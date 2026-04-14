株式会社エクサ

※ EXERA(https://www.exa-corp.co.jp/solutions/exera/)：COBOLからJavaへの安全かつ効率的なリライトと、最新のオープンシステムへのスムーズな移行を支援するモダナイゼーションサービス

ITmedia主催セミナー『Enterprise IT Summit 2026 春 DXを「事業の力」に変えるために』が、2026年5月18日(月)から21日(木)にかけて開催されます。

本イベントは、AI活用やレガシーモダナイゼーション、クラウド戦略、など、現代のIT部門が直面する主要な課題を6つのテーマで掘り下げるものです。

この度エクサは、同イベントの「レガシーモダナイゼーション」（5月20日開催） のセクションで講演を実施する運びとなりました。



メインフレームをはじめとするレガシーシステムの刷新は、DXを加速させるための最優先事項の一つです。しかし、いざ着手しようとすると、多くの企業が「慢性的なIT人材の不足」に直面します。一方で、現状のシステムのままでは、保守を担える熟練技術者の引退や資産のブラックボックス化が進み、維持すること自体がさらなる人材不足を招きます。

これからのモダナイゼーションには、単なるシステムの移行だけでなく、生成AIなどの最新技術をいかに取り入れ、移行後の運用負荷を軽減し、属人化を解消していくかという視点が不可欠です。

こうした課題に対し、技術的な移行（Modernization）のみならず、IT人材の育成や長期的なビジネス貢献（Business Agility）を見据えた、エクサならではの伴走型ソリューションをご紹介します。

次世代のITインフラと組織のあり方を、共に描きませんか。ぜひこの機会にご参加ください。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1318/table/441_1_2cfceefd0c46f83a631c66395db5c770.jpg?v=202604150551 ]詳細およびお申込み :https://members10.live.itmedia.co.jp/library/MTAxMjg1?group=2605_EIT2026s&np_source=cl