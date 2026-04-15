トライベック株式会社（東京都港区、代表取締役社長：後藤 洋）は、日本最大級のビジネス書式テンプレートサイト「bizocean（ビズオーシャン）書式テンプレ」において、新サービス「bizocean業務AI（β版）」と専用「AIプロンプトテンプレート（β版）」をリリースしました。

本サービスは、業務の「時間・品質・スキル」不足を解消し、誰でも専門家レベルの業務を遂行できるようサポートします。









背景と目的

昨今の生成AIの普及に伴い、バックオフィス業務においてもAI活用への期待が高まっています。

一方で、現場からは「AIへの指示（プロンプト）をうまく言語化できない」、「実務ですぐに使えるレベルの成果物にならない」といった課題が多く寄せられていました。

本サービスは、1,000の業務（順次追加予定）をサポートするための専用「AIプロンプトテンプレート」とカスタムAIを組み合わせることで、業務における「時間・品質・スキル」の不足を解消することを目的としています。

これにより、属人化しがちな業務を標準化し、あらゆるユーザーが専門家レベルの成果を創出できる環境づくりを支援します。





bizocean業務AI」の特徴と3つのモード

本サービスには、ユーザーの状況や目的に合わせて最適な対応を行う「3つのモード」を搭載しています。





＜サービス利用の流れ＞

実務に特化した「AIプロンプトテンプレート」は、まず30点の公開から最終的に1,000点以上の業務をカバーすることを目指し、順次公開していきます。





1. テンプレートの取得

bizoceanの「書式テンプレート」のAIプロンプトカテゴリから、用途に合うプロンプトテンプレートをダウンロード（https://www.bizocean.jp/doc/category/1500/）





2. AIへの読み込み

ダウンロードしたファイルを、カスタムAI「bizocean業務AI（GPTs）」にアップロード（https://chatgpt.com/g/g-69a79720d8dc8191ab8304b27c33e448-bizoceanye-wu-ai）





3. 対話による業務実行

AIの誘導に従って情報を入力するだけで、クオリティの高い業務遂行のサポートが開始されます。

※ファイル読み込み機能を最大限活用するため、ChatGPT Plus（有料版）での利用を推奨しています。





今後の展開

bizoceanは、登録会員数370万人を超えるビジネスプラットフォームとして、単なる「書式提供」に留まらず、AI技術を融合させた「業務の自動化・高度化」を推進します。今後も「bizocean業務AI」の精度向上とテンプレートの拡充を通じて、中小企業の生産性向上とDXの成熟を促進するサービスとして、さらなる価値向上に努めます。

bizoceanについて

「bizocean（ビズオーシャン）」は、バックオフィス業務の効率化を目的としたビジネスプラットフォームです。日本最大級のビジネステンプレートダウンロードサービス「bizocean書式テンプレ」を中心に、ビジネス関連コラム「bizoceanジャーナル」やIT比較サービス「bizocean DX比較」などを展開し、中小企業のDX推進を支援しています。

URL：https://www.bizocean.jp/





【会社概要】

会社名 ：トライベック株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂7丁目1番1号 青山安田ビル3階

代表者 ：代表取締役社長 後藤 洋

設立 ：2001年9月4日

資本金 ：3億1千万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、DXプラットフォーム事業、エクスペリエンスマネジメント事業、メディア／広告代理事業

URL ：https://www.tribeck.jp/























