Osaka City SCカップin 2026の開催決定！関西の8大学＋Osaka City SCの頂点を決める！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

弊クラブ主催「Osaka City SCカップin 2026」の開催が決定しましたのでお知らせいたします。

■開催の背景

大学サッカー界には、実力がありながらも公式戦に出場する機会を得られず、埋もれてしまう選手が多く存在しています。

日々練習を重ね、技術に磨きをかける選手たちに、“挑戦の舞台”を提供したいという想いから誕生したのが「Osaka City SCカップ」です。

本大会は、真剣勝負の中で己を試し、実戦経験を積むことができます。さらに、指導者にとっても普段は見えにくい選手の実力や成長を見極める絶好の機会に。

大学リーグとは異なる視点から選手の育成に繋げる、新しい“挑戦の舞台”を目指し開催に至りました。

■大会概要

大会名：Osaka City SCカップ in 2026

期間：2026年4月～12月 ※予定

参加チーム：

大阪体育大学・阪南大学・関西大学・桃山学院大学・近畿大学・追手門大学・大阪公立大学・大阪大学・Osaka City SC 計9チーム

競技方法：予選 総当たり戦・決勝 トーナメント

■試合スケジュール

4/12（日）関西大学 vs 大阪公立大学 ※実施済み

4/18（土）近畿大学 vs 関西大学

4/26（日）追手門大学 vs Osaka City SC

※左側がホーム

その他日程については、決まり次第お知らせいたします。

■試合結果

試合結果はOsaka City SCの公式サイト・SNSにて公開いたします。

公式サイト：https://www.osakacitysc.com/

X：https://x.com/osakacitysc

■本大会に関するお問い合わせ先

担当者：株式会社RAXUS Osaka City SC 丸山

連絡先： y.maruyama@raxus-osakacitysc.co.jp

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

X：https://x.com/osakacitysc

公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download

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