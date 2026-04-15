ELEMOs合同会社(本社：千葉県千葉市)は、glafit株式会社の正規販売店として、エレモーズ公式ストアにてglafit社の特定小型原動機付自転車(特定原付)「NFR-01 Lite」「NFR-01 PRO」の販売を開始しました。





ELEMOsはこれまで免許不要(※16歳以上)で乗ることが出来る特定小型の“四輪タイプ”を軸に開発・販売してきましたが、お客様から「二輪タイプも提案してほしい」という声をいただく機会が増えていました。一方で特定原付の二輪は先行企業が多い領域です。そこで今回、二輪の開発・販売で実績を重ねてきたglafitとタッグを組み、ELEMOsのお客様に“迷わず選べる二輪”を提案できる体制を整えました。





glafit×ELEMOs(NFR-01シリーズの取り扱い開始)





価格は「NFR-01 Lite」187,000円(税込)、「NFR-01 PRO(通常モデル)」249,700円(税込)です。

また、販売開始を記念しNFR-01シリーズをご購入の先着10,000台に「電動空気入れ」「エレモーズオリジナルカバー」「スマホホルダー」「ドリンクホルダー」「グローブ」の5点を無料でプレゼントします(なくなり次第終了)。









■四輪メーカーが、あえて“二輪を作らず、タッグを組む”理由

ELEMOsは、免許不要で公道を走れる特定小型モビリティを「一時の流行ではなく、明日も普通に使う日用品」にすることを重視してきました。四輪で積み上げたユーザー視点をそのままに、二輪は“開発競争”ではなく“最短距離での最適解”として、glafitのNFR-01シリーズを正規に取り扱います。





glafit NFR-01イメージ(1)





四輪に強いELEMOsが、二輪の選択肢までワンストップで揃える。これが、ラストワンマイルの提案力を一段引き上げる第一歩です。





■NFR-01は「速さ」ではなく、“続く安心”を設計した自転車型の特定原付

NFR-01シリーズは見た目が自転車ライクでも、走りはアクセル操作で進むEV二輪。ポイントは「毎日使う前提」の作り込みです。





glafit NFR-01イメージ(2)





●2つの走行モードを切り替え(最高速度表示灯で見える化)

・車道走行時：最高速度20km/hのモード

・条件を満たす場合：最高速度6km/hの“歩道通行モード”

※歩道通行は、標識など条件がある場所に限られます。交通ルールに従ってご利用ください。





●14インチ×着座×低重心で、路面ストレスを減らす

キックボードなど立ち乗り型では不安になりやすい段差や荒れた路面に対し、NFR-01は14インチタイヤとサドルによって“人車一体”で扱いやすい安定感を目指した設計です。バッテリーを含むフレーム部を低い位置に設けて重心を下げることで、乗り心地の良さと使い勝手の良さを実現しています。





●“ペダルは漕がない”＝足を置くステップ

自転車のように見えて、ペダルは足置きとして使う発想。漕ぎ出しの癖をなくし、アクセル操作に一本化することで操作をシンプル化しました。もたつくことなくスムーズに発進できます。





●始動までシンプル：電源→モード→アクセル

一度利用すれば覚えられるような簡単操作で走り出すことが可能。日常の移動で求められる「説明書を読まなくても使える」感覚を重視しています。





glafit NFR-01操作方法





■バッテリーを取り外すのも簡単

バッテリーは着脱式。鍵を回して取り外し、家庭用100Vコンセントで充電可能です。

充電時間の目安は約5時間。日常の移動距離を想定した航続性能を備えています。

※航続距離は荷重、風、勾配、外気温、停止発進の頻度等により変動します。





glafit NFR-01バッテリーの脱着





■「Lite(ライト)」と「PRO(プロ)」の違い：生活環境(勾配と距離)で選ぶ2モデル





【NFR-01 Lite(ライト)】

必要十分に寄せて価格を抑えたバランス型





glafit NFR-01 Lite





・航続距離(定地走行試験値)： 約33km

・バッテリーサイズ ： 36V／7.8Ah

・モーター定格出力 ： 0.35kW(350W)

・登坂性能の目安 ： 勾配22％前後(※理論値)

・販売価格 ： 187,000円(税込)





【NFR-01 PRO(プロ)】

坂道や航続距離を強化したハイパワーモデル





glafit NFR-01 PRO(通常モデル)





・航続距離(定地走行試験値)： 約46km

・バッテリーサイズ ： 48V／9.6Ah

・モーター定格出力 ： 0.5kW(500W)

・登坂性能の目安 ： 勾配30％前後(※理論値)

・販売価格 ： 249,700円(税込)









■代表コメント「ELEMOsが描く未来」

特定小型は新しい乗り物で終わらせず、明日も普通に使える日用品にすることが大切です。私たちは四輪で培った実用視点を軸に、二輪は実績あるglafitと組むことで、遠回りせずに最適な選択肢を届けます。四輪と二輪の両方を提案できる体制で、お客様に合った1台をお選びいただき移動の不便を解消していきます。





glafit NFR-01イメージ(3)





【会社概要】

会社名 ： ELEMOs合同会社

所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3 幕張テクノガーデンB棟9階(1E)

代表 ： 伊藤 京子

設立 ： 2023年10月

事業内容： 特定小型モビリティメーカー

URL ： https://elemos.jp/





公式ストアロゴ





【メーカー小売価格と購入方法】

エレモーズ公式ストアにて販売中( https://elemos.jp/officialstore/ )

・NFR-01 Lite(ライト)：187,000円(税込)

https://elemos.jp/product/nfr-01lite/

・NFR-01 PRO(プロ)：249,700円(税込)

https://elemos.jp/product/nfr-01-pro/





※公式ストアでの購入に不安がある場合は、電話・メールでもサポートします。









■エレモーズ公式ストア限定「エレモーズスペシャル特典」

対象機種： NFR-01シリーズ

対象台数： 先着10,000台(合計)

特典内容： 以下5点を無料プレゼント

・電動空気入れ

・エレモーズオリジナルカバー

・スマホホルダー

・ドリンクホルダー

・グローブ





※特典は数量に達し次第終了となります。

※特典内容は予告なく変更となる場合があります。

glafit NFR-01シリーズ特設詳細ページこちら( https://elemos.jp/glafitnfr-01/ )