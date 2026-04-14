【Spigen】Google Pixel 10a 発売記念！今だけ楽天で高品質スマホケースやアクセサリーが全商品お得に買えるチャンス！
Googleから新しくPixel 10aが発売となり、これを記念してSpigenでは楽天サイトにおいて、期間限定で全商品15％OFFイベントを開催いたします。
期間は、4月14日(火)午前10:00～4月21日(火)午前1:59までです。
Google独自の厳しい品質基準をクリアし、"Made for Google"公式認定を受けたSpigenのPixel 10a製品だけでなく、今ならすべての商品をお得に手に入れることができます。
19年の歴史を誇り、品質の高いスマホアクセサリーで、デバイスをしっかり長く守ります。
ぜひ、この機会にお見逃しなく。
楽天公式サイト :
https://www.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/contents/marathon/260412/
注目の新商品一覧
ウルトラ・ハイブリッド
黄ばみにくく、高い透明感が長く続くクリアタイプのスマホケースです。
米軍MIL規格に準拠した落下試験をクリアしており、高い保護性能で大切なデバイスを守ってくれます。
ストラップホルダーもあるので、お好みに合わせてカスタマイズできます。
◇ 製品情報
製品名: ウルトラ・ハイブリッド
カラー: クリスタル・クリア
◇ 製品特徴
- 厳しい落下テストをクリアした米軍MIL規格で、高い保護力を誇ります。
- フチの高さが高めに設計されているので、カメラや画面にキズが付きにくく、しっかり守ってくれます。
- ストラップホルダーがあるので、お好みのストラップなどを付けていただけます。デバイス本来のカラーを楽しみながら、お好みに合わせたカスタマイズができます。
- 背面のPC(ポリカーボネート)部分にはUVコーティングを施し、側面のTPU(熱可塑性ポリウレタン)にはブルーレジンを採用しているので、黄ばみにくく、透明感が持続するので、デバイス本来の美しさを長く楽しんでいただけます。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/acs0025/
ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット
定番の「ウルトラ・ハイブリッド」に、MagSafe機能を施した逸品です。
MagSafe対応のアクセサリーと一緒にご使用いただけ、QOLを上げてくれるケースです。
◇ 製品情報
製品名: ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット
カラー: クリア・ホワイト / フロスト・ブラック
◇ 製品特徴
- MagSafe対応の強力マグネットが内臓されており、MagSafe対応の充電器やカードケースなどのアクセサリーを、快適にご利用いただけます。
- クリア・ホワイト：黄ばみを抑え、透明感を持続させるため、背面のPC(ポリカーボネート)部分にはUVコーティングを施し、側面のTPU(熱可塑性ポリウレタン)にはブルーレジンを採用しています。
- フロスト・ブラック：側面にはマットに仕上げたブラックTPUを採用し、背面には指紋が付きにくく、デザインを引き立てる半透明のフロスト加工を施しています。
- 四隅にエアクッションがあるので、衝撃からしっかりデバイスを守ってくれます。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/acs0024/
リキッド・エア
高級感のある、洗練されたデザインのケースです。
高品質TPU素材を採用しているので、柔らかくグリップ感もよく、着脱が簡単に可能です。
◇ 製品情報
製品名: リキッド・エア
カラー: マット・ブラック
◇ 製品特徴
- 米軍MIL規格を取得しており、高い保護力を誇ります。
- 高品質TPU素材を採用し、柔らかいので、着脱が簡単です。さらに手にフィットするグリップ感のあるケースです。
- 側面にノンスリップ加工がされていて、落下を防いでくれます。滑りにくく、ポケットにもすっと入り、普段使いにおすすめです。
- マットな素材を使用し、モダンで洗練されたデザインが、上質で高級感のある雰囲気を演出します。
- ストラップホルダーもあるので、さらに落下防止用のストラップや、お好みのストラップを付けて、ライフスタイルに合わせてカスタマイズしていただけます。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/acs0027/
タフ・アーマー・マグフィット
Spigenが誇る豊富なラインナップの中でも、最高クラスの耐衝撃性能を備えたケースです。
背面にはXRDパッド、側面にはエアクッションを採用し、大切なデバイスを守ることを徹底的に追及しました。
◇ 製品情報
製品名: タフ・アーマー・マグフィット
カラー: ブラック / アビス・グリーン
◇ 製品特徴
- 米軍MIL規格に合格しており、背面に衝撃を吸収してくれるXRDパッドと、側面にエアクッションを適用した、高い保護力をもつケースです。
- フチの高さが少し高めに設計されており、カメラと画面をしっかり守ってくれます。
- 強力な磁石を内蔵しているので、MagSafe対応のアクセサリーを利用していただけます。
- 背面にキックスタンドがあり、動画の視聴など、昼用に合わせて角度を調整していただけます。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/acs0026/
ナノポップ・マグフィット
ポップなツートンカラーで個性を彩り、米軍MIL規格の強靭な保護力も備えたデザインケースです。
さわり心地のいい、さらっとした質感ですが、側面に施されたドットパターンが滑り止めの役割を果たすので、安心感を与えてくれます。
◇ 製品情報
製品名: ナノポップ・マグフィット
カラー: ブルーベリーネイビー / セサミブラック / アボグリーン
◇ 製品特徴
- ポップなツートーンデザインで、パッと目を引くバイカラーが、デバイスを個性的でスタイリッシュに彩ります。
- 米軍MIL規格の高い保護力を持つので、日常生活の落下事故などからデバイスを守ってくれます。
- 強力なMagSafe対応のマグネット内蔵で、充電器やウォレットなどのMagSafe専用アクセサリーがピタッと吸着し、快適に使いこなせます。
- マット素材で、いつでもサラッとした柔らかく心地よい手触りを維持します。
- 側面に施された繊細なドットパターンが抜群の滑り止め効果を果たし、手になじむ最高のホールド感を実現しました。うっかり落下させてしまう不安を軽減します。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/acs0028/
EZ Fit Pro
貼り付けキットで、初心者でも簡単にきれいに張ることができるガラスフィルムです。
保護力が高いので、大切なデバイスををしっかり守ってくれます。
◇ 製品情報
製品名: EZ Fit Pro
数量: 2枚入り
◇ 製品特徴
- アルミナコアガラスが適用された、10H+の強化ガラスフィルムです。
- 飛散防止加工がされているので、万が一割れてしまってもキズが広がりにくく、安心して安全にご使用いただけます。
- 貼り付けキット付きなので、だれでも簡単に装着できます。
- 皮脂や指紋が付きにくい、指紋防止コーティングを施し、滑らかな指ざわりを維持してくれます。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/agl05/
先月発売されたGalaxy S26シリーズ製品やiphone 17e製品も、全商品セール対象！
その他、Spigen楽天公式ストアにて販売中の製品は全てセール対象です。
S26 Ultra オプティック・アーマー
iPhone17e ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット(ネオ・ワン)
ez fit pro
Optik Pro
Spigenとは ..
＜シュピゲン＞は2008年に販売を開始して以来、19年の歴史を誇る老舗モバイルアクセサリーブランドです。私たちは、目まぐるしく進化するデバイスに対応するため、常に最先端の技術を研究し、商品を開発を続けています。シュピゲンは、”大切なデバイスをしっかり守る”といった本質を何よりも大切にし、保護力や機能性を徹底的に追及しています。また、デザインとのバランスも大切にしており、デザインもこだわり、デバイスを守ってくれる安心感と美しさを兼ね備えております。シュピゲンでは、妥協せず、丁寧に何度も検品を繰り返し、最高の品質を保つことに努めており、お客様へ安全と安心を約束します。さらに、未来に向けて、環境に配慮した取り組みにも注力しています。再利用が可能なパッケージを採用したり、CO2の削減に努めたりなど、持続可能な社会にするための努力も欠かしません。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続け、現在は日本のみならず、アメリカ、ヨーロッパなど世界60か国以上の国々で愛されるブランドへと成長いたしました。私たちは、これからも、お客様に寄り添い、信頼していただけるブランドへと進化を続けて参ります。
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