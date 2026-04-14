「ちば屋台万博」を千葉公園にて開催決定！ 食の万博をテーマに、日本各地や世界の多彩なグルメが堪能できるイベントとなっております。 千葉グルメ・ご当地グルメ・世界のグルメなど、さまざまなメニューが揃います。 「世界のビール VS 日本のビール」のエリアでは、海外ビールと国内クラフトビールも！ 他にも「カレーフェア」や「マーケット」「マルシェ」のコンテンツもご用意いたします。 また、会場内を盛り上げるステージコンテンツも！ お食事の合間にも楽しめるステージショーなどが随時展開予定です。 子どもから大人まで楽しむことができますので、ぜひご来場お待ちしております。 また、出店者様も募集中でございます。 下記LINEのお友だち追加より、出店申込お待ちしております。 https://lin.ee/mSRUDn5

開催概要

**■ 名称** ちば屋台万博 **■ 日程** 2026年5月2日(土) 11:00-20:00 2026年5月3日(日) 11:00-20:00 2026年5月4日(月) 11:00-20:00 2026年5月5日(火) 11:00-20:00 2026年5月6日(水) 11:00-19:30 **■ 会場** 千葉公園 千葉県千葉市中央区弁天3-1-1 **■ 入場料** 入場無料 ※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。 ※雨天決行・荒天中止／中止の場合はSNSにて発表いたします。 **■イベント公式SNS** Instagram：[https://www.instagram.com/chiba_yatai_2026](https://www.instagram.com/chiba_yatai_2026?igsh=MWM3eW91YnMycDhkMA==) X(旧Twitter)：[https://x.com/chiba_yatai](https://x.com/chiba_yatai?s=21&t=xQ54-cmo39cl2mxhkXhluA) こちらにてイベント詳細を順次更新しております。

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