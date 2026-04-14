【Spigen】Google Pixel 10a 発売記念！今だけ楽天で高品質スマホケースやアクセサリーが全商品お得に買えるチャンス！

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Spigen Korea Co., Ltd.


Googleから新しくPixel 10aが発売となり、これを記念してSpigenでは楽天サイトにおいて、期間限定で全商品15％OFFイベントを開催いたします。


期間は、4月14日(火)午前10:00～4月21日(火)午前1:59までです。


Google独自の厳しい品質基準をクリアし、"Made for Google"公式認定を受けたSpigenのPixel 10a製品だけでなく、今ならすべての商品をお得に手に入れることができます。


19年の歴史を誇り、品質の高いスマホアクセサリーで、デバイスをしっかり長く守ります。


ぜひ、この機会にお見逃しなく。



楽天公式サイト :
https://www.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/contents/marathon/260412/


注目の新商品一覧


ウルトラ・ハイブリッド

黄ばみにくく、高い透明感が長く続くクリアタイプのスマホケースです。


米軍MIL規格に準拠した落下試験をクリアしており、高い保護性能で大切なデバイスを守ってくれます。


ストラップホルダーもあるので、お好みに合わせてカスタマイズできます。






◇ 製品情報


製品名: ウルトラ・ハイブリッド


カラー: クリスタル・クリア


◇ 製品特徴


- 厳しい落下テストをクリアした米軍MIL規格で、高い保護力を誇ります。


- フチの高さが高めに設計されているので、カメラや画面にキズが付きにくく、しっかり守ってくれます。


- ストラップホルダーがあるので、お好みのストラップなどを付けていただけます。デバイス本来のカラーを楽しみながら、お好みに合わせたカスタマイズができます。


- 背面のPC(ポリカーボネート)部分にはUVコーティングを施し、側面のTPU(熱可塑性ポリウレタン)にはブルーレジンを採用しているので、黄ばみにくく、透明感が持続するので、デバイス本来の美しさを長く楽しんでいただけます。


詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/acs0025/



ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット

定番の「ウルトラ・ハイブリッド」に、MagSafe機能を施した逸品です。


MagSafe対応のアクセサリーと一緒にご使用いただけ、QOLを上げてくれるケースです。





◇ 製品情報


製品名: ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット


カラー: クリア・ホワイト / フロスト・ブラック


◇ 製品特徴


- MagSafe対応の強力マグネットが内臓されており、MagSafe対応の充電器やカードケースなどのアクセサリーを、快適にご利用いただけます。


- クリア・ホワイト：黄ばみを抑え、透明感を持続させるため、背面のPC(ポリカーボネート)部分にはUVコーティングを施し、側面のTPU(熱可塑性ポリウレタン)にはブルーレジンを採用しています。
- フロスト・ブラック：側面にはマットに仕上げたブラックTPUを採用し、背面には指紋が付きにくく、デザインを引き立てる半透明のフロスト加工を施しています。


- 四隅にエアクッションがあるので、衝撃からしっかりデバイスを守ってくれます。


詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/acs0024/



リキッド・エア

高級感のある、洗練されたデザインのケースです。


高品質TPU素材を採用しているので、柔らかくグリップ感もよく、着脱が簡単に可能です。






◇ 製品情報


製品名: リキッド・エア


カラー: マット・ブラック


◇ 製品特徴


- 米軍MIL規格を取得しており、高い保護力を誇ります。


- 高品質TPU素材を採用し、柔らかいので、着脱が簡単です。さらに手にフィットするグリップ感のあるケースです。


- 側面にノンスリップ加工がされていて、落下を防いでくれます。滑りにくく、ポケットにもすっと入り、普段使いにおすすめです。


- マットな素材を使用し、モダンで洗練されたデザインが、上質で高級感のある雰囲気を演出します。


- ストラップホルダーもあるので、さらに落下防止用のストラップや、お好みのストラップを付けて、ライフスタイルに合わせてカスタマイズしていただけます。


詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/acs0027/




タフ・アーマー・マグフィット

Spigenが誇る豊富なラインナップの中でも、最高クラスの耐衝撃性能を備えたケースです。


背面にはXRDパッド、側面にはエアクッションを採用し、大切なデバイスを守ることを徹底的に追及しました。





◇ 製品情報


製品名: タフ・アーマー・マグフィット


カラー: ブラック / アビス・グリーン


◇ 製品特徴


- 米軍MIL規格に合格しており、背面に衝撃を吸収してくれるXRDパッドと、側面にエアクッションを適用した、高い保護力をもつケースです。


- フチの高さが少し高めに設計されており、カメラと画面をしっかり守ってくれます。


- 強力な磁石を内蔵しているので、MagSafe対応のアクセサリーを利用していただけます。


- 背面にキックスタンドがあり、動画の視聴など、昼用に合わせて角度を調整していただけます。


詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/acs0026/




ナノポップ・マグフィット

ポップなツートンカラーで個性を彩り、米軍MIL規格の強靭な保護力も備えたデザインケースです。


さわり心地のいい、さらっとした質感ですが、側面に施されたドットパターンが滑り止めの役割を果たすので、安心感を与えてくれます。





◇ 製品情報


製品名: ナノポップ・マグフィット


カラー: ブルーベリーネイビー / セサミブラック / アボグリーン


◇ 製品特徴


- ポップなツートーンデザインで、パッと目を引くバイカラーが、デバイスを個性的でスタイリッシュに彩ります。


- 米軍MIL規格の高い保護力を持つので、日常生活の落下事故などからデバイスを守ってくれます。


- 強力なMagSafe対応のマグネット内蔵で、充電器やウォレットなどのMagSafe専用アクセサリーがピタッと吸着し、快適に使いこなせます。


- マット素材で、いつでもサラッとした柔らかく心地よい手触りを維持します。


- 側面に施された繊細なドットパターンが抜群の滑り止め効果を果たし、手になじむ最高のホールド感を実現しました。うっかり落下させてしまう不安を軽減します。


詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/acs0028/



EZ Fit Pro

貼り付けキットで、初心者でも簡単にきれいに張ることができるガラスフィルムです。


保護力が高いので、大切なデバイスををしっかり守ってくれます。





◇ 製品情報


製品名: EZ Fit Pro


数量: 2枚入り


◇ 製品特徴


- アルミナコアガラスが適用された、10H+の強化ガラスフィルムです。


- 飛散防止加工がされているので、万が一割れてしまってもキズが広がりにくく、安心して安全にご使用いただけます。


- 貼り付けキット付きなので、だれでも簡単に装着できます。


- 皮脂や指紋が付きにくい、指紋防止コーティングを施し、滑らかな指ざわりを維持してくれます。


詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/spigen-officialstore/agl05/


先月発売されたGalaxy S26シリーズ製品やiphone 17e製品も、全商品セール対象！


その他、Spigen楽天公式ストアにて販売中の製品は全てセール対象です。



S26 Ultra オプティック・アーマー

iPhone17e　ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット(ネオ・ワン)


ez fit pro

Optik Pro

Spigenとは ..


　＜シュピゲン＞は2008年に販売を開始して以来、19年の歴史を誇る老舗モバイルアクセサリーブランドです。私たちは、目まぐるしく進化するデバイスに対応するため、常に最先端の技術を研究し、商品を開発を続けています。シュピゲンは、”大切なデバイスをしっかり守る”といった本質を何よりも大切にし、保護力や機能性を徹底的に追及しています。また、デザインとのバランスも大切にしており、デザインもこだわり、デバイスを守ってくれる安心感と美しさを兼ね備えております。シュピゲンでは、妥協せず、丁寧に何度も検品を繰り返し、最高の品質を保つことに努めており、お客様へ安全と安心を約束します。さらに、未来に向けて、環境に配慮した取り組みにも注力しています。再利用が可能なパッケージを採用したり、CO2の削減に努めたりなど、持続可能な社会にするための努力も欠かしません。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続け、現在は日本のみならず、アメリカ、ヨーロッパなど世界60か国以上の国々で愛されるブランドへと成長いたしました。私たちは、これからも、お客様に寄り添い、信頼していただけるブランドへと進化を続けて参ります。



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