東海大学付属福岡高等学校が 「７つの習慣J(R)」を導入（ＦＣＥ）

株式会社ＦＣＥ

株式会社ＦＣＥ（東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564）は、当社が提供する教育プログラム「７つの習慣J(R)」が、2026年９月より福岡県の私立・東海大学付属福岡高等学校（福岡県宗像市）に導入されることが決定したことをお知らせします。

７つの習慣J(R) 公式サイト＞ :https://7hj.jp/

導入の背景 「 ハードとソフトを両立させる学校改革」

文部科学省が示す学習指導要領では、「学びに向かう力・人間性等」の育成が掲げられており、主体的に学び、他者と関わりながら社会の中で生きる力を育てることが求められています（※1）。

東海大学付属福岡高等学校は、2026年に創立60周年を迎える、東海大学付属の普通科高校です。同校では、今後、新校舎の建て替えを計画しており、教育環境のハード面の充実を進めています。一方で、学校としての本質的な価値はソフト面にあるとの考えのもと、その柱として「７つの習慣J(R)」の導入を決定しました。施設整備と教育理念の具体化を両輪で進めることにより、少子化が進む時代においても、地域や保護者から継続的に選ばれる学校づくりを目指しています。

また、「７つの習慣J(R)」は、世界的ベストセラー『７つの習慣』（スティーブン・Ｒ・コヴィー博士著）をベースに、中高専門学生向けに体系化した教育プログラムで、これまでに日本全国約100校で導入され、累計36万人以上が学んできました。

同校では、「人間力を育てる」というスクールポリシーを体現することを目指しており、探究学習の柱として「７つの習慣J(R)」を導入します。教育の特色として学校内外に発信するとともに、「７つの習慣J(R)」を通じて教員の授業力・指導力も向上にもつなげていく方針です。本プログラムは2026年9月より高校１年生の「総合的な学習（探究）の時間」の中で、主体性を高める教育の柱として取り組みが始まる予定です。

※１ 文部科学省（４．教育課程の実施と学習評価）より

問い合わせ ＞ :https://7hj.jp/

１．学校の特色「人間力を体系的に育てる教育へ」

東海大学付属福岡高等学校はこれまで、「人間性・社会性・主体性」 の三つの観点から“人間力”を重視してきました。同校のエデュケーションポリシーでは、その第一に「人の笑顔のために尽くせる人を育てたい」という想いを掲げています。

これまで人間力は、学校行事や部活動などの経験を通して育まれるものとして語られることが多く、体系化するかが課題となっていました。今回の「７つの習慣J(R)」導入は、人間力を体系的かつ継続的に育てるための明確な指針とする取り組みです。

また、同校のスローガンは「チーム東海福岡」です。単なる集団ではなく、目標を共有し高め合う“チーム”としての一体感を重視しており、行事の充実や学校全体の結束力、そして「楽しい学校」であることも大きな魅力の一つとなっています。

２．導入の意義 「価値観転換期における教育の再定義」

AIやIoT、SNSの進展により社会構造が大きく変化する中、同校では現在を「価値観の転換期」と捉えています。どのような職業に就いても、揺るぎない軸となるのは「人の笑顔のために尽くす」という姿勢です。こうした時代においては、学力の向上だけでなく、人間性・社会性・主体性を兼ね備えた人材を育成することが、変化の激しい社会を自立して生き抜く力につながると考えています。

３．東海大学付属福岡高等学校の今後の展望 「差別化と学校ブランドの確立」

少子化が進行する中、学校としての明確な強みが求められています。同校では、「楽しい学校」であることに加え、人間力を身につけられる教育環境を確立していく方針です。現在、約95％の生徒が専願で入学しており、3年間を充実して過ごせる環境が整っています。今後は「どの大学を卒業したか」だけではなく「どのように生きてきたか」が問われる時代を見据え、人間力を備えた人材の育成をさらに推進してまいります。

４．学校長メッセージ

東海大学付属福岡高等学校 校長 津山憲司氏

『人間力』という言葉は多くの学校が掲げていますが、部活動などの副次的な成果として語られることも少なくありませんでした。『７つの習慣J(R)』を導入している学校を訪問し、その実践に触れたことで、生徒の成長の確かさと対話型授業の質の高さを実感しました。生徒の反応も非常に良く、対話型授業を通して主体的な学びが実践される中で、人間力が確実に育まれていると感じました。また、教員の授業力向上にもつながっている点は非常に大きいと感じています。本校にとって『７つの習慣J(R)』は、教育の魅力を明確に打ち出すための重要な柱になると確信しています。

「７つの習慣J(R)」について

「７つの習慣J(R)」は、スティーブン・R・コヴィー博士のベストセラー『7つの習慣』を中高生・専門学生向けに体系化した教育プログラムです。自ら考え主体的に行動する力、仲間と協力し信頼関係を築く力を育むことを目的としています。

授業やワークを通じて、人生を自分で選択する意識やリーダーシップを体験的に学び、非認知能力や人間力を伸ばすことができます。これまでに全国100校以上の私学・専門学校・短大で採用され、延べ36万人以上が受講しており、教育現場で幅広く活用され、未来を生き抜く力の育成に大きな実績を上げています。導入校には、教材提供に加え、教員向け研修や指導支援を組み合わせ学校の教育方針や実態に応じた形で支援しています。

▼「７つの習慣J(R)」とは（PR TIMES STORY）

https://prtimes.jp/story/detail/db8z1qtgdMx (https://prtimes.jp/story/detail/db8z1qtgdMx)

▼岡山学芸館高等学校における「７つの習慣J(R)」導入事例（関連記事）

https://prtimes.jp/story/detail/5rmyR9UY9lr (https://prtimes.jp/story/detail/5rmyR9UY9lr)

導入をご検討中の学校様へ

「７つの習慣J(R)」にご関心をお持ちの学校様は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://ws.formzu.net/dist/S97773599/ (https://ws.formzu.net/dist/S97773599/)

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ NSビル10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/ (https://fce-hd.co.jp/)

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位※2（2024年度には約10,000製品中、第2位※3）を獲得した「ロボパットAI（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/）」、世界5000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT (https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/)」、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を行っております。

※2：ITreview Best Software in Japan2023より

※3：ITreview Best Software in Japan2024より

