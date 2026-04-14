”AIっぽい”記事からの脱却。SEOツール「EmmaTools」に、ナレッジベースAIライティング機能「EmmaQuick（β版）」を追加

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

市場の“第一想起”を実現するカテゴリーブランディングとマーケティング支援を提供する 株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真、以降 EXIDEA）は、自社開発のAI機能搭載オールインワンSEOツール「EmmaTools」に、ナレッジベースのAIライティング機能「EmmaQuick（β版）」を2026年4月13日(月)より追加いたしました。

EmmaQuickは、EmmaTools内で提供する新機能です。自社サイトのコンテンツを学習した「ナレッジ」を基盤とする生成ロジックにより、AIペナルティを大きく抑えたオリジナリティの高い記事を生成します。「自社独自の感じにならない」「手直しに時間がかかる」といったAIライティングの課題を解決し、AI生成が当たり前の時代でもSEO評価の高い記事制作を支援します。

■ナレッジベースAIライティングとは

EmmaQuickの中核となる技術です。

ユーザーが提供する知識ベース（過去の記事、業界知識、ブランド情報など）をAIが統合分析し、それに基づいて「その企業にしかできない」オリジナル記事を生成します。これにより、テンプレート化した記事生成ツールの課題（AI感、手直し負担、ペナルティリスク）を根本的に解決します。

詳細を見る :https://emma.tools/quick/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_04_prtimes_quickrelease

■機能追加の背景

現在、多くの企業がAIを活用した記事制作に取り組んでいますが、以下のような課題が生じています。

- 「AIっぽさ」から脱却できない：AIが生成した記事はどうしても汎用的になりがちで、自社独自の視点や専門性が反映されず、独自性のないコンテンツが量産される。- AIペナルティのリスク：Googleをはじめとした検索エンジンは、AIが生成した低品質コンテンツの評価を厳格化しており、安易なAI量産は検索順位の下落を招くおそれがあります。- AIO（AI Overview）への対応：検索結果におけるAIによる回答表示（AIO）が拡大するなか、AIに引用・参照される質の高いオリジナルコンテンツの重要性が高まっています。

EXIDEAは、20年以上現場で培ったSEOのノウハウを活かし、「ナレッジベースの生成」というアプローチでこれらの課題を解決する「EmmaQuick」 を開発いたしました。

■新機能の概要・特長

EmmaQuickは、EmmaTools内で利用できるAIライティング機能です。キーワードを入力するだけでSEOに最適化された記事を自動生成します。主に以下の機能を備えています。

1. あなたのサイトを学習してナレッジ生成

お客様のサイトを学習し、記事生成に活用できる「ナレッジ」を自動生成します。生成されたナレッジは記事作成時に参照されるため、サイト情報を踏まえたオリジナリティの高い記事を作りやすく、サイトの文脈を引き継いだコンテンツ生成が可能です。

2. キーワード入力 → 記事自動生成

メインキーワードを入力するだけで、競合リサーチ・記事構成の設計・本文執筆までを自動で実行します。

3. SEOスコアリング

生成した記事を独自の評価軸で100点満点採点し、採点理由や改善点も提示します。

採点観点は以下の通りです。

- インテント一致：検索ユーザーが知りたいことにどれだけ直接答えているか- 情報の新鮮度：古い情報が混ざっていないか- オリジナリティ：どこにでもある一般論で終わっていないか- 断定表現のエビデンス：断定的な記述に根拠が添えられているか- 専門性（深さ）：業界知識・構造理解が感じられるか- 網羅性（広さ）：ユーザーが知りたい周辺論点まで十分に扱っているか- 読みやすさ：段落構成が分かりやすいか- 文字数：上位記事群と比較して不足がないか

※実際の採点ロジックでは各項目ごとにさらに細かい採点基準を設けています。

4. AIによる記事改善（正式版で実装予定）

記事を100点に近づけるために、AIが改善提案を行います。

5. 各種ファイルへのエクスポート

生成された記事はHTMLファイル、テキストファイル、マークダウンファイルへの書き出しが可能です。

■主なAIエージェント

EmmaQuickでは、各工程に特化したAIエージェントが連携して記事を生成します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41581/table/208_1_0ecbf1e1493e36a5388f12c0087d0cd7.jpg?v=202604141051 ]

※内部ではさらに細かく役割が分かれ、それぞれのセクションに適したエージェントが動いています。

■既存SEOツールとの違い

ナレッジベースAIライティング技術により、EmmaQuickは従来のSEOツールでは実現できない機能を提供します。

■ EmmaQuickの4つの利点

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41581/table/208_2_234842c048fb75a012207e659f0a0490.jpg?v=202604141051 ]- オリジナリティの確保：知識ベース統合により、競合の記事や汎用テンプレートとの差別化が可能- AI検出・ペナルティリスクの低減：オリジナル性が高いため、Google Search GeneralGuidelinesの対象外になる可能性が高い- 編集効率の向上：生成物のクオリティが高く、軽微な調整で公開可能。記事制作の時間を大幅短縮できる- AIバーティカルサーチ対応：AIペナルティなく、Google AIOverviewなどのAI検索機能に表示される可能性があるお試しになりたい方はこちら :https://emma.tools/quick/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_04_prtimes_quickrelease

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

＜サービス一覧＞

AI機能搭載のオールインワンSEOツール EmmaTools｜https://emma.tools

BtoBブランディング W/A｜https://wa-concept.net

BtoBマーケティング 180°｜https://exidea.co.jp/180

動画マーケティング CINEMATO｜https://cine-mato.com

総合比較メディアHonNe（ホンネ）｜https://exidea.co.jp/blog

JET-Robotics(ロボット導入支援プラットフォーム)｜https://jet-mfg.com

WiMAX比較.com｜ https://xn--wimax-lu8k074r.com

■本件に関するお問い合せ

株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーデザイン本部 広報担当

E-mail：pr@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）