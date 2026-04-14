黒留袖は“黒の深さ・柄・刺繍”で印象が変わる｜動画で選ぶ失敗しない選び方
結婚式における正礼装として選ばれる黒留袖。しかし「どれも同じに見える」という声も多く、実際の違いが分かりにくいという課題がありました。
レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）では、黒留袖の質感や印象の違いをより分かりやすく伝えるため、各商品ページに動画コンテンツを2026年4月に導入いたしました。
■ 背景｜黒留袖選びは「見た目の違い」が分かりにくい
黒留袖は結婚式において最も格式の高い着物の一つですが、
画像だけでは違いが分かりにくく、
・どれを選べばよいか分からない
・思っていた印象と違った
といった不安の声も少なくありませんでした。
特に黒留袖は「黒」という色であるがゆえに、
微妙な違いが写真では伝わりにくいという特性があります。
■ 黒留袖の印象を左右する4つの要素
黒留袖の印象は、主に以下の要素によって大きく変わります。
・黒の深さ
深みのある漆黒は格式高く重厚な印象に、
やわらかい黒は優しく上品な印象になります。
・染めの質感
光の当たり方によって見え方が変わり、
高級感や落ち着きに差が生まれます。
・刺繍や金彩
柄の立体感や華やかさを左右し、
写真映えにも大きく影響します。
・柄のバランス
同じ花柄でも配置や色使いによって、
華やかさ・落ち着きの印象が変わります。
■ 動画で分かる｜“実物に近い”黒留袖の見え方
こうした違いをより正確にお伝えするため、
当店では各商品ページに動画を掲載いたしました。
動画では
・生地の質感
・光沢の出方
・刺繍の立体感
など、静止画では伝わりにくい部分をご確認いただけます。
そのため、より実物に近い印象でお選びいただくことが可能です。
■ 親としてふさわしい一着を選ぶために
新郎新婦の母として着用する黒留袖は、
「格式」と「品の良さ」のバランスが大切です。
華やかさだけでなく、
落ち着きや調和も含めた印象で選ぶことで、
式全体の雰囲気にも美しくなじみます。
当店では、長年の経験をもとに、
その方にふさわしい装いをご提案しております。
■ 関連ページ（動画掲載商品）
商品名：黒留袖レンタル
レンタル価格：9,800円～（税込）
レンタル期間：3泊4日（前後延長可）
詳細URL：https://www.tomesode-myselect.com/tomesode.html
■ 今後の展開
レンタル衣裳マイセレクトでは、
今後も「初めてでも安心して選べる」仕組みづくりを進め、
お客様にとって分かりやすく、納得できる着物選びをサポートしてまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社LIN
所在地：岐阜県可児市塩914-3
事業内容：レンタル着物事業、フォーマル衣裳レンタル
サイトURL：https://www.tomesode-myselect.com/