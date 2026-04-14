黒留袖は“黒の深さ・柄・刺繍”で印象が変わる｜動画で選ぶ失敗しない選び方

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株式会社LIN


結婚式における正礼装として選ばれる黒留袖。しかし「どれも同じに見える」という声も多く、実際の違いが分かりにくいという課題がありました。


レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）では、黒留袖の質感や印象の違いをより分かりやすく伝えるため、各商品ページに動画コンテンツを2026年4月に導入いたしました。







■ 背景｜黒留袖選びは「見た目の違い」が分かりにくい


黒留袖は結婚式において最も格式の高い着物の一つですが、


画像だけでは違いが分かりにくく、


・どれを選べばよいか分からない


・思っていた印象と違った


といった不安の声も少なくありませんでした。


特に黒留袖は「黒」という色であるがゆえに、


微妙な違いが写真では伝わりにくいという特性があります。






■ 黒留袖の印象を左右する4つの要素


黒留袖の印象は、主に以下の要素によって大きく変わります。


・黒の深さ


深みのある漆黒は格式高く重厚な印象に、


やわらかい黒は優しく上品な印象になります。


・染めの質感


光の当たり方によって見え方が変わり、


高級感や落ち着きに差が生まれます。


・刺繍や金彩


柄の立体感や華やかさを左右し、


写真映えにも大きく影響します。


・柄のバランス


同じ花柄でも配置や色使いによって、


華やかさ・落ち着きの印象が変わります。



■ 動画で分かる｜“実物に近い”黒留袖の見え方


こうした違いをより正確にお伝えするため、


当店では各商品ページに動画を掲載いたしました。


動画では


・生地の質感


・光沢の出方


・刺繍の立体感


など、静止画では伝わりにくい部分をご確認いただけます。


そのため、より実物に近い印象でお選びいただくことが可能です。



■ 親としてふさわしい一着を選ぶために


新郎新婦の母として着用する黒留袖は、


「格式」と「品の良さ」のバランスが大切です。


華やかさだけでなく、


落ち着きや調和も含めた印象で選ぶことで、


式全体の雰囲気にも美しくなじみます。


当店では、長年の経験をもとに、


その方にふさわしい装いをご提案しております。



■ 関連ページ（動画掲載商品）


商品名：黒留袖レンタル


レンタル価格：9,800円～（税込）


レンタル期間：3泊4日（前後延長可）


詳細URL：https://www.tomesode-myselect.com/tomesode.html



■ 今後の展開


レンタル衣裳マイセレクトでは、


今後も「初めてでも安心して選べる」仕組みづくりを進め、


お客様にとって分かりやすく、納得できる着物選びをサポートしてまいります。



■ 会社概要


会社名：株式会社LIN
所在地：岐阜県可児市塩914-3
事業内容：レンタル着物事業、フォーマル衣裳レンタル
サイトURL：https://www.tomesode-myselect.com/