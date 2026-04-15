一般社団法人日本アニメフィルム文化連盟（NAFCA）は、学術・報道・地方創生等の分野でご活躍の方々を対象に、「アニメーター体験会」の実施体制の強化を進めてまいります。 NAFCAではこれまで、国会議員、漫画家、声優などアニメーター以外の方にアニメ制作の基礎工程である「動画」を体験いただく「アニメーター体験会」を不定期にて開催してきました。この体験会を、今後は対象者を拡大して、継続的に実施してまいります。 現在、アニメ制作は日本を代表する基幹産業の一つとして位置付けられ、市場規模も4兆円に迫るほど拡大しています。約60年前に始まった日本のテレビアニメは、いまや国内で老若男女を問わず広く親しまれる文化となりました。 一方で、アニメ制作現場の過酷さがたびたび注目を集めるなか、そこで求められる技術や工程についての理解が、社会全体に十分共有されているとは言い難いのではないでしょうか。 今回実施を強化する「アニメーター体験会」では、アニメーターの最初の一歩である「動画」工程の一部を体験いただきます。体験者に実際に描いてもらった「トレス」や「中割り」をプロの動画監督がチェックし、フィードバックを行うことでアニメ制作の技術的側面のみならず、制作現場の思考や労働実態について理解を深めていただきたいと考えています。 対象として想定しているのは、研究者、批評家、作家、編集者、ジャーナリスト、文化行政や教育の関係者、その他、広く文化発信や芸術活動に携わる方々です。アニメを論じ、伝え、支え、あるいは社会の中で位置づけようとする方々にアニメ制作の実際の工程に触れていただくことは、産業理解・人材育成・文化政策・地方創生の議論をより豊かなものにすると考えております。 詳細な日時、会場等につきましては、希望者が一定数集まり次第の開催といたします。 ご興味のある方は、NAFCA公式サイトのお問い合わせフォームより、これまでのご活動概要を添えてお問い合わせください。 https://nafca.jp/inquiry/ NAFCAは今後も、アニメ文化の継承と発展に寄与すべく、制作現場と社会のあいだにある距離を少しずつ埋める取り組みを進めてまいります。 本企画が、アニメをめぐる理解と対話を深める一助となることを願っております 過去のアニメーター体験会： https://nafca.jp/news20250418/ https://nafca.jp/anikenews20250424/ https://nafca.jp/news20240902-2/ https://x.com/NAFCA_official/status/1954152178647511538?s=20

----- 日本アニメフィルム文化連盟（NAFCA）について 2023年4月設立。アニメプロデューサー、監督、アニメーター、声優等からなるアニメの業界団体。「アニメに未来があることを信じたい」をスローガンとして、製作側もクリエイター側もどちらの意見も加味しながら、業界の課題に取り組んでいます。 公式サイト：https://nafca.jp/ -----