一般社団法人 日本相続対策研究所(所在地：東京都品川区、代表理事：本間 絵美子)は、新セミナー『 空き家問題に悩む人のための、相続前後の空き家対策セミナー 』を、2026年5月30日(土)から随時、品川区立総合区民会館(きゅりあん)にて開催いたします。



空き家対策セミナー









「まだ先の話」と思っていても、相続や空き家問題は突然やってきます。

事前に知識があるのと無いのとでは、将来の選択肢の広さや、ご親族間での話し合いの円滑さに決定的な差がつきます。

相続で空き家になる心配をされている方だけでなく、既に空き家を持つ方にも役立つ知識をお伝えします。

このセミナーの開催により、 多くの方に少しでも空き家にまるわる情報を知っていただき、相続不動産による諸問題の解消をしていくことをめざしています。

■セミナー概要

テーマ ： 空き家問題に悩む人のための、相続前後の空き家対策セミナー

～ 事前に知らないと【確実に損する】相続・空き家セミナー ～

日時 ： 2026年5月30日 (土) 11:15～12:15 ( 受付11:05～ )

対象者 ： 一般の方

講師 ： 本間 文也

開催場所： 品川区立総合区民会館(きゅりあん) 第２グループ活動室

(東京都品川区東大井5-18-1)

詳細URL ：https://jsr.or.jp/about_seminnar/akiya1/

■講師プロフィール

一般社団法人 日本相続対策研究所 所長 本間 文也

エックスアイティー株式会社 代表取締役 （不動産事業部：高輪エステート）

東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長

【経歴】

2010年 NPO法人 関西事業再生支援センター 事務局長

2011年 NPO法人 BS経営研究所 所長

2016年 一般社団法人 日本相続対策研究所 所長

2024年 東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長

https://souzokutaisaku.jp/

ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、

公認 不動産コンサルティングマスター、ADR(裁判外紛争解決手続)調停人

【講演実績】

東京税理士協同組合(36時間研修講師)・東京土地家屋調査士会・公益社団法人東京都宅地建物取引業協会・2020資産運用EXPO大阪・国家公務員共済組合連合会・警視庁職員互助組合・NTT DATA(JAバンク)・早稲田大学エクステンションセンター・大牟田法人会・パナソニックエレクトリックワークス(旧松下電工)労働組合・第一三共ビジネスアソシエ株式会社労働組合・LIFULL HOME'S Business・マネックス証券株式会社・保険会社・ハウスメーカー・不動産管理会社など

【取材協力歴】

NHK フジテレビ テレビ東京 読売新聞 朝日新聞 韓國日報 韓国経済新聞

税界タイムス 全国賃貸住宅新聞 月刊 家主と地主

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本相続対策研究所

担当： 本間 文也

TEL ： 03-6277-2386

MAIL： office@jsr.or.jp