夏休みの自由研究を旅行で完結！海の観察から時計づくりまで、1日で仕上がる自由研究付き宿泊プランが登場【グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

雄大な太平洋を全客室から望むオールインクルーシブホテル「グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ」（和歌山県日高郡みなべ町／総支配人：田中 一徳）は、夏休み期間に向け、小学生を対象とした宿泊プラン「夏休み自由研究応援｜海の体験×時計づくりプラン」を販売します。和歌山の海を舞台にした観察からオリジナル時計の制作までを約3時間で行い、完成した作品は自由研究としてそのまま持ち帰ることができます。本プログラムは、一般社団法人紀州体験交流ゆめ倶楽部のインストラクターが同行し体験をサポートします。旅行の楽しさと学びを両立できる新しい夏の滞在スタイルで、家族の笑顔と体験がさらに広がります。

企画の背景

近年、旅行においては単なる観光にとどまらず、自然や文化に触れながら知識や学びを得る「体験価値」への関心が高まっています。また、子育て世代を中心に、旅を通じて子どもの成長を促す「旅育」という考え方も広がり、学びを伴う体験ニーズが広がっています。（*）和歌山の豊かな自然環境を活かし、「観察する」「考える」「形にする」という学習プロセスを体験として提供することで、旅行中に自由研究を完成させる新しい価値を提案します。親にとっては負担軽減、子どもにとっては思い出と学びの両立が実現する“一石二鳥”のプログラムとして、夏休みのファミリー需要の創出を図ります。

（*）参考：JNTO（日本政府観光局）高付加価値旅行の推進

https://www.jnto.go.jp/projects/overseas-promotion/theme/luxury-travel.html?utm_source=chatgpt.com

参考：株式会社 宿研 子育て世代の注目が集まる「旅育」とは？ファミリー層集客の新しいアイディアをご紹介

https://www.yadoken.net/knowledge

【夏休み自由研究応援｜小学生対象】1日で完成！海の体験×時計づくりプラン＜夕朝食・ラウンジ付＞

プログラム内容（所要時間：約3時間）

１. 浜での観察・採取

ホテルに隣接する小目津浜で、貝殻やシーグラス、流木、漂着物などを採取・観察します。まるでプライベートビーチのような落ち着いた雰囲気の中、自然と触れ合いながら学びを深められます。採取した素材は種類ごとに記録し、後の制作へとつなげます。

２. 発見の振り返り

ホテルに戻り、浜で採取した素材を「自然由来のもの」と「人工物」に分類しながら観察内容を整理します。スライド資料を用いて、漂着したプラスチックがどこから来たのか、海を通じて私たちの暮らしとどのようにつながっているのかを学びます。「プラスチックごみを減らすために自分にできることは何か」といった問いを通じて、環境問題を自分ごととして考える時間を設けます。体験を通して得た気づきを言葉にし、自由研究としての考察へとつなげていきます。

３. 時計づくり体験

採取した貝殻やシーグラス、流木などの素材は、制作前に洗浄し、汚れを落として使用します。素材そのものの色や形を活かしながら配置を工夫し、世界にひとつだけのオリジナル時計を制作します。自分で集めた素材を使って形にすることで、体験の記憶を残すだけでなく、観察・分類・考察のプロセスを一つの作品として作り上げることができます。完成した時計はそのまま自由研究として持ち帰ることができ、夏休みの成果としても活用できます。

開催概要

宿泊対象日： 8月1日～8月22日の金・土曜日、および8月13日（木）

時 間： ご宿泊翌日 9:00～12:00（約3時間）

集合場所： ホテル1階 ロビー

実施場所： 海岸およびホテル館内

実施団体： 一般社団法人紀州体験交流ゆめ倶楽部

定 員： 最大約10名（他のお客さまと合同実施）

プランに含まれるもの：1泊2日の宿泊、夕食ビュッフェ・朝食ビュッフェ、ラウンジ、温泉、

小学生1名分の体験料金、時計制作キット一式、お水・熱中症対策用タブレット

※小学生追加参加：1名 6,500円（当日支払い）

予約URL： https://grand-mercure-wakayamaminabe-resortandspa.jp/plan/jiyukenkyu_umitaiken/

注意事項：

・こまめな水分補給など、熱中症対策をお願いします。

・天候や海況により、浜での観察内容が変更となる場合があります。

・雨天時はホテル館内でプログラムを実施します。

・雨天時は内容変更に伴い、所要時間が短くなる場合があります。

・安全面を考慮し、スタッフの指示に従って参加ください。

ディナー＆朝食ビュッフェに新メニュー登場

マルシェをイメージしたビュッフェテーブル熊野ポークと春大根の梅煮梅ぇ～カツバーガー

開業2周年を迎えた2026年4月1日より、ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」では、Food& Beverageの新コンセプト「マルシェ」をイメージしたシグネチャーメニューの提供を開始しています。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」をお届けします。また、ローカルメニューも新メニューが登場し、和歌山県と近畿大学が共同で育てた霜降り豚肉「熊野ポーク」を使用した「熊野ポークと春大根の梅煮」や、梅の爽やかな酸味でさっぱり楽しめるカツバーガーはホテルおすすめの一品です。

「グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ」

みなべ町の高台に建ち、眼下に海を眺める絶景ロケーション海から吹く風を感じる非日常の湯浴みを楽しむ温泉露天風呂名産品の南高梅の食べ比べなど、滋味深い味わいを楽しむ朝食ビュッフェ

和歌山県の中央部、日本一の梅の産地（*1）みなべ町に建つオールインクルーシブのリゾートホテルです。朝夕のビュッフェスタイルの食事、夕食時のアルコール、ラウンジで提供するアルコールを含むドリンクやご当地銘菓を宿泊料金の中で自由に楽しむことができます。また、客室や露天風呂、温泉を引いた足湯など館内の様々な場所から雄大な太平洋の風景を臨み、日常の喧騒を忘れたリゾートステイを満喫できます。

（*1）参考 農林水産省 令和7年産 作物統計調査 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/pdf/syukaku_biwa_25.pdf

【所在地】〒645-0012 和歌山県日高郡みなべ町大字山内字大目津泊り348番地

【TEL】 03-6627-4732（予約センター）

【アクセス】JR南部駅から無料送迎バスで約10分（事前予約制）、みなべICから車で約10分

【公式サイト】https://grand-mercure-wakayamaminabe-resortandspa.jp/

■ グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

■ アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界 110 ヶ国で 5,800 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismore と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年4月14日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。