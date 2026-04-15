サイアンスアカデミー(代表：冨田 勝)は、慶應SFC元学部長とベネッセ副社長が語る親世代必見の教育探究セミナーを4月23日にオンライン無料開催いたします。





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AIの普及により、ホワイトカラーの仕事の在り方は大きく変わる可能性があります。

その未来社会にどう備えるべきか。子どもの教育を考えるうえで、親自身に求められるビジョンと覚悟の重要性について議論します。





『AO入試』を日本で初めて導入した、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの元学部長・冨田 勝氏と、『進研ゼミ』および『こどもちゃれんじ』の事業責任者でもある、ベネッセコーポレーション副社長・山口 文洋氏による特別対談が実現いたしました。





「答えがある勉強に没頭する優等生が、未来社会で取り残される」

― 冨田 勝





「詰め込みではなく、“夢中”を育てる教育へ」

― 山口 文洋









■開催概要

日時 ： 2026年4月23日(木) 20時45分～21時45分(1時間)

開催方法： Zoomウェビナー (ライブ限定・見逃し配信なし)

対象者 ： 親世代、および子どもの教育に関心のある人

定員 ： 300名

参加費用： 無料

登録URL ： https://tomita-yamaguchi.peatix.com









【冨田 勝(とみた まさる)】

慶應義塾大学名誉教授。1957年生まれ。慶應義塾大学工学部卒業後、米カーネギーメロン大学に留学し、AIを専攻して博士号(Ph.D)を取得。1990年に慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス開設とともに帰国。環境情報学部助教授、教授、学部長を歴任。2001年に慶應義塾大学先端生命科学研究所(山形県鶴岡市)を開設し、22年間所長を務め、その間に9社の慶應鶴岡発ベンチャー企業を創業支援した。一般社団法人鶴岡サイエンスパーク代表理事。著書に『脱優等生のススメ』(ハヤカワ新書)、『ゲーム少年の夢』(Kindle)など





慶應義塾大学名誉教授 冨田 勝





【山口 文洋(やまぐち ふみひろ)】

ベネッセコーポレーション取締役副社長。2006年リクルート入社後、2011年受験サプリ(現スタディサプリ)を立ち上げ、2015年リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役社長を経て、2018年リクルート 執行役員(プロダクト統括本部教育・学習担当)に就任。2022年4月、LITALICOに副社長執行役員として入社。同年6月代表取締役副社長に就任。2023年4月 代表取締役社長に就任。2025年4月ベネッセコーポレーション 取締役副社長 執行役員 兼 CPO就任。2026年1月より同社家庭学習カンパニー長(進研ゼミ事業責任者)を兼務し、現職。





ベネッセコーポレーション副社長 山口 文洋





【モデレータ 川下 和彦(かわした かずひこ)】

株式会社quantum 代表取締役社長兼CEO。2000年、慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了後、博報堂に入社。マーケティング、PR、広告制作など、多岐にわたるクリエイティブ業務を経験。2017年春より、新しい事業を創造し、成長させるスタートアップ・スタジオquantum(クオンタム)に参画。以来、大企業との新規事業開発やスタートアップの成長支援に取り組んでいる。著書に『コネ持ち父さん コネなし父さん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『がんばらない戦略』(アスコム)など。





モデレータ 川下 和彦





【キャスター 出野 泉花(での せんか)】

5歳の時に劇団ひまわりに入所。18歳で芸能界を引退するまで声優・役者として活躍した。高校生バイオサミット2016にて厚生労働大臣賞を受賞。慶應義塾大学環境情報学部にAO入試で入学、同大学院システムバイオロジー修士課程修了(2023)。現在はIT企業勤務。





キャスター 出野 泉花