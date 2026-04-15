歴代まめっちをお世話できる！？たまごっち30周年を記念した『Tamagotchi nano colorful』が登場！
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』(各6,600円 税込／送料・手数料別途) の予約受付を2026年4月15日(水)16時より開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)
※商品購入ページ：まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー
… https://p-bandai.jp/item/item-1000240837/?rt=pr
まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー
■商品特長
たまごっち30周年を記念して、『Tamagotchi nano colorful』シリーズより、歴代のまめっちが大集合した『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』が登場！
本体デザインは、30周年を記念した「30thいえろー」と「30thぶるー」の2色展開。
初代のベビっちから育て始め、まめっちに成長したあとは、どんどん歴代のまめっちにチェンジしていきます！お世話の仕方は、ごはん・おやつをあげて、時々うんちの掃除をしてあげるおなじみの方法です。
お世話しているまめっちによって、ミニゲームも変化します。「たまごっち」「超じんせーエンジョイ！たまごっちプラス」「Tamagotchi iD L」「Tamagotchi Uni」など、各ゲームをオマージュした20以上のミニゲームで遊ぶことができます。
※当時のミニゲームと遊びが違うミニゲームもあります。
※一部オリジナルのミニゲームが実装されています。
さらに、時間によって、他のたまごっちたちが遊びに来たり、まめっちがおどうぐで遊んでいる様子も見ることができます。
まめっちを最後までお世話すると、特別演出とまめっちからのメッセージが出現！まめっちの成長を見届けられるようお世話をお楽しみください。
まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー(商品イメージ1)
まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー(商品イメージ2)
■Tamagotchi nano colorfulとは
数々の人気キャラクターとのコラボレーション商品を発売してきた『Tamagotchi nano』シリーズに、カラー液晶・充電式の『Tamagotchi nano colorful』が登場。
全長約4cmの手のひらサイズのたまごっちで、キャラクターをより美しく、かわいく表現できるようになり、充電機能でより長く遊んでいただけるようになりました。
■商品概要
・商品名 ：まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー
( https://p-bandai.jp/item/item-1000240837/?rt=pr )
※遊びの内容はどのカラーも共通です。
・価格 ：各6,600円(税込)(送料・手数料別途)
・セット内容：Tamagotchi nano colorful本体…1
充電ケーブル…1
・商品サイズ：Tamagotchi nano colorful本体
…H約40mm×W約30mm×D約25mm
・対象年齢 ：15才以上
・生産エリア：中国
・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」
( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他
・予約期間 ：2026年4月15日(水)16時～2026年5月14日(木)23時予定
・商品お届け：2026年8月予定
・発売元 ：株式会社バンダイ
たまごっち公式サイト ： https://tamagotchi-official.com/jp/
たまごっち公式YouTube ： https://www.youtube.com/@tamagotchi_official_jp
たまごっち公式X ： https://x.com/TMGC_net
たまごっち公式Instagram： https://www.instagram.com/tmgc_official_jp/
たまごっち公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@tamagotchi_official_jp
(C)BANDAI
※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。
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※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※日本国外で販売する可能性があります。
■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは
「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。
ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。
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