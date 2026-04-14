4・26『ミツカン フルーティスpresents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026』神奈川・横浜アリーナ大会の公開記者会見を実施
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社である株式会社スターダム（本社：東京都中野区、代表取締役社長：岡田太郎）は、4・26『ミツカン フルーティスpresents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026』神奈川・横浜アリーナ大会の追加対戦カードが決定したことをご報告いたします。本件に関わる記者会見を2026年4月12日(日)に実施いたしました。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。
株式会社Mizkan様がスターダム年間最大級の超ビッグマッチ！『ミツカン フルーティスpresents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026』冠スポンサーに決定！
4・26『ミツカン フルーティスpresents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026』神奈川・横浜アリーナ大会では、『株式会社Mizkan』（https://www.mizkan.co.jp/）様が冠スポンサーに決定いたしました。
会見中では、カンタン酢ターライト・キッドが登壇し、タイアップ・冠スポンサーの発表を行いました。
追加対戦カードが決定！
◆IWGP女子選手権試合
《王者》朱里 vs 《挑戦者》メーガン・ベーン
◆フューチャー・オブ・スターダム選手権試合
《王者》八神蘭奈 vs 《挑戦者》儛島エマ
◆スペシャルハードコアタッグマッチ
鈴季すず&山下りな vs 舞華&HANAKO
＜決定済みカード＞
◆ワールド・オブ・スターダム選手権試合
≪王者≫上谷沙弥vs≪挑戦者≫玖麗さやか
◆ワンダー・オブ・スターダム選手権試合
≪王者≫小波vs≪挑戦者≫羽南
◆ゴッデス・オブ・スターダム選手権試合
《王者組》刀羅ナツコ&琉悪夏 vs 《挑戦者組》AZM&天咲光由
◆スペシャルシングルマッチ
安納サオリ vs フワちゃん
◆スペシャルシングルマッチ
なつぽい vs 伊藤麻希
『ミツカン フルーティス presents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026』大会情報
2026年4月26日(日) 神奈川・横浜アリーナ
FC有料会員先行入場 13:15
開場 13:40
試合開始 15:00
▼大会情報はこちら
https://wwr-stardom.com/schedule/20260426_yokohama/
今後の大会情報
◆2026年4月23日(木) 東京・後楽園ホール
FC有料会員先行入場 17:30
開場 17:40
試合開始 18:30
◆STARDOM QUEENS DYNASTY 2026 ～天下布武～
2026年5月23日(土) 豊田合成記念体育館 エントリオ
FC有料会員先行入場 14:00
開場 14:15
試合開始 15:30
そのほかのお知らせは、公式サイト（https://wwr-stardom.com/）をご確認ください。
掲載の際はこちらの権利表記をお願いいたします。
(C)STARDOM