5月10日(日)は母の日。期間限定グルメ・スイーツ、「Flower Miffy Pop-Up Marche」が登場「MOTHER’S DAYギフト 2026」【京王百貨店 新宿店】

京王百貨店 新宿店では、4月16日(木)〜5月10日(日)の期間、5月10日(日)の「母の日」のプレゼントにおすすめのアイテムや期間限定ショップを展開します。期間中は、母の日に向けた期間限定グルメ・スイーツ、お母様の健康を考えたこだわりのグッズのほか、昨年も好評だったミッフィーのお花屋さん「Flower Miffy Pop-Up Marche」など期間限定ショップも登場。感謝の気持ちが届く、母の日ギフトをご提案します。