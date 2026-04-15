【メルキュール京都ステーション】花咲く庭園をイメージした「フローラルガーデンアフタヌーンティー」が5月1日(月)より2か月限定で登場！

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社「フローラルガーデンアフタヌーンティー」イメージ

京都府京都市のホテル、メルキュール京都ステーション(京都府京都市下京区288 総支配人：佐藤智明)内のレストラン「TRATTORIA M KYOTO(トラットリアエム京都)」では、2026年5月1日(月)～2026年6月30日(火)の期間限定で、季節の花々に着想を得た「フローラルガーデンアフタヌーンティー」を提供いたします。

紫陽花や芍薬など、新緑や梅雨の時期を代表する花々。そして、それらの花々が息づく庭園（ガーデン）をイメージした、見た目にも華やかなスイーツとセイボリーの数々をお届けいたします。

バタフライピーの鮮やかなパープルで紫陽花を表現したパンナコッタをはじめ、蒸し暑い季節にぴったりな清涼感あふれるイタリアンスイーツ「カッサータ」など、季節感を楽しめるラインナップをご用意しました。

セイボリーには、新緑が芽吹く庭園を奈良県産の野菜で表現したグリーンサラダや、庭園を舞う蝶をリボン型のパスタで表現したファルファッレなど、イタリアンレストランならではの創意あふれるメニューが並びます。

大切な方との語らいや自分へのご褒美に、広々としたフォトジェニックなホテルレストランで、ゆったりとくつろぐ上質なひとときをお楽しみください。

紫陽花パンナコッタビーツと寺田農園のお野菜を使ったガーデン風サラダファルファッレ ブロッコリークリームのソースとペコリーノチーズ

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/trattoriamkyoto/reserve?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=tablecheck_pr_floralgarden_afternoontea

メニュー詳細

ドライフルーツとアーモンドのカッサータ

別皿でご提供する「ドライフルーツとアーモンドのカッサータ」は、クリーミーなチーズとドライフルーツの甘酸っぱさが絶妙に調和した一品。レアチーズケーキのような爽やかな甘さが魅力です。

「レーズンとリコッタチーズのアイスクリーム」は、レーズンの甘酸っぱさとチーズのコクを一口で楽しめる一品。じめじめした季節に嬉しい、爽やかな後味が特徴です。

スコーンは、庭園の緑をイメージした抹茶風味でご用意。京都らしい上品な抹茶の香りを、チーズとハチミツのコクが広がるクロテッドクリームとともにお楽しみいただけます。

このほかにも、コク深い味わいの「マドレーヌ」や、庭園の緑をイメージした「ピスタチオマカロン」など、思わず手に取りたくなるスイーツを取り揃えました。

レーズンとリコッタチーズのアイスクリーム抹茶のスコーン チーズとハチミツのクロテッドクリームマドレーヌピスタチオマカロン

豊富なセイボリーが揃う点も、メルキュール京都ステーションのアフタヌーンティーの魅力の一つ。

季節の花をあしらった華やかな「フラワーロール」は、生ハムの塩味とマスカルポーネチーズのコクに、クルミの食感とマーマレードの爽やかな風味をアクセントに加えた、甘じょっぱい味わいが楽しめる一品です。

「枝豆のムースとチーズサブレ 生ハム乗せ」は、枝豆のほのかな甘みとうま味に、チーズのコクと塩味が重なり合う、奥行きのある味わいに仕上げました。

ボリュームたっぷりの「鶏むね肉のマリネとトマトのサンドイッチ」は、トマトの酸味と香草を効かせたソースがアクセントとなり、軽やかな口当たりながら満足感のある一品です。

さらに、「ほうれん草とベーコンのキッシュ」や、心まで温まる「ジャガイモのポタージュ」など、一口サイズで食べやすいセイボリーを豊富にご用意。カフェ利用はもちろん、お食事としてもご満足いただける構成に仕上げました。

フラワーロール 生ハムとマスカルポーネ枝豆のムースとチーズサブレ 生ハム乗せ鶏むね肉のマリネとトマトのサンドイッチ サワークリームとハーブのソースほうれん草とベーコンのキッシュジャガイモのポタージュ

■「苺に恋するストロベリーアフタヌーンティー」メニュー

ウェルカムティー (下記から1つ選択)

・京和漢 THE TEA FOREST OF KYOTO

・スパークリングワイン

・京都MIYAKO柚子サイダー

スイーツ

・レーズンとリコッタチーズのアイスクリーム

・紫陽花パンナコッタ

・マドレーヌ

・ピスタチオマカロン

・ドライフルーツとアーモンドのカッサータ

セイボリー

・鶏むね肉のマリネとトマトのサンドイッチ サワークリームとハーブのソース

・ジャガイモのポタージュ

・ビーツと寺田農園のお野菜を使ったガーデン風サラダ

・ファルファッレ ブロッコリークリームのソースとペコリーノチーズ

・ほうれん草とベーコンのキッシュ

・枝豆のムースとチーズサブレ 生ハム乗せ

・フラワーロール 生ハムとマスカルポーネ

スコーン

・抹茶のスコーン チーズとハチミツのクロテッドクリーム

ドリンク：

■おかわり自由 ※最初のドリンクご注文から90分でラストオーダー

～紅茶～

・ヘブンセント・イングリッシュブレックファースト・ベルガモットピーチ

・オレンジフラワー・翡翠レモン・カモミールアップル

～オリジナルブレンドティー～

・華・平安

～コーヒー～

・ブレンド・カフェラテ・カプチーノ・エスプレッソ

期 間：2026年5月1日（月）～ 6月30日（火）

時 間：14:30～17:00（L.O. 15:00）お席120分制 / ドリンク90分制

場 所： TRATTORIA M KYOTO

料 金： \5,940 / 1名様（税金・サービス料込）

ご予約URL ：https://bit.ly/3PWvB8F

電話番号: 075-343-5566

※前日17:00までにご予約をお願いいたします。

レストラン「TORATTORIA M KYOTO」についてTRATTORIA M K KYOTO店内

イタリアの大衆食堂をイメージした「TRATTORIA M KYOTO」 。”曲水の宴”をコンセプトとし、貴族が優雅且つ豪華絢爛に宴を楽しむ様子を遊び心感じられる演出で表現しています。

”曲水の宴”：水の流れる庭園などでその流れのふちに出席者が座り、流れてくる盃が自分の前を通り過ぎるまでに詩歌を読み、盃の酒を飲んで次へ流し、別堂でその詩歌を披講する という行事のことで、平安時代には宮廷や貴族の邸宅でも行われていたといわれています。近隣では城南宮にて年2 回（ 4 月・ 11 月）再現されています。

【営業時間】

朝食 6:30 - 10:00 (L.O. 9:45)

ランチ 11:30 - 14:30 (L.O. 14:00)

カフェ 14:30 - 17:00 (L.O. 15:00)

ディナー 17:30 - 22:00 (FOOD L.O. 21:00)

メルキュール京都ステーションについてメルキュール京都ステーションロビー

フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」が展開する「メルキュール」は、『ローカル インスパイア―ド ホテル(地域のインスピレーションを大切にするホテル)』をブランドコンセプトとして、全世界に展開しています。

メルキュール京都ステーションのデザインコンセプトは、「平安京、貴族の遊び」。ホテルに一歩足を踏み入れた瞬間に、貴族たちが時を忘れて遊びに耽った時代の華やかで雅な雰囲気に包まれるような、時代を超えた旅をお楽しみいただけることでしょう 。

【施設概要】

施設名称： メルキュール京都ステーション（Mercure Kyoto Station）

開業日： 2020年9月16日

所在地： 京都府京都市下京区油小路町288

ホームページ：https://www.mercure-kyoto-station.com/ja/

電話番号：075-343-5533

E-MAIL：HB4F4-RE1@accor.com

構造：地下1階～地上10階

フロア構成：地下1階（ラウンジ）、1階（レセプション・ロビー・レストラン）、2階～10階（客室）

客室数：225室

インスタグラム：https://www.instagram.com/mercurekyotostation_official/

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域に根ざした質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で、「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではのもの・ことに親しんでいただくことを目指しています。

インテリアデザインからその地域の食べ物、飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、65か国以上に960以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,500以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティ・プログラム「ALL - Accor Live Limitless」の参加ブランドです。

mercure.com | all.accor.com | group.accor.com