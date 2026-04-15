San-ai Resort × PEACH JOHN


*着用中の効果



水着・リゾートウェアを販売している株式会社Ai(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：高谷 能将)は、2026年4月15日(水)に株式会社ピーチ・ジョンのPEACH JOHNとコラボレーションした「ナイスバディ水着」をSan-ai Resort公式WEB SHOP、一部店舗※1、外部ECサイト※1で発売しました。また、PEACH JOHN公式通販サイト及び、一部店舗※1でも販売します。


ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランド「San-ai Resort」とランジェリーブランド「PEACH JOHN」とのコラボレーションとして、PEACH JOHNでシリーズ累計売上392万枚を突破※2、大人気の「ナイスバディブラ」のカップを使用した、ビキニタイプの水着全2型をラインナップ。

※2 PEACH JOHN内　集計期間：2019年1月～2024年3月(ショーツも含む)


第3弾となる今回は前回即完売した「ワイヤービキニ」がカシュクールタイプとなってパワーアップ！

さらに、フェミニンな印象のドット柄のチュールレース「フリルワイヤービキニ」が新登場！


PEACH JOHNが提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5：1を実現する「ナイスバディブラ」のメリハリメソッドを落とし込んだ特別なデザインで、“水着になっても*ナイスバディ”を叶えます。


*着用中の効果


San-ai Resort × PEACH JOHN NICE BODY SWIM対比


「San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着」商品詳細ページ

https://www.san-ai.com/peachjohn



【San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着】

トレンドの表面変化素材「ナイスバディ水着 ワイヤービキニ」にカシュクールデザインが新登場！


ナイスバディ水着　カシュクールワイヤービキニ-1

ナイスバディ水着　カシュクールワイヤービキニ-2

ナイスバディ水着　カシュクールワイヤービキニ-3


ふかふかした綿を内蔵した「ナイスバディブラ」のパッドを搭載。

トップ位置を高くキープしボリュームをプラスして、しっかり谷間をメイクします。

柔らかなソフトタッチワイヤー入りで軽いフィット感。

ツイストさせた胸元部分のデザインでバストを中央に寄せ上げ、ボリュームアップを叶えます。

トレンドの表面変化素材と、胸元のカシュクールがアクセント。

セットのショーツはクールなカットアウトデザインと幅のあるシルエットで、程良いカバー力もあるのがポイント。


ナイスバディ水着　カシュクールワイヤービキニ-4


「ナイスバディ水着　カシュクールワイヤービキニ」

税込価格： 19,800円(本体価格 18,000円)

サイズ　： 9M・11L

カラー　： ホワイト・グリーン・ブラック(全3色)

URL　　 ： https://www.san-ai.com/i/55-53-6-1266



【San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着】

ドット柄のチュールレース　二の腕やおなか周りをおしゃれにカバー「ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ」


ナイスバディ水着　フリルワイヤービキニ-1

ナイスバディ水着　フリルワイヤービキニ-2

ナイスバディ水着　フリルワイヤービキニ-3


ふかふかした綿を内蔵した「ナイスバディブラ」のパッドを搭載。

トップ位置を高くキープしボリュームをプラスして、しっかり谷間をメイクします。

柔らかなソフトタッチワイヤー入りで軽いフィット感。

深めにあいたVネックにギャザーを寄せて、中央に寄ったバストをきれいに見せます。

華やかに見せる大きめフリルは、ドット柄のチュールレースを使用。

二の腕やおなか周りをおしゃれにカバーしてくれます。

ハイウエストのショーツはお腹をすっきり見せてくれ、折り返しても使用できてスタイリングを楽しめます。


ナイスバディ水着　フリルワイヤービキニ-4


「ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ」

税込価格： 25,300円(本体価格 23,000円)

サイズ　： 9M・11L

カラー　： ホワイト・ブラック(全2色)

URL　　 ： https://www.san-ai.com/i/55-53-6-1267



■イメージ動画

https://www.youtube.com/shorts/kiYl8gRnjCw



※1 ■「ナイスバディ水着」取り扱い店舗

San-ai Resort公式WEB SHOP

ZOZOTOWN

Amazon

ワコールウェブストア

ONWARD CROSSET

Rakuten Fashion

and ST


【San-ai Resort】

ルミネエスト新宿店

NISHIGINZA店

SHIBUYA109店

ルミネ池袋店

ルミネ横浜店

ルミネ大宮店

名古屋パルコ店


【San-ai Resort northerly】

札幌アピア店

梅田HEP FIVE店

福岡ソラリアプラザ店


サンアイリゾート店舗一覧： https://www.san-ai.com/shoplist


【PEACH JOHN】

PEACH JOHN公式通販サイト

新宿店

大阪店

池袋店

横浜店

タカシマヤ ゲートタワーモール店

渋谷店

有楽町店

なんば店

福岡店

SALON by PEACH JOHN 銀座店


PEACH JOHN店舗一覧： https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store



【会社概要】

会社名　： 株式会社Ai

所在地　： 〒102-8506　東京都千代田区麹町1-1 ワコール麹町ビル6F

代表者　： 代表取締役社長　高谷 能将

設立　　： 2015年4月1日

資本金　： 1,000万円

事業内容： 水着、下着等の製造小売

URL　　 ： https://www.san-ai.com/



【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社Ai　お客様相談係

Mail： 834131@san-ai.com