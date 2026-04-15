Fairy Devices、アジア最大級のイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展決定！

Fairy Devices株式会社

Fairy Devices株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：藤野 真人、以下「当社」）は、2026年4月27日（月）から４月29日（水・祝）まで東京ビッグサイトで開催される「SusHi Tech Tokyo 2026」のGlobalエリアにブース出展いたします。

当社は、首掛け型ウェアラブルデバイス「THINKLET」とAI技術を融合させ、日本の産業現場のDXとAI導入、そしてロボット導入に向けた取組を推進しています。

この度、当社は東京都が推進する「SusHi Tech Global」選定企業として、世界中からイノベーターが集結する本カンファレンスにて、日本発の技術がもたらす最新の現場変革を展示いたします。会場では実機を用いたデモンストレーションも予定しておりますので、この機会に、ぜひ当社ブースへ足をお運びください。

SusHi Tech Tokyo2026 概要

Fairy Devices

- 会期：ビジネスデイ： 2026年4月27日（月） ・28日（火） 9：00 - 18:30パブリックデイ：2026年4月29日（水・祝） 10:00 - 18:00- 会場：東京ビッグサイト４階 西3,4ホール（アクセス：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/access/）- 公式サイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/ (https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/)- 当社ブース：B310 (SusHi Tech Global Area内)

「Empower AI to Empower Human」というビジョンのもと、事業を展開しています。当社の強みは、AIが現実世界の音声、動画、センサーなどのマルチモーダルな情報を、認識・分析できる構造化データに変換するプラットフォームを提供している点です。現場で取得したデータを活用して、産業向けAIの研究開発を実施しています。