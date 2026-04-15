県内4店舗目！茨城県つくば市にサブウェイが出店 『イオンモールつくば店』 4月22日（水）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『イオンモールつくば店』を2026年4月22日（水）にオープンいたします。

当店は、茨城県つくば市に位置する大型商業施設「イオンモールつくば」の3階フードコート内に出店いたします。

イオンモールつくば店 イメージ

イオンモールつくばは、ファッションから生活雑貨、映画館まで、約200の専門店を有する大型商業施設です。圏央道つくば牛久インターチェンジ付近に位置するため、近隣住民に加え、週末には広域から多くのお客様で賑わいます。ショッピングの合間の休憩や、ランチタイムなど、平日休日問わず老若男女幅広いお客様のご来店を期待しております。

当店は「セルフオーダーシステム」を導入しており、初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2026年4月現在、既存店の売り上げが66カ月連続で増加を続けており、4月22日の当店のオープンにより、全国の出店数は231店舗となる予定です（2026年4月15日現在）。

【イオンモールつくば店 店舗概要】

■オープン：2026年4月22日（水）

■住所：

〒305-0071

茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば ３Fフードコート

■営業時間：10:00～21:00（ラストオーダー20:30）

■面積：28.64㎡（8.66坪）

■客席数：共有席

【店舗特徴】

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日10:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。