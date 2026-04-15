【久留米市】高齢化率30%超の久留米市南町に、地域密着型の家族葬邸宅ホール「南町草苑」が4月オープン。4/25(土)・26(日)には「終活」を身近に感じるオープニングフェアを開催。

木下株式会社南町草苑 （ミナミマチ ソウエン） 久留米市南4丁目26-24

木下株式会社 草苑(本社：久留米市野中町、代表取締役社長：木下幹朗)は2026年４月、久留米市南4丁目に“家族葬”に特化した新施設「南町草苑」をオープンいたします。日本の高齢化率29.1％に対し、久留米市は2040年には34％と予測されています。また、全国調査では家族葬が50.0％に達するなど、葬儀の小規模化が加速しています。

こうした社会的変化に対応し、少人数での見送りに適した新たな拠点として、バス停から3分・貸切・ワンフロア完結の利便性を備えた施設です。

【背景】

・久留米市南町の高齢化 2030年は31.8％ 2045年は36.2％へ 南町は県内平均を超える

・家族葬50％ “家族葬”が主流に

出典：2020年国勢調査/鎌倉新書(2024年)/矢野経済研究所/久留米市ホームページ

■木下株式会社 代表取締役社長 木下幹朗 コメント

「ご家族の在り方や葬儀の選び方が多様化する中、少人数での見送りを望まれる声が増えています。そうした地域の皆様の“今のニーズ”に応えるため、既存施設のリニューアルや家族葬専用施設のオープンを続けておりますが、南町にも安心してお別れの時間を過ごしていただける家族葬専用施設を開設することにいたしました。近隣の皆さまにとって、身近で気兼ねなく利用できる場所としてお役に立てれば幸いです」

■【施設概要】

名 称：南町草苑 （ミナミマチ ソウエン）

住 所：福岡県久留米市南4丁目26-24

施設概要：●式場(1室) ●親族控室(１室) ●バリアフリートイレ

●安置室 ●宗教者控室 ●Wi-Fi対応 ●駐車場

電話番号：0120-700-978(フリーダイヤル/24時間)

アクセス：南町バス停(西鉄バス) 徒歩3分

■【オープニングフェア概要】

先着でご来場の方に「紅白饅頭」プレゼント、ハズレなしのガラポン抽選、地元有名店のクレープ販売など開催。館内をスタッフがご案内するほか、さまざまな記念イベントを予定しています。

「終活相談」や「まだまだ先だけどちょっと聞いておくと、なるほど話」などお気軽にご参加お待ちしております。

南町草苑 オープニングフェア

開催日：2026年4月25日(土)～26日(日)

時 間：10:00～14:00まで (初日のみ15:00まで)

会 場：南町草苑(福岡県久留米市南4丁目26-24)

※ご予約不要です。ご都合の良い時間にお越しください。

■【企業情報】

木下株式会社 草苑(本社：久留米市野中町、代表取締役社長：木下幹朗)

明治33年創業以来、福岡県・佐賀県を中心に29施設、71ホールを運営。グループとして30カ所目、久留米市内でも9カ所目となる南町草苑、同時期に31カ所目として福岡市博多区初となる“博多区 板付草苑”もオープン予定。

木下グループとして“ともに、つくる、お葬式 草苑” と“ホテルマリターレ創世”、 “平安閣エヌピーオー互助会”がグループとして毛利元就の三本の矢に学び力を合わせて前進しています。