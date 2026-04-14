人手不足・物価高騰に苦しむ「食の現場」へ、出展150社の解決策が福島に集結。株式会社ニッカネが11年ぶりの「大展示会2026 in 福島」を5月13日に開催
【株式会社ニッカネ 大展示会2026in福島】
業務用食品卸を展開する株式会社ニッカネ（本社：栃木県河内郡上三川町、代表取締役社長：金田 陽介、以下「当社」）は、2026年5月13日（水）、ビッグパレットふくしま（福島県郡山市）にて「大展示会2026 in 福島」を開催いたします。
本展示会は、高齢者施設・病院・学校給食・事業所給食・外食産業の担当者を対象に、約150社の食品・食材・ソリューションを一堂に集めた地域最大規模の食の総合展示会です。福島県での開催は2015年以来、約11年ぶり。物価高騰と深刻な人手不足という二重苦に直面する食の現場の「困りごと」に応えるべく、詳細情報を掲載した特設サイトを本日公開いたしました。
■「大展示会2026 in 福島」特設サイト
https://www.nikkane.com/exhibition/2026fukushima/
■ 開催背景：福島県内の給食現場が抱える「3つの深刻な課題」
当社福島支店の顧客構成は、約85%が給食関連施設（高齢者施設35%、社員食堂25%、病院15%、幼児施設14%）です。現場では以下の3つの課題が極めて深刻化しています。
- オペレーションの限界：少人数でも現場を回したい。
- 調理負担の増大：調理の手間と時間を削減したい。
- 献立作成の疲弊：物価高騰下での献立考案の負担を軽くしたい。
■ 展示会の特長
1. 現場ニーズに直結した「6つの専門体験コーナー」
・病院・老健：栄養補助食品、やわらか食、冷凍カット野菜等
・産業給食：減塩・低カロリー食材、コスト低減メニュー等
・外食：和洋中食材、冷凍素材品、酒類・ドリンク等
・完全調理品・冷凍弁当：時短・既製品ソリューション等
・日配品：青果、精肉・鮮魚、チルド乳製品、パン等
・プライベートブランド：魚秀・畑全・JFDA・ATACO等、当社独自の高品質ラインナップ
2. 実務に直結する専門無料セミナー
セミナー１.：「人手不足と価格高騰を乗り越える～賢い既製品活用術～」（講師：Umios株式会社 平林 桂子 氏）
セミナー２.：「食品衛生・食中毒対策 入門編」（講師：株式会社ニイタカ 水野 隆志 氏）
■ 代表取締役社長 金田 陽介 よりメッセージ
昨年、おかげさまで創業50周年を迎え、物流の要となる新拠点も本格稼働いたしました。
その新たな一歩として、本年は実に11年ぶりとなる「福島」にて大展示会を開催いたします。
福島支店は、仙台・いわき・那須と深く連携し、東北・北関東エリアを支える最重要拠点です。
50周年を機に刷新された供給体制で、365日欠かすことのできない食材を、より正確かつ効率的にお届けしてまいります。
今回のテーマは「安心・安全・効率化で描く、“食”の新時代」。
人手不足等の課題に対し、現場の負担を軽減する最新の解決策を多数ご用意しました。
「人と地域に寄り添う企業」として皆様を支える決意を、ぜひ会場にてご体感ください。
■過去展示会の様子
【パートナー企業出展ブース】
【プライベートブランド：ATACOブース】
【体験コーナー：食べ比べ】
【体験コーナー：デザートスイーツビュッフェ】
【カット野菜】
【完全調理品】
【ご来場特典の大抽選会】
【ご当地ゆるキャラとコラボ】
※掲載写真は過去の展示会のものです。写真内の商品・価格は現在と異なる場合がございます。
■ 開催概要
イベント名 ：大展示会2026 in 福島
～安心・安全・効率化で描く、"食"の新時代～
日時 ：2026年5月13日（水）9:30～17:00
会場 ：ビッグパレットふくしま A・Bホール
（福島県郡山市南2丁目52）
入場料 ：無料（事前来場予約制）
出展企業数 ：150社
対象 ：病院・老健・給食・外食関係者
事前予約 ：https://e-ve.event-form.jp/event/125718/fiKROb
お問い合わせ：株式会社ニッカネ 福島支店 TEL：0243-24-6888
※本展示会は業界関係者向けです。一般の方のご入場はご遠慮ください。
※当日は来場用QRコードのご提示が必要です。
■会社概要
商号 ： 株式会社ニッカネ
代表者 ： 金田 陽介
所在地 ： 栃木県河内郡上三川町大字石田字砂田2069番地3
設立 ： 昭和50年（1975年）11月7日
事業内容： 業務用食品専門の総合卸売
資本金 ： 3000万円
売上高 ：378億円
従業員数：850名
拠点数：東日本全域16拠点
URL ： https://www.nikkane.com/
【お問合せ先】
株式会社ニッカネ 採用広報部
TEL：0285-37-8482（平日9時～17時）
＊HP 内お問合せフォームからも可能です