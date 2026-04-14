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5月10日(日)は母の日。期間限定グルメ・スイーツ、「Flower Miffy Pop-Up Marche」が登場「MOTHER’S DAYギフト 2026」【京王百貨店 新宿店】
5月10日(日)は母の日。期間限定グルメ・スイーツ、「Flower Miffy Pop-Up Marche」が登場
「MOTHER’S DAYギフト 2026」
会期：4月16日(木）〜5月10日（日）
場所：新宿店 対象売場
「MOTHER’S DAYギフト 2026」
会期：4月16日(木）〜5月10日（日）
場所：新宿店 対象売場
京王百貨店 新宿店では、4月16日(木)〜5月10日(日)の期間、5月10日(日)の「母の日」のプレゼントにおすすめのアイテムや期間限定ショップを展開します。期間中は、母の日に向けた期間限定グルメ・スイーツ、お母様の健康を考えたこだわりのグッズのほか、昨年も好評だったミッフィーのお花屋さん「Flower Miffy Pop-Up Marche」など期間限定ショップも登場。感謝の気持ちが届く、母の日ギフトをご提案します。
母の日に向けた特別メニューやスイーツが充実「笑顔が広がる華やかグルメ」
販売期間：5/8（金）〜10（日）
●なだ万厨房「母の日御膳」（1折）3,240円
カーネーションの掛け紙と彩り豊かなこだわりのお料理を詰めたお弁当。丁寧に作られた美しいお弁当で、大切な人へ「ありがとう」の気持ちが伝わります。
◆ＭＢ階 惣菜売場
販売期間：5/9（土）・10（日）
●おこわ米八「思い出味わう母の日弁当」（1折）1,880円〈40点販売予定〉
色合い豊かなおかずと米八自慢のおこわ5種類をお楽しみいただける特別な日にぴったりな二段弁当です。
◆ＭＢ階 惣菜売場
販売期間：5/1（金）〜10（日）
●築地定松「サブスクドリンクチケット」10,800円〈20点販売予定〉
5/11(月)〜6/10(水)の期間中、築地定松ジューススタンドにて1日1杯お好きなフルーツドリンクをお召し上がりいただけます。
※販売期間とご利用期間が異なりますので、ご注意ください。
◆B1階 生鮮・グロサリー売場
販売期間：4/20（月）〜5/10（日）
●ガトーフェスタ ハラダ「GFHガトーセレクション マザーズパッケージ」（7種・計9点入）1,836円〈売り切れ次第終了〉
期間限定の「グーテ・デ・ロワ トリプルベリー」や「ティグレス ルージュ」をはじめとしたお母様のための特別な詰め合わせです。
◆MB階 菓子売場
販売期間：4/16（木）から
●ロイスダール「リーフパイ詰合せ（くらはしれいパッケージ）」（9枚入）1,296円〈売り切れ次第終了〉
イラストレーター・くらはしれい氏が描くレトロな絵本のようなデザイン缶に詰め合わせました。
◆MB階 菓子売場
5/7（木）〜27（水）期間限定
●【VERY RUBY CUT】 POP UP SHOP「いちごミルクサンド」（8個入）1,988円
いちごとホワイトショコラがとろっとあふれるやわらか食感のミルクサンド。
◆MB階 菓子売場イベントスペース
お母さんの健康を考えたサポートグッズもそろう「心を込めたこだわりギフト」
●エンハーブ「定番人気セット」
（BEST SELECTION5種×2包、食べるローズヒップの蜂蜜漬け1個）3,850円
5種の人気ハーブティーが一度に味わえるBEST SELECTシリーズに、ローズヒップの実が入った蜂蜜をセット。オリジナルギフトボックス入りです。
※1歳未満の乳児には与えないでください。
ネットショッピング販売期間：5/6（水・振休）10時まで
◆6階 生活雑貨ショップ売場
●マイトレックス「REVIVE MINI XS2」（11.9×7.4×4cm、285g）14,960円
手圧変動ハンディーガン、30通りの刺激で使う人の体・部位にマッチした新しい気持ちよさをお届け。
◆5階 ポーツサポート用品売場
●インフィ「シットエアーグラフィック」（53×50cm、115g）4,400円
おしり・腰の負担を軽減。折り畳んでコンパクトにして持ち運びができる骨盤サポートクッションです。
◆5階 スポーツサポート用品売場
期間中は、母の日のプレゼントにもおすすめのポップアップショップが登場
4/30（木）〜5/6（水・振休）期間限定
●【jollies】 POP UP SHOP ◆1階 婦人洋品売場イベントスペース
フェザーなどの装飾が個性的！軽やかなPPバンド素材バッグで注目のブランドを期間限定でご紹介。
「ハンドバッグ」（31×19cm×11cm）11,880円
フェザーとパールの組み合わせが華やか。上品さと可愛さを引き立てます。
「フラワーリボンチャーム」2,090円
jolliesのバッグにぴったり合うようにデザインされたオリジナルチャーム。
4/30（木）〜5/13（水）期間限定
【Flower Miffy Pop-Up Marche】◆1階 正面入口イベントスペース
ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」から、母の日にぴったりのフラワーギフトや人気の花雑貨が登場！
●〈画像上〉「ほわほわぬいぐるみブーケ 母の日」（H28×W25×Ｄ13cm）6,600円
ほわほわ着せ替えぬいぐるみと造花の花束は、ミッフィーがお花畑から顔を出しているよう。
カーネーション入りの母の日限定デザインです。
●〈画像下〉「うさぎカバー アートフラワーアレンジ」（6.5×12.3×12.5cm※1.5号ポットが入るサイズ）5,940円
定番人気のうさぎカバーアレンジ。プレゼントにもぴったりな持ち手のついたパッケージに入れてお届けします。
京王ネットショッピングにて先行販売中
ネットショッピング販売期間：5/6（水・振休）10時まで
https://digitalpr.jp/table_img/2943/132964/132964_web_1.png
京王ネットショッピングで贈れる「母の日ギフト」。ネットショッピングでは300商品以上を展開中
●ロンポワン×パルク・フローラル「フィナンシェ3種＆タッセル付きハートのミニリース」4,400円〈6点販売予定〉
中野坂上のショコラトリー「ロンポワン」の風味豊かなフィナンシェと、プリザーブドローズを使った可愛らしいハートのリースのセットです。
ネットショッピング販売期間：5/2（土）正午まで
▼詳しくは京王ネットショッピングへ▼
https://shop.keionet.com/cp.html?fkey=g_mgift_flower
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。
関連リンク
京王百貨店 新宿店 母の日特集ページ
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/mothersday.html