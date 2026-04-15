空き家対策セミナー

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一般社団法人 日本相続対策研究所(所在地：東京都品川区、代表理事：本間 絵美子)は、新セミナー『 空き家問題に悩む人のための、相続前後の空き家対策セミナー 』を、2026年5月30日(土)から随時、品川区立総合区民会館(きゅりあん)にて開催いたします。

 


空き家対策セミナー



 

「まだ先の話」と思っていても、相続や空き家問題は突然やってきます。

 

事前に知識があるのと無いのとでは、将来の選択肢の広さや、ご親族間での話し合いの円滑さに決定的な差がつきます。

 

相続で空き家になる心配をされている方だけでなく、既に空き家を持つ方にも役立つ知識をお伝えします

 

このセミナーの開催により、 多くの方に少しでも空き家にまるわる情報を知っていただき、相続不動産による諸問題の解消をしていくことをめざしています。

 

 

■セミナー概要

テーマ　：  空き家問題に悩む人のための、相続前後の空き家対策セミナー

　　　　　 ～ 事前に知らないと【確実に損する】相続・空き家セミナー ～

日時　　： 2026年5月30日 (土) 　11:15～12:15　 ( 受付11:05～ )

対象者　： 一般の方

講師　　： 本間 文也

開催場所： 品川区立総合区民会館(きゅりあん)　第２グループ活動室

　　　　　 (東京都品川区東大井5-18-1)

詳細URL ：https://jsr.or.jp/about_seminnar/akiya1/

 

 

■講師プロフィール

一般社団法人 日本相続対策研究所 所長　本間 文也

　エックスアイティー株式会社 代表取締役　（不動産事業部：高輪エステート）

　東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長

 

【経歴】

　2010年　NPO法人 関西事業再生支援センター 事務局長

　2011年　NPO法人 BS経営研究所 所長

　2016年　一般社団法人 日本相続対策研究所 所長

　2024年　東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長

　　　　　　 https://souzokutaisaku.jp/

 

　ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、

　公認 不動産コンサルティングマスター、ADR(裁判外紛争解決手続)調停人

 

【講演実績】

東京税理士協同組合(36時間研修講師)・東京土地家屋調査士会・公益社団法人東京都宅地建物取引業協会・2020資産運用EXPO大阪・国家公務員共済組合連合会・警視庁職員互助組合・NTT DATA(JAバンク)・早稲田大学エクステンションセンター・大牟田法人会・パナソニックエレクトリックワークス(旧松下電工)労働組合・第一三共ビジネスアソシエ株式会社労働組合・LIFULL HOME'S Business・マネックス証券株式会社・保険会社・ハウスメーカー・不動産管理会社など

 

【取材協力歴】

NHK　フジテレビ　テレビ東京　読売新聞　朝日新聞　韓國日報　韓国経済新聞

税界タイムス　全国賃貸住宅新聞　月刊 家主と地主

 

 

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本相続対策研究所

担当： 本間 文也

TEL ： 03-6277-2386

MAIL： office@jsr.or.jp

 