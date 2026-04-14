駅チカ・直結で多彩なコンセプトを楽しめる“選べるビアガーデン”がオープン！韓国屋台グルメや“飲めるチキン”、店舗限定のクラフトビールが味わえるメニューも登場／ルミネ・ニュウマン 2026年ビアガーデン

株式会社ルミネ

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：表 輝幸）が運営するルミネ新宿、ルミネエスト新宿、ニュウマン新宿、ルミネ池袋、ルミネ横浜、ニュウマン横浜、ルミネ立川、ルミネ大宮、ルミネ北千住にて、 4月上旬～11月末の間、期間限定のビアガーデンが登場します。

韓国屋台をイメージしたビアガーデンをはじめ、ソースにチキンをディップして食べる“飲めるチキン”が楽しめるメニューや、醸造所と共同開発したクラフトビールなどの多彩なフードメニューをご用意。さらに、飲めない人でもビアガーデンを楽しめるノンアルコール・キッズメニューまで、各館ごとに異なるコンセプトで多彩に展開します。駅チカ・直結で都会の非日常的な空間で、ルミネ・ニュウマンのビアガーデンをお楽しみください。

＜ルミネ・ニュウマンのビアガーデンに関する注意事項＞

※定休日は各館の休館日に基づきます。

※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。

※営業時間の変更により、ラストオーダー時間が変更になる場合がございます。

※予約方法は各ショップHPにてご確認ください。

ポイント

・新宿・池袋・横浜など総勢９館で開催！駅チカ＆直結で仕事終わりでも気軽に手ぶらBBQ

・韓国屋台グルメや“飲めるチキン”や醸造所と共同開発したクラフトビールの飲み放題など各館で多彩なメニューを展開

・お酒が飲めない人や親子でも楽しめる！こだわりのノンアルコールメニューやキッズメニューも充実

■ルミネ新宿 「旅するビアガーデンHello」

・“煌びやかな日本”をテーマにした、これまでにないエンターテインメント型ビアガーデン！

・目玉コースの“富士コース”や“日本周遊コース”など華やかな食事も楽しめるプランも豊富に展開

開放的なテラス席では、友人や家族、恋人など、さまざまなシーンで利用可能。シンプルに楽しめるBBQコースから、華やかな演出を取り入れた体験型コース、さらに限定スイーツ付きプランまで、多彩なラインナップを取り揃えています。また、食材持ち込みでの席のみ予約にも対応し、自由度の高い楽しみ方ができる点も魅力です。

場所：ルミネ新宿 ルミネ1 屋上

期間：4月3日（金）～10月31日（土）

TEL：03-6279-0012

予約TEL：03-6279-0012

URL：https://hello-bbq.tokyo

予約URL： https://reserve.toretaasia.com/hello#/

※雨天中止の場合あり ※荒天時中止 ※詳細はオフィシャルHP、SNSに記載 ※全席禁煙 ※喫煙所あり

■ルミネエスト新宿「韓国酒場ビアガーデン（カンコクサカバビアガーデン）」

・韓国・ソウル旅行気分を味わえる、新宿の新しいグルメスポット！

・全コースで楽しめる！本格的な韓国総菜「パンチャン」＆「キムチバー」が食べ放題

店名の通り「韓国酒場」をイメージしたビアガーデンが登場。韓国の屋台文化「ポチャ」を思わせるメニューや内装を取り入れ、モダンとレトロが融合した新しい韓国酒場の空間を演出します。全コースでは韓国総菜の「パンチャン」や「キムチバー」を食べ放題でご用意。BBQメニューのほか、豊富なおつまみメニューも取り揃え、食事としてはもちろん、お酒を気軽に楽しむ酒場としても楽しめます。

場所：ルミネエスト新宿 屋上

期間：4月22日（水）～10月31日（土）

営業時間：全日 12:00～22:00

※7・8月は平日 16:00～22:00／土日祝 12:00～22:00

※食べ放題およびドリンクラストオーダー：コース終了時刻

TEL：03-6273-2530（予約受付時間：12:00～22:00）

予約URL：https://www.tablecheck.com/shops/lumine-est-shinjuku-beergarden/reserve

※電話＆ネット予約可 ※荒天時中止 ※電子のみ喫煙スペースで可

■ニュウマン新宿 「GARDEN HOUSE（ガーデンハウス）」

・今年のテーマは「飲めるチキン」！特製ディップソースをつけたチキンを食べ放題でご用意

・毎年好評の国産ビールや農園直送の野菜をつかったバーニャカウダも楽しめる！

ガーデンハウスは、広々とした店内と開放感のあるテラスを備えたオールデイダイニングです。10周年を迎えた今年お届けするビアガーデンは、昨年好評いただいた食べ放題をさらにバージョンアップ。ビールにぴったりのフライドチキンを選べるディップで、飽きることなく食べ放題でお召し上がりいただけます。また、三浦産の野菜を使ったバーニャカウダで、野菜もたっぷりとお召し上がりいただけます。

※上記ネット予約URLからのご予約でお得なプランもご用意しております ※全席禁煙※電話＆ネット予約可 ※雨天、強風など悪天候等の状況により中止の場合あり

場所：ニュウマン新宿 4F

期間：4月8日（水）～9月30日（水）

営業時間：

月～土 11:00～21:00（L.O. 20:00）

日・祝日 11:00～20:30（L.O. 19:30）

TEL：050-3177-8851

（予約受付時間：月～土 11:00～21:00／日・祝日 11:00～20:30）

予約URL：https://www.tablecheck.com/ja/shops/garden-house-shinjuku/reserve

■ニュウマン新宿 「THE MED TERRACE（ザ メッド テラス）」

・4月1日～REOPEN！昼はリゾート風、夜はドラマチックな夜景で、新宿のパノラマと音楽を楽しめる空間

・手ぶらBBQコースやアラカルトも！バーカウンターのフリーフローや自分好みにカスタムできるカクテルも

TOKYO‘S BEER GARDEN「THE MED TERRACE」では、地中海スタイルの料理を心地よい風と都会の景色に包まれながらお楽しみいただけます。空間を彩る音楽とともに、BBQをはじめとする料理や、多彩なラインナップを取り揃えたバーカウンターでつくるオリジナルカクテル、そして都会の開放感が交わる特別なひとときをご体感いただけます。

場所：ニュウマン新宿 7F

期間：4月1日（水）～10月31日（土）

営業時間：月～金：17:00～22:00（L.O.21:00）/

土日祝：11:00～22:00（L.O.21:00）

TEL：03-6380-6706

予約URL：https://www.tablecheck.com/shops/the-med-terrace

※ネット予約可 ※荒天時中止 ※全席禁煙

■ルミネ池袋 「Schmatz BBQ Beer garden！（シュマッツ バーベキュー ビアガーデン）」

・ルーフトップガーデンで手ぶらでBBQ！親子で楽しめるお子様セットもご用意

・昨年好評の体験型サーバーが今年も登場！秋は「オクトーバーフェスト」にちなんだメニューや限定ビールも

本格的なBBQグリルとウッドテーブルを備え、都会の中心にいながら開放的で非日常感のある空間を演出。BBQグリルで焼き上げるオリジナルソーセージや肉料理と、ドイツ直輸入のSchmatzオリジナルクラフトビールとの相性も魅力です。さらに、昨年好評を博したセルフサーバーを今年も設置。Schmatzでしか味わえない最高のビール体験とBBQで今年の夏をプロースト（乾杯）しましょう！

場所：ルミネ池袋 9F 屋上ルーフトップガーデン

期間：4月4日（土）～10月31日（土）

営業時間：平日15:00～22:00（L.O. フード 21:00/ドリンク 21:30）

土日祝11:00～22:00（L.O. フード 21:00/ドリンク 21:30）

URL：https://www.schmatz.jp/pages/bbq

予約URL：https://www.tablecheck.com/shops/schmatz-bbq-prost/reserve

TEL：03-5954-8262

（予約受付時間：平日14:00～22:00、土日祝10:00～22:00）

※雨天・荒天の場合中止 ※詳細はHPに記載 ※全席禁煙 ※ルミネ池袋館内に喫煙所あり

■ルミネ横浜 「THE ROOFTOP CLUB（ザルーフトップクラブ）」

・親子のお出かけ先にも！未就学児無料＆人工芝のキッズエリア完備

・夜にはミラーボールにグリーンに囲まれたリラックス空間で特別な時間を演出

ルミネ横浜屋上に誕生する「THE ROOFTOP CLUB」は、都会の喧騒を忘れさせる、緑豊かな開放感あふれる空間です。BBQプランからビアガーデンプランまで多彩なラインナップを揃え、食べるほどにグラスが空く本格フードと120分飲み放題で、大人から子どもまで思いきり楽しめます。夜はミラーボールが灯り、グリーンに包まれた非日常の雰囲気の中で、特別なひとときを。未就学児は無料、人工芝のキッズエリアも完備しているので、家族でのお出かけにもぴったりです。

場所：ルミネ横浜 9F 屋上

期間： 5月1日（金）～10月31日（土）

※9月28日（月）～10月31日（土）の期間は、8名様以上からの完全貸切営業のみ承ります。

詳細や空き状況につきましては、ホームページをご確認ください。

営業時間：通常 / 18:00～22:30 （最終入店20:30）

GW、７、8月の土日祝日 / 12:00～22:30 （最終入店20:30）

※GWは5月2日（土）～5月6日（水・祝）まで

URL：https://rooftopclub.net

予約URL：https://rooftopclub.net

※雨天・荒天時中止の場合あり ※詳細はSNSに記載 ※全席禁煙

■ニュウマン横浜 「800°DEGREES CRAFT BREW GARDEN（エイトハンドレッドディグリーズクラフトブリューガーデン）」

・ここでしか味わえない！厚木の老舗醸造所「サンクトガーレン」と共同開発したクラフトビールを堪能！

・今年のテーマは「タコス」！自分で具材をカスタマイズ＆豪華肉盛りプランをご用意

駅ビルにありながら広い空を感じられる、開放的なルーフトップ空間で楽しむビアガーデン。厚木のクラフトビール醸造所「サンクトガーレン」と共同開発したオリジナルクラフトビールをはじめ、神奈川県内のブルワリーによるクラフトビールをご用意しました。今年はスパイスとハーブ香るカスタマイズタコスを楽しむクラフトビアガーデン！自分たちでカスタマイズしながらオリジナルの組合せをお楽しみください。肉盛りプレートがついた大満足プランもご用意しておりますので様々なシーンでご使用いただけます。

場所：ニュウマン横浜6F NEWoMan garden

期間：4月23日（木）～10月12日（月）

営業時間：

平日16:00～22:00（L.O. フード21:00/ドリンク21:30）

土日祝12:00～22:00（L.O. フード21:00/ドリンク21:30）

予約URL：https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014090801/27028

TEL：045-290-8005（予約受付時間：11:00～21:00）

※電話＆ネット予約可 ※全席禁煙

※雨天荒天判断は前日17:00に確定し、HP等記載・予約者へご連絡

■ルミネ立川 「SKY GARDEN BBQルミネ立川（スカイガーデンバーベキュールミネタチカワ）」

・季節ごとでお酒を飲めない方も楽しめるノンアルコールカクテルも充実！

・今年はセットメニューの牛肉が和牛にグレードアップ！簡単操作の本格的なガスグリルでお手軽BBQ

ルミネ立川の屋上庭園『SKY GARDEN COTORIE』に隣接し、きれいに手入れされた植栽を楽しみながら本格的な広々としたサイトでBBQを楽しめるBBQ施設です。飲み放題メニューに含まれるノンアルコールカクテルもさらに充実し、食材は手軽に楽しめるセットメニューか、館内の食品フロアでお好きな食材を購入するか選択可能です。

※雨天時営業／荒天時中止 ※詳細はHPに記載 ※全席禁煙 ※喫煙所あり

場所：ルミネ立川 屋上

期間：3月24日（火）～11月30日（月）

営業時間：11:00～22:00（最終受付19:00）

TEL：050-3134-5450

予約TEL：050-3134-5450（予約受付時間：11:00～19:00）

予約URL：https://www.tokyobarbecueservice.co.jp/skygarden-bbq/

■ルミネ大宮 「ALOHA TABLE（アロハテーブル）」

・JR大宮駅直結！気軽に手ぶらで楽しめる、テラス席の開放的なハワイアンビアガーデン

・ハワイアン焼きそば“チャウメン”が付くプランやノンアルコールドリンクも豊富にご用意！

今年は、海鮮も楽しめるサーフ＆ターフに〆のハワイアン焼きそば”チャウメン”も付く「プレミアムプラン」と、リーズナブルな「スタンダードプラン」の２種類をご用意。駅直結で気軽に開放的なハワイアンビアガーデンを楽しめます。

場所：ルミネ大宮 ルミネ2 4F

期間：4月1日（水）～9月30日（水）

営業時間：全日11:00～22:00（ビアガーデンプランは20:00最終案内）

TEL：048-658-0575（予約受付時間：11:00～21:00）

URL：https://omiya.alohatable.com/

予約URL：https://www.tablecheck.com/shops/alohatableomiya/reserve

※小雨決行（一部屋根の無い席もあり） ※荒天中止 ※全席禁煙

■ルミネ北千住「URBAN EARTH BBQ ルミネ北千住店（アーバンアースバーベキュー ルミネキタセンジュテン）」

・国内外の人気ビールを含む豊富な飲み放題ラインナップを常時提供！

・全席屋根付き・芝生ゾーンで、雨天時も安心して利用できるファミリー対応ビアガーデン！

都会の屋上で、気軽に楽しめるバーベキュー＆ビアガーデン。お友達やご家族とのお食事はもちろん、歓送迎会や同窓会などにもおすすめです。人と人とのつながりが生まれる“きっかけの場所”として、開放的な屋上でアウトドア気分をお楽しみください。

場所：ルミネ北千住 10F 屋上

期間：4月10日（金）～10月18日（日）

※ 5月1日(金) 、5月2日(土)、5月3日(日)休業

営業時間：

平日：16:30～22:00

土日祝：11:00～22:00

L.O.・最終入店時間：19:30

予約TEL： 080-9450-4570

予約URL： https://bbq.urban-earth.jp/kitasenju/

※前日の12時まで：WEBでのみ予約可 ※前日の12時以降：電話でのみ予約可

※雨天中止の場合あり／荒天時中止