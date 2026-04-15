Malbon Golf 阪急うめだ本店『Malbon Golf Lounge - Green Season 2026』POP-UP開催

株式会社 フラッグ

Malbon Golfは、2026年春の幕開けを飾るPOP-UPストア『Malbon Golf Lounge - Green Season 2026』を、阪急うめだ本店 8F「コトコトステージ82」にて開催いたします。

本イベントは、三度目の開催となる阪急うめだ本店でのPOP-UPとなり、春のゴルフシーズンの到来に合わせた特別な空間をお届けします。

会場では、最新の2026年春夏コレクションを中心に、ブランドを象徴する定番アイテムを豊富にラインナップ。

Malbon Golfならではのスタイルとともに、グリーンシーズンの魅力をご体感いただけます。

また、本POP-UPストア限定の特典として、税込44,000円以上お買い上げのお客様に、オリジナルキャラクター「Buckets」をモチーフにしたネームタグをプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

ぜひこの機会に、特別なラインナップをご覧ください。

MALBON CART BAG M-10007 \104,500（税込）FAIRWAY BALDWIN POLO M-9403 \26,400（税込）TOUR DIVOT CAMO RAIN JACKET M-9815 \96,800（税込）BASELINE SKIRT MW-0088 \30,800（税込）

■ POP-UP限定キャンペーンも実施！

期間中、税込44,000円以上お買い上げのお客様には、オリジナルBucketsをモチーフにしたネームタグをプレゼントいたします。※数量限定・なくなり次第終了となります。

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■開催概要

イベント名：Malbon Golf Lounge - Green Season 2026

開催期間：2026年4月22日（水）～2026年4月28日（火）

開催場所：阪急うめだ本店 8F「コトコトステージ82」



■ 取材・お問い合わせ先

株式会社 フラッグ 山本

Email: masae.yamamoto@flag-corp.co.jp ｜ TEL: 0120-000-813