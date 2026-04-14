ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『いちご』の還元率ランキングを発表します。

【いちごの還元率1位】福岡県小竹町のいちご あまおう 540g

還元率 62.40％ 寄付額 7500円

いちご/あまおうの還元率1位は、福岡県小竹町の「いちご あまおう 540g」です。 あまおうは、甘味と酸味のバランスが良いのと、果肉のボリューム感があるのが特徴的ないちごです。濃厚な味わいで満足感のあるいちごを求めている方にぴったりの返礼品です。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『いちご』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/strawberry.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。 ■還元率の計算方法 還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100 1万円の寄付で、 1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100） 3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100） 5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100） となります。 つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。 ※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。 還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。 ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/