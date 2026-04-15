【絵画展】YouTube登録者数210万人超！SNSで話題の“柴崎現象”を体感する「柴崎春通 水彩画展2026大阪」GWに1年ぶりの開催。初のプレミアム特典付きチケットも登場！

合同会社nobi2026 透明水彩/ S6 410mm×410mm

「おじいちゃん先生」の魔法の筆致を間近で。画面越しでは伝わらなかった原画の温度をお届けする「柴崎春通 水彩画展2026大阪」を、4月30日(木)～5月5日(火)に大阪・ホルベインギャラリーにて開催いたします。

入場事前申し込み（無料）｜https://peatix.com/event/4940399/view

概要

YouTube登録者数210万人を超え、その穏やかな語り口と魔法のように絵が完成していく様が世界中で反響を呼んでいる「おじいちゃん先生」こと、水彩画家・柴崎春通。SNSを中心に、世代や国境を越えて人々の心を捉えて離さないこの“柴崎現象”をリアルに体感できる個展「柴崎春通 水彩画展2026大阪」を、2026年4月30日（木）から5月5日（火）までのゴールデンウィーク期間中、大阪市のホルベインギャラリーにて開催いたします。

大阪での開催は、惜しまれつつ幕を閉じた前回からちょうど1年ぶり。画面越しでは伝わらなかった、水彩画ならではの澄んだ色彩と原画から溢れ出す温かなエネルギーを、直接お届けいたします。

また、本展では会期中の全日程で柴崎先生が会場に在廊いたします。 画面の向こう側の優しい笑顔に、直接会いに行けるこの貴重な機会。ぜひ会場へ足を運び、心温まるアート体験をお楽しみください。

本展の見どころ

1.最新作の水彩原画とアートクレヨン原画を多数展示

新作の水彩画に加え、柴崎氏がプロデュースし話題となった画材「アートクレヨン」による作品も多数出品。水彩の透明感とクレヨンの柔らかな質感を一度に楽しめる貴重な機会です。

2.画面越しでは伝わらなかった「息遣い」を体感

動画内では伝えきれなかった繊細なグラデーションや、一筆ごとの優しいタッチ。原画だからこそ放つ、静かで豊かな空気感を直接感じていただけます。

3.約1年ぶりの大阪・GW開催 待望のアンコール開催。アートファンのみならず、動画に癒やされている全ての方へ向けた、心温まるゴールデンウィークの交流空間を提供します。

4.【初企画】心ゆくまで先生の世界に浸る「特別なひととき」をご用意

「もっとゆっくり鑑賞したい」という多くの声にお応えし、滞在時間の制限なく、先生との交流や豪華特典を楽しめる「プレミアム・特典付きチケット」を今回初めてご用意いたしました。

柴崎春通プロフィール

“おじいちゃん先生”の愛称で親しまれている、柴崎春通氏

1947年千葉県生まれ。

1970年 和光大学芸術学科卒。 荻太郎、中根寛に師事。

2001年 文化庁派遣芸術家在外研究員としてアメリカに渡り、アート・スチューデンツ・オブ・ニューヨークで研究を行う。

2017年 YouTubeにて『Watercolor by Shibasaki』を開始。

2022年 チャンネル登録者数100万人を達成。

2023年 ぺんてる株式会社と「アートクレヨン」を共同開発。

2024年 京都蔦屋書店ギャラリーにて「柴崎春通絵画展～猫に想う」を開催。

2025年 NHK Eテレ ３ヶ月でマスターする「絵を描く」に絵画講師として出演。

2026年1月現在のSNS総フォロワー数は400万人以上を達成。

作品・グッズ販売について

会期中、会場にて作品およびオリジナルグッズの販売を行います。

・作品販売： 4月30日（木）11:30より、会場内にて先着順で販売いたします。

・限定販売： 原画作品の他に、数量限定のジクレー版画（複製画）の予約販売も行います。

・オリジナルグッズ： 他では購入できない「柴崎おじいちゃん先生」のオリジナルグッズ（作品集、Tシャツ、ぬいぐるみ、画材、アクリルスタンド、バッヂ等）や、話題のアートクレヨンなどを多数販売いたします。

入場事前申し込み（チケット情報）

【通常枠】無料入場チケット（30分入替制）

https://peatix.com/event/4940399/view

【各日限定20枚】プレミアム・特典付きチケット（15,000円・豪華特典付）

https://peatix.com/event/4953092/view

※特典：先生との記念撮影、直筆サイン入り画集、1.5万円相当の限定グッズ、終日入退場自由など。

展覧会詳細

名称： 柴崎春通 水彩画展2026大阪

会期： 2026年4月30日（木）～5月5日（火・祝） ※柴崎春通氏は全日在廊予定です。

時間： 11:00 ～ 18:00（初日11:30から / 最終日16:00まで）

会場： ホルベインギャラリー（大阪府大阪市中央区上汐2-2-5）

主催： 合同会社nobi

入場： 無料（事前申込制・入場制限あり） ※一部有料プレミアムチケットあり

以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

合同会社nobi メールアドレス：info.watercolor@gmail.com

公式サイト：https://www.watercolorbyshibasaki.com/