
PEACH JOHN公式通販サイト
新宿店
大阪店
池袋店
横浜店
タカシマヤ ゲートタワーモール店
渋谷店
有楽町店
なんば店
福岡店
SALON by PEACH JOHN 銀座店
PEACH JOHN店舗一覧： https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store
【会社概要】
会社名 ： 株式会社Ai
所在地 ： 〒102-8506 東京都千代田区麹町1-1 ワコール麹町ビル6F
代表者 ： 代表取締役社長 高谷 能将
設立 ： 2015年4月1日
資本金 ： 1,000万円
事業内容： 水着、下着等の製造小売
URL ： https://www.san-ai.com/
【お客様からのお問い合わせ先】
株式会社Ai お客様相談係
Mail： 834131@san-ai.com