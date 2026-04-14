黒留袖は“黒の深さ・柄・刺繍”で印象が変わる｜動画で選ぶ失敗しない選び方

株式会社LIN

結婚式における正礼装として選ばれる黒留袖。しかし「どれも同じに見える」という声も多く、実際の違いが分かりにくいという課題がありました。

レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）では、黒留袖の質感や印象の違いをより分かりやすく伝えるため、各商品ページに動画コンテンツを2026年4月に導入いたしました。

■ 背景｜黒留袖選びは「見た目の違い」が分かりにくい

黒留袖は結婚式において最も格式の高い着物の一つですが、

画像だけでは違いが分かりにくく、

・どれを選べばよいか分からない

・思っていた印象と違った

といった不安の声も少なくありませんでした。

特に黒留袖は「黒」という色であるがゆえに、

微妙な違いが写真では伝わりにくいという特性があります。

■ 黒留袖の印象を左右する4つの要素

黒留袖の印象は、主に以下の要素によって大きく変わります。

・黒の深さ

深みのある漆黒は格式高く重厚な印象に、

やわらかい黒は優しく上品な印象になります。

・染めの質感

光の当たり方によって見え方が変わり、

高級感や落ち着きに差が生まれます。

・刺繍や金彩

柄の立体感や華やかさを左右し、

写真映えにも大きく影響します。

・柄のバランス

同じ花柄でも配置や色使いによって、

華やかさ・落ち着きの印象が変わります。

■ 動画で分かる｜“実物に近い”黒留袖の見え方

こうした違いをより正確にお伝えするため、

当店では各商品ページに動画を掲載いたしました。

動画では

・生地の質感

・光沢の出方

・刺繍の立体感

など、静止画では伝わりにくい部分をご確認いただけます。

そのため、より実物に近い印象でお選びいただくことが可能です。

■ 親としてふさわしい一着を選ぶために

新郎新婦の母として着用する黒留袖は、

「格式」と「品の良さ」のバランスが大切です。

華やかさだけでなく、

落ち着きや調和も含めた印象で選ぶことで、

式全体の雰囲気にも美しくなじみます。

当店では、長年の経験をもとに、

その方にふさわしい装いをご提案しております。

■ 関連ページ（動画掲載商品）

商品名：黒留袖レンタル

レンタル価格：9,800円～（税込）

レンタル期間：3泊4日（前後延長可）

詳細URL：https://www.tomesode-myselect.com/tomesode.html

■ 今後の展開

レンタル衣裳マイセレクトでは、

今後も「初めてでも安心して選べる」仕組みづくりを進め、

お客様にとって分かりやすく、納得できる着物選びをサポートしてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社LIN

所在地：岐阜県可児市塩914-3

事業内容：レンタル着物事業、フォーマル衣裳レンタル

サイトURL：https://www.tomesode-myselect.com/