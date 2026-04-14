株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範）は、株式会社LAPONE GIRLSに所属するガールズグループ「IS:SUE」とのコラボレーションによる『IS:SUE』×『カラオケBanBan』コラボキャンペーンを、2026年4月30日より期間限定で開催いたします。 本キャンペーンは、JO1・INI・DXTEEN・ME:Iと続けてきた『LAPONE』×『カラオケBanBan』コラボレーションの第五弾。 「コラボルーム」「コラボドリンク」「オリジナルスマホ壁紙」などをご用意して、カラオケ空間ならではの没入型エンターテインメントを提供します。

【コラボキャンペーン概要】

■開催期間 ：2026年4月30日(木)～ 2026年6月30日(火) ■キャンペーン内容 ・IS:SUEのビジュアルで彩られたコラボルーム展開 ・ノベルティ付きコラボドリンク販売 ・歌唱キャンペーン実施 ・IS:SUEメンバーによるコメント動画放映

【キャンペーン内容詳細】

① IS:SUEの世界観を空間ごと楽しむ「コラボルーム」

本コラボキャンペーンの目玉施策として、IS:SUEの世界観を大胆に表現したコラボルームを展開します。 撮り下ろしビジュアルを使用し、扉を開けた瞬間からIS:SUEの空気感を感じられる特別なカラオケ体験をお楽しみいただけます。 実施店舗（全2店舗） ：渋谷センター街2号店（東京都）、名駅4丁目店（愛知県） 予約開始日時 ：2026年4月22日（水）12:00～ ※コラボルームのご予約は特設サイトからのWEB予約限定となります ※利用条件・料金は店舗により異なります

② 全国100店舗で展開する「ノベルティ付きコラボドリンク」

コラボ期間中、全国の対象店舗にてIS:SUEをイメージしたオリジナルコラボドリンク2種を販売いたします。 コラボドリンクを1杯ご注文につき、ここでしか手に入らない限定ノベルティを1点プレゼント。 対象店舗 ：北海道から鹿児島までの全国100店舗 詳しくは特設サイトをご確認ください。 ノベルティ： 選べるオリジナル大判ポストカード全三種 ※ノベルティは数量限定、なくなり次第終了となります ※一部店舗では販売内容が異なる場合があります

③ 歌唱キャンペーン実施

全店舗にて、対象曲を歌唱した方全員に、オリジナルスマホ壁紙をプレゼントいたします。

④ プレゼント抽選キャンペーン

直筆サイン入りポスターを抽選でプレゼントいたします。 （参加方法は、「特設サイト」からご確認ください。）

⑤ IS:SUEメンバーによるコメント動画放映

メンバーによるコラボキャンペーンのお知らせコメントを放映します。

【詳細・最新情報】

詳細・最新情報は、「特設サイト」からご確認ください。

【各種公式サイト・SNSアカウント】

・コラボキャンペーン特設サイト https://karaoke-shin.jp/campaign/2025-laponecollab.html#tab-is-sue ・【公式】カラオケBanBan X アカウント https://x.com/karaokebanban ・【公式】カラオケBanBan Instagram アカウント https://www.instagram.com/karaokebanban_official/ ※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

―報道関係からのお問合せ先―

株式会社 シン・コーポレーション 担当：松本 取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html TEL：03-6281-4459 / FAX：03-6263-9272 e-mail: press@karaoke-shin.com 公式サイト: https://karaoke-shin.jp/ ※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です