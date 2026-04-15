神戸R&Dセンターが「令和8年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」を受賞

エスペック株式会社

エスペック株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：荒田知）の神戸R&Dセンター（神戸市北区）が、「令和8年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」を受賞しました。

緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰とは、緑化活動の推進、緑化思想の普及啓発において顕著な功績のあった個人および団体に対し、内閣総理大臣が表彰するものです。

神戸R&Dセンターは、2001年の操業当初から、「土地本来の自然の回復」をコンセプトに、地域の植生に基づいた外周林や屋上草地など多様な緑地を整備し、自然環境との共生を目指しています。また、地域の教育機関と連携し、敷地内外の緑地を活用した生物多様性の保全や環境教育活動にも積極的に取り組んでいます。このような地域全体の緑化推進および緑化意識の向上につながる継続的な取り組みが評価され、この度の受賞となりました。

今後も地域との連携を図り、生物多様性保全活動を積極的に推進してまいります。

自然環境との共生を目指す神戸R&Dセンター

■ 森・ビオトープ・屋上草地からなる「エスペックバンビの里」

地域の植生調査をもとに選定した65種3万本の樹木を社員自らが植樹し、周囲の森林と連続性を持たせた「エスペックの森」を造成しています。また、地域性に配慮した草地と水辺からなるビオトープを整備し、多様な野鳥や昆虫が生息する生態系を創出しています。技術開発棟の屋上には、六甲北部のあぜ道を地域性種苗100％で再現した草地を造成し、希少種の生育環境にもなっています。さらに、敷地内の緑地整備に当たっては、自然循環や木材の活用を重視した維持管理を行っています。

在来種による「エスペックの森」

多様な生き物が集うビオトープ

地域性種苗100％の屋上草地

■ 地域と連携した取り組み

当社は「エスペックバンビの里」を多種多様な生きものが集い、社員が憩う場所として、また次世代を担う子どもたちに環境教育を行う場として活用しています。近隣の大学と連携した森づくりを学ぶセミナーの開催や地元の小学生向けの環境教育にも取り組んでおり、地域の緑化推進のみならず幅広い年代に対する環境教育を行っています。

自然学習の様子■ 「エスペック50年の森」

2022年11月には、林野庁の「法人の森林」制度を活用し、地域の里山林に生育する在来種の苗木を植栽し森を育てる「エスペック50年の森」づくりを開始しました。兵庫県立大学と連携し、用材生産と環境保全の両立を図るとともに調査・研究フィールドとして活用しています。

植樹祭

（参考）

神戸R&Dセンター（技術開発・技術）(https://www.espec.co.jp/corporate/research.html)

生物多様性保全（サステナビリティ）(https://www.espec.co.jp/sustainability/env/biodiversity.html)

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

サステナビリティ推進部 IR・広報グループ

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