『5 月9 日 アイスクリームの日』記念！前日の5月8日に開催「アイスクリームフェスタ2026」開催のご案内
一般社団法人日本アイスクリーム協会（会長：中島英樹）は、「5月9日 アイスクリームの日」を記念し、前日の2026年5月8日（金）に、全国8都市にて『アイスクリームフェスタ2026』を開催いたします。
・イベント概要
メーカー各社のアイスクリームを、全国で合計1万個無料配布し、
「アイスクリームのおいしさ・楽しさ」をお届けします。
（参考）昨年の様子 https://www.icecream.or.jp/event/icecreamfesta.html
・「アイスクリームの日」とは
1964年、当時の東京アイスクリーム協会が、5月9日を「アイスクリームデー」と定め、
都内の施設や病院などにアイスクリームを寄贈したほか、ホテルでのイベントを開催したことが始まりです。
以降、5月9日を「アイスクリームの日」として、全国各地で福祉施設への寄贈や
プレゼント企画などを実施し、アイスクリームのPR活動を推進しています。
・開催概要（全国8都市）
＜東京会場＞
主催：関東アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00～ ※なくなり次第終了
会場：サンシャインシティ 噴水広場（豊島区東池袋3-1-1）
参加企業：(メーカー名順不同)
赤城乳業(株)／井村屋(株)／江崎グリコ(株)／オハヨー乳業(株)／丸永製菓(株)／クラシエフーズ販売(株)
ハーゲンダッツジャパン(株)／(株)明治／森永製菓(株)／森永乳業(株)／(株)ロッテ／フタバ食品(株)／協同乳業(株)
＜神戸会場＞
主催：近畿アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00～ ※なくなり次第終了
会場：神戸ハーバーランドセンタービル スペースシアター（神戸市中央区東川崎町1-3-3)
参加企業：(メーカー名順不同)
赤城乳業(株)／井村屋(株)／江崎グリコ(株)／オハヨー乳業(株)／丸永製菓(株)／クラシエフーズ販売(株)
ハーゲンダッツジャパン(株)／(株)明治／森永製菓(株)／森永乳業(株)／(株)ロッテ／フタバ食品(株)／協同乳業(株)
林一二(株)
＜名古屋会場＞
主催：東海アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00～ ※なくなり次第終了
会場：グローバルゲート アトリウム・オープンエアプラザ（名古屋市中村区平池町4-60-12）
参加企業：(メーカー名順不同)
赤城乳業(株)／井村屋(株)／江崎グリコ(株)／オハヨー乳業(株)／丸永製菓(株)／クラシエフーズ販売(株)
ハーゲンダッツジャパン(株)／(株)明治／森永製菓(株)／森永乳業(株)／(株)ロッテ／フタバ食品(株)／協同乳業(株)
栄屋乳業(株)
＜福岡会場＞
主催：九州アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00～ ※なくなり次第終了
会場：福岡三越 ライオン広場（福岡市中央区天神2-1-1）
・参加企業：(メーカー名順不同)
赤城乳業(株)／井村屋(株)／江崎グリコ(株)／オハヨー乳業(株)／丸永製菓(株)／クラシエフーズ販売(株)
ハーゲンダッツジャパン(株)／(株)明治／森永製菓(株)／森永乳業九州(株)／(株)ロッテ／セイカ食品(株)
(株)セリア・ロイル／竹下製菓(株)／(株)meito／オランダフーズ(株)／(株)弘乳舎
＜札幌会場＞
主催：北海道アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）14:00～17:00※参加には事前QR登録が必要です。
会場：札幌駅前通地下歩行空間 北3条交差点広場
・参加企業：(メーカー名順不同)
赤城乳業(株)／井村屋(株)／江崎グリコ(株)／オハヨー乳業(株)／丸永製菓(株)／クラシエフーズ販売(株)
ハーゲンダッツジャパン(株)／(株)明治／森永製菓(株)／森永乳業北海道(株)／(株)ロッテ／フタバ食品(株)
さくら食品(株)／(株)ダイマル乳品／(株)町村農場
※事前登録 URL https://lp.mogily.me/icecreamfesta2026/
＜広島会場＞
主催：中四国アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00～ ※なくなり次第終了
会場：広島駅南口地下広場（広島市南区松原町9-1）
・参加企業：(メーカー名順不同)
赤城乳業(株)／井村屋(株)／江崎グリコ(株)／オハヨー乳業(株)／丸永製菓(株)／クラシエフーズ販売(株)
ハーゲンダッツジャパン(株)／(株)明治／森永製菓(株)／森永乳業(株)／(株)ロッテ
＜仙台会場＞
主催：東北アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00～ ※なくなり次第終了
会場：JR仙台イーストゲートビル 1F ダテリウム（仙台市宮城野区榴岡1-1-1）
・参加企業：(メーカー名順不同)
赤城乳業(株)／井村屋(株)／江崎グリコ(株)／オハヨー乳業(株)／丸永製菓(株)／クラシエフーズ販売(株)
ハーゲンダッツジャパン(株)／(株)明治／森永製菓(株)／森永乳業(株)／(株)ロッテ／フタバ食品(株)／協同乳業(株)
＜金沢会場＞
主催：東海アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）14:00～ ※なくなり次第終了
会場：金沢エムザ前（金沢市武蔵町15-1）
・参加企業：(メーカー名順不同)
赤城乳業(株)／井村屋(株)／江崎グリコ(株)／オハヨー乳業(株)／丸永製菓(株)／クラシエフーズ販売(株)
ハーゲンダッツジャパン(株)／(株)明治／森永製菓(株)／森永乳業(株)／(株)ロッテ／フタバ食品(株)／協同乳業(株)
一般社団法人日本アイスクリーム協会のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/44087