エムステージが提供する『健康経営トータルサポート』導入企業431社が「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社エムステージグループ

事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービスを提供する株式会社エムステージ（本社：東京都品川区、代表取締役：杉田雄二）は、当社が提供する『健康経営トータルサポート』導入企業のうち431社が「健康経営優良法人2026」に認定されたことをお知らせいたします。

健康経営優良法人認定制度とは、健康経営(R)に取り組む企業を見える化し、社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度より経済産業省が創設した制度です。

この制度において、この度、エムステージが提供する『健康経営トータルサポート』導入企業のうち、431社が「健康経営優良法人2026」に認定されました。また、そのうち、大規模法人部門の上位法人「ホワイト500」に45社、中小規模法人部門の上位法人「ブライト500」に4社、「ネクストブライト1000」に8社が認定され、東京証券取引所の上場会社の中から特に優れた健康経営を実践している企業として紹介される「健康経営銘柄」に2社が選定されました。

当サービス導入企業における2026年度の認定増加率は2025年度と比較し、大規模法人部門で127.3%、中小規模法人部門で133.3%を記録しました。これは「健康経営優良法人2026」全体での増加率、大規模法人部門110.7%、中小規模法人部門116.6%を大きく上回る結果です。

エムステージの産業保健事業部は、今後も、産業保健体制・健康診断・メンタルヘルス対策の3つを軸にした総合的な支援サービス『健康経営トータルサポート』を通して、企業の意義ある産業保健活動・健康経営の実現と促進をめざしてまいります。

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

◼︎エムステージの『健康経営トータルサポート』とは





産業保健体制・健康診断・メンタルヘルス対策の3つを軸に、健康経営に関するトータルソリューションを提供しています。法令対応はもちろん「起きるを防ぐ」仕組みづくりを、組織の規模や業界・業種に関係なくサポートします。

▷サービスサイト：https://sangyohokensupport.jp/

◼︎『健康経営トータルサポート』サービスラインナップ

〇健康診断の実施

・健康診断予約代行

健康診断のスケジュール調整、クリニック手配、受診票作成、健診費用管理、受診管理など、健康診断に関わる業務を一括でアウトソーシングできるサービスです。

・健康管理システム『HealthCore』※

企業に必要な健康管理業務を一元管理できるシステムです。

・インフルエンザワクチン接種

ご希望の時期や場所に出張するインフルエンザワクチン接種の手配・精算までサポートするサービスです。

〇産業保健体制の構築

・産業医紹介

医師紹介業21年のネットワークで全国の産業医選任に対応し、業務委託で手厚くサポートします。

・産業保健師紹介

従業員の健康診断後の受診勧奨や保健指導、健診管理のフォローアップから、健康相談窓口、メンタルヘルス対策、復職支援などの健康管理を総合的にサポートします。

・オンライン産業医面談

必要なとき、必要なだけ、エムステージ所属の産業医・保健師・心理職と従業員の面談を実施できる、オンライン産業医面談サービスです。

〇メンタルヘルス対策の実施

・ストレスチェック『Co-Labo』※

年間約60万人の利用実績と、4万件超のデータから開発されたストレスチェックツールです。

・メンタルヘルス・ヘルスケア研修

専門家による質の高いメンタルヘルス・ヘルスケア研修を、多様な実施方法で提供するサービスです。

・法人向け復職支援

メンタルヘルス不調で休職した従業員の職場復帰を支援し、再発防止と復職準備を通じて健康とパフォーマンスの維持をサポートするサービスです。

〇健康経営コンサルティング

「健康経営優良法人」認定取得をサポートするコンサルティングサービスです。

※運営会社：株式会社ヒューマネージ

＜サービスに関するお問い合わせ先＞

『健康経営トータルサポート』問い合わせフォーム：https://sangyohokensupport.jp/contact

▷サービス詳細：https://sangyohokensupport.jp/business/

株式会社エムステージ

「すべては、持続可能な医療の未来をつくるために」をグループビジョンに、医療従事者のキャリア支援・医療機関向け採用支援と事業場向け産業保健サービスを提供しています。

＜会社概要＞

商 号：株式会社エムステージ https://www.mstage-corp.jp/

代表者：代表取締役 杉田 雄二

設 立：2003 年 5 月

所在地：〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower5階

事業内容：医療人材総合サービス、事業場向け産業保健支援